Ето защо до 2100 г. едва 38% от населението ще живее в метрополии

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред глобалните аналитични институти захранваха обществеността с антиутопични или маниакални сценарии за планета, превърната в един непрекъснат стоманобетонен кошер. Ново съвместно изследване на Виенския център за комплексни науки (CSH) и Технологичния институт в Цюрих (ETH Zurich), публикувано в авторитетното списание PNAS, срязва този балон. Чрез директен сателитен анализ и изчистване на бюрократичните фикции се оказва, че до 2100 година едва 38% от световното население ще обитава градове с над милион жители. Това са 450 милиона души по-малко от досегашните фундаментални модели.

Илюзията на административните очертания

От години демографското планиране страда от един банален, но дълбок методически дефект: прекаленото доверие към официалните общински карти. Административните граници са политически инструмент, а не физическа реалност. Един гигантски общински окръг може да съдържа десетки километри полупразни предградия и ниви, докато в друг случай реалното градско тяло отдавна е преляло зад изкуствените граници на документацията. Когато Андреа Мусо от ETH Zurich и колективът му премахват хартиените граници и залагат на физическата застроеност, проследена чрез сателитни изображения и сгъстяване на инфраструктурата, лъсват сериозни пробойни в теорията за безкрайното разширяване на гигантите.

Сегашните данни показват, че около 24% от световното население живее в милионни градове. Очакването този дял да набъбне до абсурдни нива се сблъсква с проста физическа и икономическа логика. В началните етапи на индустриализация миграцията към големия център е естествена — там са концентрирани логистичните възли, капиталът, болниците и институциите. Но когато една държава премине определен праг на развита инфраструктура, предимствата на свръхконцентрацията започват да се изяждат от собствените си странични ефекти.

Икономическият двигател, който губи компресия

Има причина темпът на растеж в Европа и Северна Америка да се е изравнил между малките и големите градове. Мегаполисът е изключително скъпа за поддръжка машина. Логистичният натиск върху водоснабдяването, претоварването на енергийните мрежи, амортизацията на сградния фонд и хроничните задръствания създават невидими стени. Твърдението, че преместването в Ню Йорк, Токио или Лондон автоматично удвоява производителността на труда, бе валидно в епоха, когато периферията бе технологично откъсната. Днес, както отбелязва Франк Нефке от CSH, този двигател постепенно губи силата си.

Въпреки че през следващите десетилетия близо един милиард души все пак ще се преместят в градските зони — процес с мащаб, равен на появата на нов Ню Йорк на всеки два месеца — това преразпределение няма да захранва само няколко свръхтежки центъра. Всъщност изследването показва, че градските системи следват строг и сравнително идентичен жизнен цикъл, независимо от регионалната специфика. Растежът на големите градове се забавя точно тогава, когато цялостната урбанизация на дадена страна достигне високи нива. Подобни изводи вече бяха загатнати и в проучвания върху демографските модели на миналия век, където ресурсните ограничения винаги заграждат горната граница на растежа.

Това означава, че плановете за изграждане на мегаструктури за десетки милиони жители, задвижвани от презумпцията за неизбежен човешки прилив, рискуват да се превърнат в скъпостоящо архивно гробище за неизползваема инфраструктура. Планирането на транспортни коридори, енергийни капацитети и жилищни фондове ще трябва да се пренастрои към средните и по-малките градски ядра, които поемат все по-голяма част от товара, без да генерират унищожителния социален и физически стрес на мегалополиса.