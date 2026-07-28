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Поглед към Китай

София бе домакин на промоционално събитие за икономическо сътрудничество с китайския град Инчуан

/Поглед.инфо/ По време на форума бяха подписани няколко споразумения за сътрудничество между български и китайски организации и компании.

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София бе домакин на промоционално събитие за икономическо сътрудничество с китайския град Инчуан
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По инициатива на Общинския комитет по външни работи и Търговското бюро на китайския град Инчуан, за първи път в българската столица се проведе промоционално събитие за представяне на възможностите за икономическо сътрудничество между България и град Инчуан, който е административен център на Нинся-хуейския автономен район-важен икономически и търговски център в Северозападен Китай, с богато историческо и културно наследство.

Партньор на форума беше Българската търговско-промишлена палата. В присъствието на над 100 представители на институции, организации и компании от България и Кита, бяха представени различни селскостопански и индустриални продукти, които могат да бъдат обект на партньорство и бъдещо сътрудничество.

Китайската делегация, водена от Джао Сюхуей, секретар на Общинския партиен комитет на Инчуан, включваше представители на местната администрация и на компании от секторите винопроизводство, културен туризъм и хранително-вкусова промишленост.

Форумът бе официално открит от Н.Пр. г-жа Дай Цинли, посланик на Китайската народна република в България. В приветствието си тя подчерта динамичното развитие на двустранните отношения и отбеляза, че присъединяването на България към Шенгенското пространство и еврозоната открива нови възможности за достъп на китайски стоки до европейския пазар. Първият китайски дипломат изрази увереност, че секторите, представени от делегацията на Инчуан – селско стопанство и лека промишленост – предлагат добри перспективи за взаимноизгодно сътрудничество.

От своя страна, д-р Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП, акцентира върху дългогодишното успешно партньорство между България и Китай, активното сътрудничество на Палатата с китайски партньори и Посолството на Китай в София, както и върху съвместните инициативи и обучения, организирани през последните години. Той представи предимствата на България като инвестиционна дестинация, сред които членството в еврозоната и Шенген, стабилната макроикономическа среда и конкурентната данъчна политика. Тодоров изрази увереност, че форумът ще допринесе за създаването на нови бизнес партньорства, инвестиции и задълбочаване на икономическите връзки между България и Китай.

В своето изложение Джао Сюхуей представи икономическия потенциал на Нинся-хуейския автономен район и на град Инчуан, като постави акцент върху водещите отрасли – нови материали, съвременни технологии, производство на млечни продукти, кашмир и винопроизводство. Той подчерта, че България и Китай разполагат с взаимнодопълващи се предимства, които създават отлични предпоставки за разширяване на двустранното сътрудничество.

По време на форума бяха представени още град Лину, производството на прочутите плодове годжи бери – наричани „червения рубин“ на Инчуан, както и водещият лозаро-винарски район в Нинся. Специално внимание бе отделено на възможностите за сътрудничество в областта на лозарството, винопроизводството, хранително-вкусовата промишленост и туризма.

В рамките на събитието бяха подписани няколко споразумения за сътрудничество между български и китайски организации и компании.

Форумът завърши с дегустация на традиционни китайски продукти, включително вина и годжи бери, както и с бизнес срещи между представители на компании и бизнесмени от двете страни.

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