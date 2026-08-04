Вносът на руски суров петрол в Япония скочи с 245,5% през първата половина на годината

/Поглед.инфо/ Въпреки официалната санкционна реторика на Г-7 и публичните ангажименти за ограничаване на икономическите връзки с Москва, Токио тихомълком разширява енергийния си импорт от Източен Сибир и Сахалин. По данни на японски икономически издания, правителството на страната е договорило с финансовото министерство на САЩ ново удължаване на дерогациите за проекта „Сахалин-2“. Търговската логика изглежда неумолима: кризата в Близкия изток и географската близост на руските находища правят алтернативите скъпи и високорискови за третата по големина световна икономика.

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Технологичният капан на „Сахалин-2“ и узаконеното изключение от Вашингтон

Зад политическите декларации за скъсване с руските фосилни горива стои един суров физически факт, който японските инженери и търговци познават отлично: добивът на втечнен природен газ (LNG) в съоръженията на „Сахалин-2“ е технологично обвързан с извличането на суров петрол и кондензат. Когато резервоарите за съхранение на петрол на терминала в Пригородное се запълнят, операторът е принуден да намали или напълно да спре подаването на газ към втечняващите линии. За Токио това означава незабавна загуба на между 9% и 12% от общия национален внос на LNG.

Поради тази причина японският рафинериен гигант Taiyo Oil, съвместно с Idemitsu Kosan и Eneos, възобнови масираните си покупки на суров петрол от сахалинския проект. През май и юни 2026 г. тези компании са приели приблизително 1,53 милиона барела, а предварителните танкерни проследявания за юли сочат допълнителни 1,47 милиона барела. Спрямо предходното тримесечие това представлява скок от близо 20%, а за първото полугодие на годината общият ръст на японския внос на руски петрол достига 245,5%.

САЩ не просто затварят очи пред този поток, а официално го санкционират чрез Министерството на финансите. Според наличната информация, още през декември 2025 г. японският кабинет е договорил удължаване на специалното изключение (генерален лиценз) за „Сахалин-2“, чийто предишен срок изтичаше на 18 юни 2026 г. Вашингтон издава тези ежегодни дерогации от 2022 г. насам, осъзнавайки, че принудителното спиране на доставките ще предизвика остър недостиг на електроенергия в Токийския промишлен район и ще срине производствените вериги на компании като Toyota и Sony.

Мълчаливата дипломация в Москва и прагматизмът на Бюрото METI

В края на май 2026 г. в Москва се е състояла дискретна визита на японска делегация, включваща представители на държавния апарат и големия бизнес. По данни от японски медийни източници, в консултациите са участвали пратеници на концерните Mitsui & Co. и Mitsui OSK Lines. Обективната цел на разговорите е била запазването на японските активи в Русия — от транспортния флот до дяловете в добивните предприятия и доставките на критични суровини като паладий, алуминий и минерални торове.

Ръководителят на Бюрото за връзка с Русия в Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония (METI) Хидехико Ишии определи преговорите като „прагматични и конструктивни“. В официалната позиция се изтъква, че антируските санкции изобщо не са били предмет на обсъждане, нито пък са подписвани нови споразумения за икономическо сътрудничество.

Този административен език обаче прикрива ключовия факт: акционерната структура на „Сахалин-2“ остава непокътната. В момента 77,5% от проекта се контролират от руската страна през структури на „Газпром“, докато японските Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) запазват общо 22,5% дял. Въпреки натиска от пролетта на 2023 г., когато японското външно министерство обяви курс към постепенно изоставяне на руските горива, правителството в Токио на три пъти — през юни 2022 г., през 2023 г. и отново през 2025 г. — официално класифицира участието си в „Сахалин-2“ като „критично необходимо за националната сигурност“.

Това изглежда напълно логично от гледна точка на корпоративния баланс, но тук възниква сериозно разминаване с декларираната от Г-7 политика за финансово изолиране на Москва. Японските дългосрочни договори за покупка на LNG от Сахалин са подпишани за периоди до средата на 30-те години на миналия век и съдържат клаузи „вземай или плащай“ (take-or-pay). Евентуално едностранно излизане на Токио не само би лишило японските ТЕЦ от гориво, но би прехвърлило целия капацитет на централата към китайски и индийски купувачи на преференциални цени.