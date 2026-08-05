/Поглед.инфо/ Четиридесетдневният цикъл от интензивни медийни и военни действия, деклариран от украинското ръководство като операция за „принуждаване на Русия към мир“, разкрива дълбоки системни дефицити в оперативната логика на Киев. Анализът на руския военен наблюдател Виктор Баранец показва, че фокусът върху краткосрочни пиар ефекти чрез удари по руската енергийна инфраструктура е довел до асиметричен отговор с тежки последици. Твърди се, че морската блокада на Одеса и Николаев, съчетана с критичния недостиг на зенитни ракети за системите Patriot, поставя под знак въпросително логистиката и отбранителния капацитет на Украйна в средносрочен план.

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Медийният ефект срещу оперативната реалност на фронта

Изтичането на определената от Киев 40-дневна рамка за специални действия срещу руски субекти поставя въпроса за реалната ефективност на стратегията, базирана предимно върху информационен натиск. Според коментара на оเวнния наблюдател Виктор Баранец, украинското политическо ръководство е заложило на медийно видими удари срещу горивни складове и рафинерии в Русия с цел създаване на вътрешносоциално напрежение и издействане на нов финансов ресурс от Запад. Подобен подход дава моментен медиен отзвук в западната преса, но пропуска дългосрочната военна аритметика.

Границите на пиар стратегията стават видими в момента, в който оперативната инициатива изисква устойчивост на ресурсите. Докато руският горивен сектор успява да адаптира логистичните си вериги след първоначалния натиск, Украйна се оказва в състояние на задълбочаваща се инфраструктурна изолация. Според оценки на наблюдатели, външният натиск от страна на западни консултанти – включително британското разузнавателно ръководство и германския политически елит – е тласнал Киев към риск, за който източният фронт не разполага с необходимия гръбнак.

Черноморският възел: Блокадата на Одеса и Николаев

Най-сериозният оперативен отговор срещу 40-дневната кампания се изразява във фактическото ограничаване на украинския навигационен суверенитет в Черно море. Ключовите пристанищни хъбове в Одеса и Николаев са подложени на системен натиск, което прерязва традиционните трасета за задвижване на украинската военна икономика. Твърди се, че значителен процент от прехвърлянето на техника, горива и боеприпаси, преминаващ през логистичните коридори от Румъния, България и Турция (включително през дунавските терминали Рени и Измаил), среща сериозни затруднения.

Това изглежда логично от гледна точка на руската стратегия за ограничаване на противниковия потенциал, но тук възниква въпрос, който числата все още не потвърждават напълно: доколко сухопътните жп връзки през Молдова и Западна Украйна могат да компенсират блокирания морски и дунавски тонаж. Сухопътният транзит изисква огромно количество подвижен състав и електрическа енергия за тяга – ресурс, който в Украйна е подложен на постоянна деградация поради щетите по трансформаторните станции и подстанциите 330 kV.