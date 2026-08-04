Германия губи контрол: Над 148 000 осъдени и опасни престъпници се разхождат свободно

/Поглед.инфо/ Статистическите данни от берлинското Министерство на вътрешните работи за периода 2025–2026 г. разкриват дълбока системна криза във вътрешната сигурност на Германия. На фона на рекордни нива на неизпълнени заповеди за арест, липса на хиляди кадри в полицията и над един милион забавени дела в прокуратурата, държавният апарат изпитва сериозни затруднения при гарантирането на обществения ред.

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Илюзията за ред срещу реалността на улицата

Митът за абсолютната германска подреденост и ефективност на правоприлагащите органи претърпява сериозни пукнатини. Гражданите над четиридесетгодишна възраст все по-често отбелязват, че средата на живот няма нищо общо с тази отпреди две десетилетия. Според официалните данни от Министерството на вътрешните работи във Федералната република, въпреки че общият брой регистрирани простъпки формално отбелязва спад, определени категории тежки престъпления бележат исторически пикове.

Фактологията от средата на 2025 г. и началото на 2026 г. сочи поредица от тежки инциденти. В Регенсбург 20-годишен мъж, въоръжен с хладно оръжие, нахлу в банков клон, причини смъртта на служител и взе заложници, преди да бъде неутрализиран от специалните части. В Дрезден друг гражданин откри огън по полицейски патрул с антикварно оръжие. В Берлин кола, управлявана от 21-годишния Абдул Балут, се вряза в група хора, причинявайки смърт и десетки ранени, като случаят беше официално класифициран от разследващите като терористичен акт.

Паралелно с това в провинция Саксония, в Цвикау, специалните служби задържаха 13-годишно момче от сирийски произход след радикализиращи публикации в мрежата. Тези единични, но ярки епизоди повдигат фундаменталния въпрос: доколко държавните структури изобщо контролират оперативната обстановка?

Демографията на заподозрените и статистическият филтър

Дълбокият проблем обаче не е само в медийно отразените инциденти, а в структурата на самата престъпност. По данни на полицията за 2025 г. делът на лицата без германско гражданство сред заподозрените е достигнал 35,5% (без да се включват нарушенията на имиграционното законодателство). За сравнение, тази група представлява около 15% от общото население на страната.

Индикаторът за натовареност – изчисляващ броя на заподозрените на 100 000 души от съответната група – показва стойност от 1813 за гражданите на Германия срещу 4788 за чужденците. При определени тежки престъпления, като груповите посегателства, делът на лицата без немски паспорт достига 53%. Според публикуваните отчети, при граждани, произхождащи от държави като Сирия и Афганистан, този коефициент за насилствени простъпки е многократно по-висок от средния за местното население.

Показател (2025 г.) Германски граждани Чужди граждани Дел от населението ~85% ~15% Дел сред заподозрените 64,5% 35,5% Заподозрени на 100 000 души 1 813 4 788 Дел при групови посегателства 47% 53%

Тук обаче възниква съществен методологически въпрос, който променя цялата картина. Германската официална статистика категоризира извършителите единствено въз основа на тяхното правно гражданство, а не според техния миграционен произход. В момента, в който дадено лице получи паспорт на Федералната република, то автоматично преминава в графата „германци“. Социалните, културните и икономическите фактори обаче не изчезват с получаването на документа. Поради тази причина реалният процент на лицата с миграционен произход, участващи в криминалния контингент, остава официално неотразен в пълния си обем.

Стотици хиляди заповеди за арест остават на хартия

Истинският срив в системата си проличава не просто от това кой извършва престъпленията, а от това какво се случва след това. Според вътрешни данни на МВР, към 1 юли 2026 г. в Германия има 148 311 лица, за които съществуват действащи заповеди за арест, но те продължават да са на свобода.

Близо 86% от тези 148 311 души са вече осъдени лица, които einfach не са се явили в местата за лишаване от свобода в определения от съда ден. Останалите 14% са заподозрени, спрямо които има постановена мярка за задържане под стража по висящи производства. Общият брой на неизпълнените заповеди за арест надхвърля 170 000, като приблизително 15 000 от тях са за престъпления, свързани с насилие, а над 2650 са издадени за лица, издирвани за убийство.

Още по-тревожен е фактът, че 94 от издирваните са класифицирани от службите за сигурност като „заплахи“ (Gefährder) – т.е. лица с потенциална готовност за извършване на терористични актове. Статистиката сочи, че около 30% от заповедите за арест в страната остават неизпълнени дори след повече от 500 дни от издаването им. Скриването от органите на реда за период от 4 години се превръща в често срещана практика, подпомагана от криптирани комуникации, криптовалути и липсата на единна задължителна система за електронно проследяване.