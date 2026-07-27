/Поглед.инфо/ Според японски медии, японските крайнодесни сили използват AI, за да създават фалшива информация, която фалшифицира историята за инвазията в Китай. Тези действия предизвикаха силна критика както в международната общност, така и сред осъзнатите хора в Япония.

Японските крайна десница използва големи платформи за краудсорсинг, за да възлагат задачи, предоставяйки подробни указания за фалшифициране. Не само това, но и създателите могат да създадат дискредитиращо видео за няколко минути. Цената на 30-секундно AI фалшиво видео е 5000 йени, а за отрицателно съдържание, свързано с Китай, наградата достига 1000 йени на 1000 гледания, което е повече от три пъти средното за обикновени видеа. Под въздействието на печалбата и ниската бариера за производство, голям брой създатели непрекъснато изнасят фалшива история.

Всякакви опити да се изкриви историческата истина чрез технологии в крайна сметка ще се провалят пред железните доказателства и справедливостта на реалността. Само като признаем историята можем да вървим към бъдещето. Само с искрено разкаяние може да има мир.