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Защо MIT насочи търсенето на извънземни към черните дупки

/Поглед.инфо/ В Масачузетския технологичен институт се събраха астрофизици и изследователи от Центъра за търсене на извънземен разум към Университета на Пенсилвания, за да преразгледат фундаментална концепция, датираща от 60-те години на миналия век. Фокусът на дискусиите се измести от класическите звезди от слънчев тип към свръхмасивните черни дупки в центровете на галактиките. Акреционните дискове и ергосферите на тези гравитационни аномалии предлагат КПД на преобразуване на масата в енергия, който прави дори термоядрения синтез да изглежда като примитивен лагерен огън.

Деж. редактор Александра Докова 7923 прочитания
Защо MIT насочи търсенето на извънземни към черните дупки
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Инженерната фосилност на класическата идея за Дайсън

Когато през 1960 година математикът Фрийман Дайсън публикува кратката си бележка в списание Science, той не предлага научна фантастика, а чисто термодинамично уравнение. Всяка технологична система, чиято консумация на енергия нараства експоненциално, рано или късно удря във физическия таван на собствената си планета. Решението – изграждане на рояк от колектори около майчината звезда, за да се улови пълният фотонен поток. Десетилетия наред астрономите претърсваха близките системи, търсейки инфрачервено пренасочване от жълти джуджета, но регистрираха единствено архивно гробище от фонов шум.

Основната пробойна в класическата теория е проста: обикновените звезди са невъобразимо разточителни и термодинамично неефективни. Превръщането на водорода в хелий освобождава малка част от наличната маса като чиста енергия. Ако една цивилизация е достигнала технологичен мащаб да мести астероиди и да преработва цели планетарни ядра за строителен материал, логистиката около обикновено Слънце става икономически неоправдана. Точно тук учените от MIT преобразуват хипотезата: истинският енергиен вектор не се намира в покрайнините на галактиката, а в нейния гравитационен център.

Акреционният диск като първичен вечен двигател

Повечето хора си представят черната дупка като космическа прахосмукачка, която просто поглъща материя безследно. Реалността на терен, описана от уравненията на общата теория на относителността, е коренно различна. Черната дупка е най-ефективният преобразувател на маса в енергия във Вселената. Когато междузвезден газ, прах или цели разкъсани звезди попаднат в гравитационния потенциал на сингулярността, те не падат директно вътре, а образуват въртящ се акреционен диск.

Поради екстремното триене и градиента на скоростта в този диск, газовите пластове се нагряват до милиони келвини. Резултатът е колосално излъчване в гама, рентгеновия и оптичния спектър. Докато термоядреният процес в сърцевината на нашето Слънце превръща под един процент от масата в излъчване, акрецията около въртяща се черна дупка може да достигне ефективност над 30 процента. Това означава, че един-единствен такъв обект в ядрото на Млечния път може да захранва инфраструктура, надхвърляща с милиарди пъти потенциала на обикновена звезда.

Оливия Къртис от Центъра за търсене на извънземен разум към Университета на Пенсилвания отбелязва, че промяната на наблюдателната парадигма не цели бързо откриване на "зелени човечета", а изчистване на физическите лимити в търсенето. Ако търсиш изкуствено топлинно излъчване, трябва да гледаш там, където градиентът на енергията е максимален.

Извличане на момент на импулса: Процесът на Пенроуз

Освен акреционния диск, самата въртяща се черна дупка (т.нар. Кер-черна дупка) разполага с външна област, наречена ергосфера. В тази зона пространство-времето буквално се завлича от ротацията на обекта. През 1969 година математическият физик Роджър Пенроуз показва, че е теоретично възможно оттук да се извлича чиста механична енергия.

Идеята се състои в навлизане на работно тяло в ергосферата и разделянето му на две части. Едната част се изхвърля зад хоризонта на събитията с отрицателна енергия спрямо отдалечен наблюдател, а другата част излита навън. Според закона за запазване на енергията, излитащата част напуска ергосферата с повече енергия, отколкото е имал целият обект при навлизането. Източникът на тази енергия е отнемането на ротационния момент на самата черна дупка.

За всяка инженерна структура това означава едно: няма нужда да се строи плътен железен купол, който приливните сили биха стрили на прах за секунди. Логистиката изисква разполагането на динамична мрежа от орбитални станции и автоматизирани колектори, разположени извън границата на разрушение. Подобна система може да управлява потоците от материя и да събира радиацията без физически контакт с хоризонта на събитията.

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