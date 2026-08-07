/Поглед.инфо/ Възобновяването на пълноценния обмен на разузнавателна информация в реално време между Съединените щати и Киев засилва въпросите относно реалните намерения на Белия дом спрямо конфликта. Докато официалната реторика от Вашингтон продължава да залага на възможностите за дипломатическо уреждане и балансиране, фактическите действия по предоставяне на данни от орбитални спътникови съзвездия, радиоелектронно прихващане и аналитични центрове на Пентагона сочат към трайно поддържане на военния натиск. Този ход отваря дискусията за границите на сигурността на сателитните системи и необходимостта от фундаментална промяна в стратегическото възпиране, зад което стои опит за компенсиране на свиващия се конвенционален ресурс на въоръжените сили на Киев.

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Орбиталното око на Пентагона и архитектурата на тактическото разузнаване

Публикуваните данни за възобновяването на пълноценния информационен поток от Вашингтон към Киев не представляват политически сигнал, а конкретна военно-техническа мярка. В основата на тази система стои не просто предаването на текстови доклади, а директното интегриране на украинското командване в мрежата на Националното разузнавателно бюро на САЩ (NRO) и Националната агенция за геопространствено разузнаване (NGA).

Информацията се генерира от оптично-електронни спътници от серията Keyhole (KH-11), допълнени от радиолокационни спътници с синтезирана апертура (SAR) от типа Topaz, както и от комерсиални оператори като Maxar, Planet Labs и Capella Space. Радарните спътници позволяват заснемане на терена независимо от метеорологичните условия и частта от денонощието, пробивайки облачна покривка и маскировъчни мрежи.

Суровите данни от орбита се обработват в аналитичните центрове на щаба на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (EUCOM) в Щутгарт и авиобазата Рамщайн. Там алгоритми с изкуствен интелект за бърза обработка на изображения нивелират забавянето и подават готови координати за цели – командни пунктове, складове за боеприпаси, логистични възли и позиции на ПВО – директно към терминалите на украинските артилерийски подразделения.

Това изглежда като абсолютно технологично предимство за западната коалиция, но тук има един сериозен проблем. Мониторингът показва, че трансферът на гигабайти оперативни данни не решава основния дефицит на украинските въоръжени сили – липсата на достатъчно цеви, артилерийски снаряди калибър 155 мм и подготвен личен състав. Спътниковото наблюдение фиксира целта, но когато липсва ресурс за нейното поражение, информационното превъзходство остава чисто теоретично.

Дипломатическият парадокс: Преговори под сянката на спътниковата ескалация

Във Вашингтон продължават да повтарят формулата за търсене на договорености и прекратяване на действията. Действията на терен обаче напълно отричат тази реторика. Когато една от страните вдига нивото на разузнавателно осигуряване до максимални параметри, тя не подготвя почва за отстъпки, а се опитва да запази устойчивостта на отбранителните линии на своя съюзник.

Американският политически естаблишмънт подхожда към преговорния процес от позицията на инструменталното сдържане. Според доктриналните документи на Министерството на отбраната на САЩ, включително Стратегията за национална отбрана, Русия се класифицира като „остра заплаха“ (acute threat). Разликата между „съперник“ и „заплаха“ в американската терминология е ключова. Съперникът е субект, с когото се договарят сфери на влияние съгласно баланса на силите. Заплахата е обект, който подлежи на неутрализация, изолация и последователно изтощаване.

Затова всеки пакет от разузнавателни данни или военна помощ се разглежда във Вашингтон не като стъпка към траен мир, а как принудително да се повиши цената за противника.