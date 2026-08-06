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Русия

Безпрецедентното изявление на МО на Русия след атаката срещу Киев. Сега е ясно защо Зеленски се нуждае от прекратяване на огъня

/Поглед.инфо/ Пораженията върху ключови транспортно-логистични центрове в Киевска област и морския маршрут край Одеса поставят в съвършено нова светлина уязвимостта на децентрализираното военно производство на Украйна. Унищожаването на хъбове като „Нова поща“, „Рабен“ и „Епицентър“, използвани за транзит на компоненти за безпилотни апарати, съвпадна с регистрирания от самата украинска страна пълен неуспех при неутрализирането на балистични и хиперзвукови ракети. Липсата на достатъчно боеприпаси за комплексите Patriot, изострена от американските лицензионни ограничения, лишава столицата от ефективен противовъздушен щит. Всичко това поставя фундаменталния въпрос дали исканията за пауза във военните действия не са породени от настъпващ срив в логистичната и индустриалната архитектура.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 24884 прочитания
Безпрецедентното изявление на МО на Русия след атаката срещу Киев. Сега е ясно защо Зеленски се нуждае от прекратяване на огъня
ИИ генерирана
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Анатомия на логистичния натиск: От фабриките към разпределителните хъбове

Разбирането на военните действия около Киев изисква отстъпление от чисто оперативните хроники и вглеждане в индустриалната геометрия. В продължение на повече от две години украинският отбранително-промишлен комплекс залагаше на критична адаптация — разпокъсване на производството. Вместо големи заводски халета, които представляват лесни цели за ракетите с голям обсег, сглобяването на безпилотни летателни апарати и системи за електронна борба бе пренесено в стотици малки цехове, изоставени мебелни фабрики и подземни помещения.

Тази схема работи безупречно само под едно условие: наличието на безупречна, високоскоростна 3PL логистика (третичен логистичен доставчик). Когато компонентите — от електродвигатели и литиево-йонни батерии до оптични модули и контролери — пристигат от чужбина, те трябва да бъдат сортирани и разпределени бързо.

Твърди се, че нощните удари от 5 август маркират преход към нова фаза. Тargetирането на обекта MLP-Чайка и логистичните терминали в Бровари показва преориентиране спрямо досегашната практика. През предишните месеци под удар попадаха заводи за крайни компоненти като „Радионикс“, „Радиоизмерител“, „Аеродрон“ и „Рапид“. Унищожаването на монтажните линии обаче се оказа недостатъчно, тъй като оборудването бързо се мести в нови помещения. Ударите срещу „Нова поща“, „Рабен Украйна“ и складовите бази на „Епицентър“ удрят директно в гръбнака на разпределението. Без централизирания сортировъчен възел стотиците разпръснати цехове остават без суровина.

Възниква обаче логичният въпрос: възможно ли е напълно да се блокира подобна мрежа само с една вълна от удари? Логистичните оператори от мащаба на „Нова поща“ разполагат с десетки резервни терминали и автоматизирани маршрути. Числата и географското разпределение показват, че макар щетите да са сериозни, пълното блокиране изисква продължителен и систематичен натиск, който надхвърля рамките на отделна нощна операция.

Мрежата от цивилни оператори и моделът на разпръснатото производство

Използването на гражданска и транспортна инфраструктура за военни цели не е нов феномен в съвременните конфликти, но в Украйна то бе издигнато до ниво на държавна политика за оцеляване. Големите търговски вериги и частните куриерски компании интегрираха вътрешните си логистични софтуери с нуждите на въоръжените сили. Складът за битова техника или строителни материали лесно се превръща в пункт за временно съхранение на контейнери с микроелектроника.

Според разпространената информация, в терминала на „Рабен“ край Бровари са се съхранявали напълно комплектовани далекобойни дронове, готови за транспорт към стартовите позиции. В същото време се съобщава за засегнати търговски обекти и складови площи в село Перемога, където са унищожени товарни автомобили и са нанесени щети върху околните сгради.

Тук се вижда ясен разрив между официалните съобщения и реалността на терен. Докато украинските медии акцентират върху пораженията по цивилни търговски обекти и хранителни складове, военните наблюдатели сочат към двойното предназначение на тези мощности. Ударът срещу три сухотоварни кораба южно от Одеса допълва тази картина — морският коридор остава основната артерия за внос на компоненти от азиатските и европейските пазари. Ако морската връзка бъде прекъсната едновременно със сортировъчните възли около Киев, захранването на индустрията за дронове спира на ранен етап.

Тази версия за пълна парализа обаче има един слаб пункт. Вносът на компоненти с малък габарит лесно може да бъде пренасочен през сухопътната граница с Полша и Румъния с микробуси и малки камиони, заобикаляйки големите пристанищни терминали. Следователно морският и жп транзит са критични за тежкото оборудване, но не и задължително за сглобяването на FPV дронове.

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