/Поглед.инфо/ Серията от кадрови промени в руското Министерство на отбраната, обявена от президентската администрация, надхвърля рамките на обичайната персонална ротация на фронтови офицери. Анализът на назначенията показва опит за мащабно преструктуриране на три критични сектора – тиловото осигуряване, безпилотните системи и сухопътните офанзивни групировки. Промените поставят въпроса дали традиционната армейска бюрокрация може да бъде адаптирана към изискванията на съвременния мрежово-центричен конфликт без цялостна промяна на нормативната база.

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Институционалното „нулиране“: Бюрократичен компромис или военна необходимост

Обявената от руския президент серия от рокади във висшето военно командване засяга директно структурата на управление на ресурсите и оперативното планиране. Според разпространената официална информация, промените обхващат създаването на централизирана вертикала за логистика, отделно командване на Силите за безпилотни системи и смяна на ръководителите на групировките войски „Център“ и „Изток“.

Тази реорганизация се съвпада по време с активизиране на действията по прекъсване на транспортните коридори и логистичните възли на противника. В експертните среди обаче битува мнението, че промените са закъснели. Досегашната система показа сериозни дефекти при осигуряването на единични подразделения с технически средства от ново поколение. Централизирането на тила в едни ръце е опит да се пресече разпокъсаността между армейските окръзи и отделните родове войска.

Солодчук и дилемата на тила: От съветските нормативи към дигиталната логистика

Начело на обединените тилови служби застава 55-годишният генерал-полковник Валери Солодчук. Кадриран във Въздушно-десантните войски и преминал през Чеченските кампании, той ръководеше Централния военен окръг и бе начело на настъплението от северния вектор към Киев през пролетта на 2022 г. По-късно името му се свързва с действията в Харковска и Курска област – включително с нестандартната тактическа операция „Поток“ за придвижване на личен състав през промишлена тръбопроводна инфраструктура.

Основният проблем пред Солодчук не е оперативното командване, а сблъсъкът със съветската нормативна система за снабдяване. Според изявления на бившия министър на държавната сигурност на ДНР Андрей Пинчук, в момента за получаването на партида дронове или електронна компонента се изисква бюрократично съгласуване, което отнема седмици.

За сравнение, украинската страна използва цифровизирани платформи от типа Brave1, позволяващи на командира на бригадно ниво да заявява директно необходимите ресурси.

Възниква въпросът дали военната структура в Москва е готова да приложи принципите на търговските електронни пазари (от типа на Yandex.Market или Ozon) за нуждите на фронта. Докато логистиката се управлява по табели за нормативно снабдяване от миналия век, всяка ротация на върха ще остане с ограничен ефект.