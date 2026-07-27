Изсечени в алевролит без следа в аналите: Инженерният парадокс на пещерите Лонгю

/Поглед.инфо/ Откриването на подземния комплекс Лонгю в китайската провинция Джъдзян през 1992 г. често се сервира на публиката като сензация от научнопопулярните жълти издания. Зад евтините сензационизми обаче стои конкретен, тежък инженерен проблем: над 30 изкуствено издълбани камери в червен алевролит, от които са изнесени стотици хиляди кубични метри скална маса, без това да е отразено в официалните императорски анали. Докато псевдонауката бърза да намеси лазери и извънземни цивилизации, суровата геология и минното дело на древността предлагат далеч по-прозаични, но логистично плашещи обяснения, които поставят под въпрос способността ни да разчитаме древните стопански ресурси.

Геологията срещу митовете: Какво всъщност представлява комплексът край Фениксовата планина

Когато през юни 1992 г. четирима местни селяни от окръг Лонгю изпомпват водата от малка подземна локва, мислейки я за естествена карстова каверна, те всъщност премахват хидравличната тапа на съоръжение, изградено с изключителна строителна дисциплина. Комплексът се състои от над тридесет отделни зали, вградени в сравнително мек, но стабилен червен алевролит и пясъчник от креда. Дълбочината на камерите достига тридесет метра, а таваните им се поддържат от наклонени колони, монолитно оставени от самия скален масив, за да поемат вертикалното натоварване. Всеки, който прекара повече от час в проучване на структурата, разбира, че тук няма нищо общо с естествената ерозия. Следите от каменарски длета и сечива са видими по всички повърхности – успоредни бразди с ширина от няколко сантиметра, нанесени под специфичен ъгъл, които на пръв поглед изглеждат като машинна обработка за нетренираното око, но в реалността са типичен белег за ръчен добив с метални шишове и чукове.

Основният изследователски въпрос тук не е с какво са копали древните строители, а защо са го направили по този изключително неизгоден откъм изразходвана енергия начин. Алевролитът се руши сравнително лесно при влага, но изисква огромно количество човекочасове за изсичане под земята. Физическият тонаж на изнесената скала се изчислява на близо един милион тона. В превод за логистиката отпреди две хилядолетия това означава хиляди работници, организирани в смени, снабдявани с храна, вода, метални инструменти и осветление. При липсата на вентилационни шахти работата на дълбочина над десет метра с открит огън бързо изчерпва кислорода и изпълва залите с въглероден оксид. Липсата на черни сажди по таваните често се изтъква от любителите на мистерии като доказателство за „безпламъчно осветление“. Алтернативното и значително по-вероятно обяснение, потвърждавано от специалистите по минно дело, е ползването на растителни масла с ниско съдържание на пушек, съчетано с огледални рефлектори от полиран бронз за пренасочване на дневната светлина през входните отвори.

Административното мълчание и архивното гробище на династичните хроники

Големият интелектуален възел около Лонгю не е технологичен, а административен. Имперски Китай от епохата на Източна Хан и периода на Вълнуващите се държави разполага с една от най-бюрократизираните системи в древния свят. Летописци като Сима Цян в неговите „Исторически записки“ (Ши Джи) внимателно записват всеки градеж на дига, всяка кампания за копаене на канали, мобилизация на затворници или изграждане на владетелски гробници. За Лонгю обаче няма нито ред. Липсата на писмени свидетелства ражда хипотезата, че комплексът е бил секретен военен обект, тайни императорски складове за зърно и оръжие или подземно укритие по време на граждански размирици.

Не бива да се пренебрегва и възможността камерите да са служили като кариери за добив на строителен камък за близките селища или за изграждането на палисади и фортификации, които отдавна са унищожени от влажния климат на южен Китай. Когато камъкът се добива под земята, той запазва естествената си влажност и се обработва значително по-лесно, отколкото ако е изложен на открита слънчева ерозия. Подобни кариерни практики са добре документирани в Средиземноморието и Близкия изток. Проблемът с тази хипотеза в Лонгю е свързан с естетиката на стените. Ако целта е била просто бърз и евтин добив на строителни блокове, регулярното и прецизно оформяне на диагоналните штрихи по таваните и колоните остава напълно излишно пилеене на ресурси. Това показва пробойни в теорията за чистата прагматична кариера и засилва хипотезата за обект със специално предназначение, възможно свързан с култови, погребални или строго държавни функции.

Хидрология, срутвания и псевдонаучните залитания

През последните години около Лонгю се натрупа сериозна шлака от сензационни хипотези. Периодично в жълтите издания и социалните мрежи изплуват твърдения за „руска връзка“, сателитни анализи на Московския държавен университет или инженерни експерименти с CNC фрези, провеждани от цитирани само по име чуждестранни автори. Всички тези конструкции обикновено търсят глобална мрежа от подземни тунели, свързваща Лонгю с обекти като Деринкую в Кападокия или пещерите Барабар в Индия. В подобни теории няма нито грам геодезическа или историческа съпоставимост. Геологията на Кападокия е туфова, докато в Барабар става дума за полиран гранит. Тяхното сравнение с алевролита в Джъдзян е просто механично сглобяване на географски названия за постигане на медиен шум.

Реалните изследвания на китайски геолози от Геологическата академия в Пекин показват нещо съвсем различно. Причината пещерите да се запазят непокътнати над 2000 години, без да се срутят под тежестта на горните скални слоеве, се крие в гениалното напречно сечение на камерите. Колоните са поставени точно там, където структурният анализ на скалата показва най-високо напрежение. Водата, която е изпълвала камерите преди тяхното изпомпване през 1992 г., всъщност е изиграла ролята на консервант. Чрез упражняването на хидростатично налягане тя е предотвратявала изсушаването и напукването на алевролита. Веднага след като камерите бяха пресушени, за да бъдат превърнати в туристическа атракция, микроклиматът вътре се промени и микропукнатините по стените започнаха да се разширяват, което наложи спешни инженерни мерки за укрепване.

Историята на древните инженерни обекти рядко се нуждае от фантастични намеси, за да бъде впечатляваща. Достатъчно е да се вгледаме в реалната цена на подобно строителство: хиляди човешки животи, оставени в подземната прах, десетилетия физически труд и държавна машина, способна да заличи следите от собствените си мащабни проекти, оставяйки след себе си единствено празни камери и въпроси, на които археологията тепърва търси отговори.