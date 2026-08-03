Вертикален гранит и логистичен ад: Индийският опит да бъде пробит непокътнатият източен хребет на Южна Меру

/Поглед.инфо/ Планинският клуб „Гирипреми“ от Пуна подготвя амбициозен опит за премиерно преминаване по неизкачения източен хребет на Южна Меру (6660 м) в района Гарвал. Вниманието на спортната общност отново е насочено към масив, чиито монолитни гранитни структури и непредвидим микроклимат от десетилетия компрометират изчисленията дори на най-добре подготвените алпинисти. Индийският състав, воден от опитния Умеш Зирпе, ще трябва да се справи с тежки технически участъци от висока категория, където топенето на ледниците променя геометрията на подхода.

Геологическата капан-камера на Гарвал

Планината Меру не е компромис, нито търговска дестинация с опънати парапети за заможни аматьори. Със своите 6660 метра надморска височина в областта Утаркаши, сгушена между отвесните форми на Шивлинг и Талай Сагар, този масив представлява брутален кристал от гранитен монолит, спрегнат с лед и бръснещ вятър. Географското разположение близо до ледника Ганготри създава специфичен микроклимат, при който облачните маси биват заклещвани в циркуса, предизвиквайки внезапни, температурни сривове и непрекъснат снеговалеж. Анатомията на планината се разделя на три отчетливи върха — Южен (6660 м), Централен (6310 м) и Северен (6450 м). Докато Централният връх привлича медийното внимание с легендарната отвесна форма „Перката на акулата“, Южният връх остава най-високата точка и техническо изкушение, чиито източни склонове все още не съдържат потвърден завършен маршрут в архивите на международния алпинизъм.

Походът към подножието сам по себе си е изпитание за провизиите и физическия капацитет на носачите. Достъпът през долината на Ганготри през последните две десетилетия се измени драстично поради отстъпването на ледените езици. Нарушената стабилност на сипеите и регулярните каменопади превръщат логистиката на базовия лагер в открита пробойна в теорията за стандартно планиране на високопланински експедиции. Когато индийският клуб „Гирипреми“ от Пуна обяви намеренията си за източния хребет на Южна Меру, реакцията в професионалните среди бе смес от респект и законен скептицизъм. Този клуб, основан през 1982 г., успя през 2023 г. да регистрира първото индийско преминаване по западната стена на същия връх. Но източният хребет предлага напълно различен тип скален и леден профил, където нито една грешка в преценката на инвентара или метеорологичния прозорец не остава неполучена с лихвите.

Хроника на пречупените амбиции и архивните факти

Историята на Меру е осеяна с документирани неуспехи, инциденти и изолирани технически триумфи. Първото известно регистрационно изкачване на Южния връх е осъществено през 1980 г. от японска експедиция под ръководството на Кенширо Охтаки през югоизточния ръб. През същата година Осаму Шимада и Тамоцу Ивашима стъпват на Северния връх, последвани година по-късно от австрийски екип на Сеп Фридхубер, който регистрира преминаване и през Западна Меру. Не бива да се пропуска и полската женска експедиция от 1983 г., водена от Данута Вах, която доказва, че североизточният склон може да бъде преодолян с правилна тактика, въпреки липсата на тогавашното модерно ледено оборудване. Но зад тези успеха стоят трагедии, за които официалните репортажи понякога премълчават с цел запазване на романтичния ореол на спорта — през 1986 г. трима японски алпинисти губят живота си под лавина на 5600 метра на Северния връх, а четири години по-късно испански екип, включващ Мириам Гарсия Паскуал, загива при сходни обстоятелства.

Централният връх, въпреки че е най-нисък от трите, остава класически пример за технически ад. През пролетта на 2001 г. Валери Бабанов е принуден да прекрати първия си опит по „Перката на акулата“ на 5800 метра. Връщайки се през есента, той избира соло преминаване по североизточния склон, наречено по-късно „Шангри-Ла“ — линия с изключителна трудност, донесла му първия „Златен пикел“. Години по-късно, през октомври 2011 г., след повече от десет неуспешни опита на световни екипи, американският триумвират Конрад Анкер, Джими Чин и Ренан Йозтюрк преодолява 1400-метровата вертикала на „Перката на акулата“. Тяхното 11-дневно изкачване включва бивакуване на надвиснали платформи, тежки измръзвания и прекаран микроинсулт от страна на Йозтюрк на самата стена. Документалният материал от тази експедиция обиколи света, но аналитичният преглед показва, че техният успех се дължеше колкото на физическо упорство, толкова и на точно изчислено използване на специализирани скални клинове, портледжи и портативни газови системи, издържащи на брутални отрицателни температури.