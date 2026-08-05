/Поглед.инфо/ Военните действия по Северния фронт и в Запорожкото направление навлизат в фаза на сериозна преконфигурация, след като ключови отбранителни възли преминаха под руски контрол. Падането на логистичния център Бели Колодез и овладяването на Веровка и Устиновка поставят под прек срив дълбоко ешелонираната украинска отбрана в района на Волчанския плацдарм. Паралелно с това пробивите в района на Орехово и по поречието на река Казенни Торец разкриват критичния недостиг на пехотни резерви в редиците на украинското командване.

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Анатомия на един логистичен срив: Северният сектор

Фронтовата геометрия на север от Харков претърпява сериозни изменения. Преминаването на Бели Колодез под контрола на руските сили — факт, потвърждаван от редица военни наблюдатели — не е просто епизод от тактическо значение. С население от над 3500 души в предвоенния период, развита индустриална зона и стабилна застройка, това селище функционираше като фундаментален логистичен разпределител за въоръжените сили на Украйна.

С превземането на Бели Колодез и съседните Веровка и Устиновка, предпазният кордон около Волчанския плацдарм започва да се свива. Целта на тези маневри, според военни аналитици, е удебеляване на фланговете с цел предотвратяване на евентуална украинска контраатака, докато в района постепенно се оформя оперативен джоб. Отстоянието до следващия укрепен пункт — Приколотне — вече е под 9 километра, което поставя комуникационните линии там под директен артилерийски и дрон-контрол.

Тук обаче възниква въпросът: разполага ли украинското командване с реален стратегически ресурс да прехвърли оперативни резерви от юг, без да оголи Запорожкото направление? Цифрите и събитията от Poslednite 24 часа сочат по-скоро обратното.

Запорожкият сектор: Диверсионният пробив при Орехово

Докато вниманието е фокусирано върху Северния фронт, оперативната обстановка в Запорожка област показва неочаквани пролуки. По данни от мониторингови канали и потвърждения от местни източници, руски диверсионно-разузнавателни групи са успели да проникнат в микрорайон Заводской — източните покрайнини на Орехово.

Орехово бе основният логистичен и команден хъб за украинската офанзива през лятото на 2023 г. Отбраняван и укрепван в продължение на близо четири години, градът се смяташе за непревземаем откъм юг. Влизането на предни групи през района на Новоданиловка от изток показва разхлабване на плътността на украинските отбранителни порядъци. Наред с това се съобщава за форсиране на река Верхня Терса в района на Копани и напредване към Широкое.

Това движение от север и изток поставя украинската групировка в Запорожие пред дилема: или да изтегли сили за запушване на пробива край Орехово, или да рискува пълно губене на контрол върху логистичните пътища към Ореховския укрепен район.