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Златната маска на Тутанкамон като най-успешният пиар проект в историята на археологията

/Поглед.инфо/ Когато през ноември 1922 г. Хауърд Картър пробива варовиковата преграда в Долината на царете, той не просто открива непокътната гробница. Той задвижва глобална медийна машина, която създава бляскав мит за сметка на суровата медицинска и историческа реалност. Зад 10-килограмовата златна маска и трупането на скъпоценности в четирите тесни помещения на KV62 не stoi дивинизиран войн, а болезнен продукт на тежко инбридинг отглеждане. Съвременната компютърна томография и ДНК тестовете разграждат холивудската фасада, разкривайки воден от регенти младеж, с труден ход и фатални фрактури.

Деж. редактор Александра Докова 9902 прочитания
Златната маска на Тутанкамон като най-успешният пиар проект в историята на археологията
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Откакто Хауърд Картър пробива запечатания вход на гробница KV62 през ноември 1922 г. под финансирането на лорд Карнарвън, попкултурата усърдно консумира една идеализирана приказка. Ранните доклади на екипа описват позлатени дивани, инкрустирани тронове и алабастрови съдове, струпани в едва четири малки помещения. Пазарният сблъсък за ексклузивни права между британския вестник The Times и останалите световни медии мигновено превръща момчето-фараон в глобален бранд. Но ако човек премахне 10,2 килограма чисто злато и лапис лазули от погребалната маска и анализира архитектурните спецификации на самата гробница, блясъкът бързо отстъпва пред сухата логистика. Пространството от около 110 квадратни метра е нетипично скромно за владетел от Осемнадесетата династия. Архитектурният план и прибързаното изписване на стените подсказват, че мястото е било предназначено за частно лице с висок ранг, а не за държавен глава, и е преустроено спешно поради внезапната му смърт. Първоначалната аутопсия, извършена от Анатомичния факултет в Кайро през 1925 г., разрушава значителна част от мумифицираните тъкани поради невнимателно премахване на смолите, оставяйки след себе си истинско архивно гробище от хипотези. Едва десетилетия по-късно, чрез компютърна томография и генетични изследвания, науката успя да стъпи върху твърди измервания, вместо върху романтични предположения.

Под златната фасада: Анатомия на кралския срив

Генетичният анализ от 2010 г., проведен от международен екип под ръководството на египетските археологически власти и публикуван в списание JAMA, разкрива генеалогична структура, която обяснява физическата несъстоятелност на младия владетел. ДНК профилът на мумията от KV55 (вероятно фараона Ехнатон) и тази от KV35YL (известна като „Младата дама“) показва, че родителите на Тутанкамон са били преки брат и сестра. Този систематичен инбридинг, практикуван с цел капсулиране на властта и финансовите ресурси в тесен родов кръг, е генерирал тежки вродени аномалии. Томографията разкрива некроза на костите на лявото стъпало (болест на Кьолер II), съчетана с вродено конско ходило (pes equinovarus). Поради това той е бил физически неспособен да стъпва нормално и е натоварвал латералния ръб на крака си. Откритите в гробницата над 130 бастуна и тояги не са просто декоративни атрибути на властта; много от тях носят явни следи от механично износване в долната част. Можете да разгледате докладите от [генетичните проучвания на 18-та династия], които детайлно описват патологиите на владетелите от този период. В допълнение, изследванията регистрират сколиоза, вълча уста (palatoschisis) и леко деформиран череп. Пропагандните релефи, изобразяващи владетеля в бойни колесници да поваля азиатски и нубийски врагове, рязко противоречат на физичните закони – човек с подобни скелетни деформации и костна некроза не би могъл да поддържа равновесие върху нестабилна дървена платформа в реален сблъсък.

Амарнското наследство и икономическият реализъм

За да се разбере това състояние, трябва да се премине през икономическите и социални руини, оставени от баща му Аменхотеп IV (Ехнатон). Преместването на административния център в Ахетатон (днешна Амарна) и насилственото налагане на монотеистичния култ към Атон са блокирали традиционната стопанска мрежа, контролирана от жречеството на Амон в Тива. Източниците от периода показват срив във данъчните постъпления, занемаряване на напоителната инфраструктура и загуба на васални територии в Леванта. Когато деветгодишното момче сяда на трона под името Тутанкатон, то поема държава пред финансов фалит. Реалната власт се концентрира в ръцете на везира Ай и главнокомандващия Хоремхеб. „Стелата на възстановяването“, издигната в Карнак, описва изоставени светилища и армия, ограничена в границите си. Връщането на столицата в Мемфис и смяната на името на фараона на Тутанкамон са били чисто прагматични стъпки за възстановяване на данъчните потоци и вътрешната стабилност. Принудителният му брак с неговата полусестра Анхесенамун продължава линията на кръвосмешение, а намерените в гробницата мумии на две мъртвородени момичета в петия и осмия месец от бременността са биологичното доказателство за пълната стерилност и генетичен задънена улица на династията.

Фрактури, малария и прагматичният край

Смъртта на Тутанкамон на около 19-годишна възраст дълго време подхранваше теории за политическо убийство. Хипотезата за фатален удар в тила, издигната след рентгенографското изследване през 1968 г., беше окончателно отхвърлена при скенерните анализи през 2005 г., които установиха, че костният фрагмент в черепната кухина е попаднал там по време на балсамирането и процедурата по премахване на мозъка през носните проходи. Истинската причина за смъртта се оказва комбинация от физически фактори. Малко преди края си той претърпява тежка открита фрактура на левия фемур (бедрена кост). В условията на отслабена имунна система, наранена от неколкократни инфекции с Plasmodium falciparum (причинителя на тропическа малария, чиято ДНК беше изолирана в тъканите му), фрактурата светкавично развива инфекция и некроза. Лабораторните данни не потвърждават версията за драматични атентати, а за сурова биологична реалност: отслабен организам, който не издържа на локален сепсис. Смъртта му предизвиква логистичен и дипломатически хаос. Хетските архиви от Хаттуса пазят клинописните плочки с т.нар. „Дела на Супилулиума I“, където се съдържа писмо от египетската царица (вероятно Анхесенамун), молеща за хетски принц за съпруг, тъй като няма мъжки наследник. Убийството на изпратения принц Цаннанзу по пътя за Египет слага край на този дипломатически маньовър, след което властта поема Ай, а малко по-късно и Хоремхеб, който задвижва програма за заличаване на имената от периода Амарна. Нашите подробни материали за [политическата криза след Късната бронзова епоха] хвърлят допълнителна светлина върху тези събития. Парадоксално, именно бързото му заличаване от официалните царски списъци спасява KV62 от системното плячкосване, засегнало повечето гробници в Долината през Двадесетата династия.

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