Доц. Благовест Георгиев: ЕС е обречен! След разпада идват новите империи!

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с доц. Благовест Георгиев навлизаме в най-спорните въпроси за бъдещето на България и Европа. Съществува ли реален държавен суверенитет в Европейския съюз? Възможна ли е „Европа на отечествата“ или това е само политически лозунг? Какво означава федерализацията на ЕС, защо Европа на две скорости задълбочава разделението между ядро и периферия и защо според доц. Георгиев ЕС и НАТО представляват две страни на един и същ геополитически проект? Разговаряме и за идеите на Андрей Фурсов за разпада на сегашния световен ред, за възникването на нови импероподобни структури и за мястото на България в един свят, който вече влиза в епоха на дълбоки цивилизационни промени.