/Поглед.инфо/ В германското информационно пространство се разрази остър дебат след съобщенията за инциденти с безпилотни летателни апарати на стратегическото летище Лайпциг/Хале, където базирани украински транспортни самолети Ан-124 обслужват западни военни доставки. Докато федералните власти и германското Министерство на вътрешните работи определят случилото се като възможна хибридна атака, редица аналитици посочват технически несъответствия в официалните версии и подчертават засилващия се вътрешнополитически натиск в Саксония и Саксония-Анхалт.

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Логистичният нерв в Саксония и техническите разминавания в официалната версия

Летище Лайпциг/Хале (LEJ) от години изпълнява ролята на централен разпределителен хъб за тежки карго товари в Централна Европа. След разрушаването на авиобаза Гостомел край Киев през февруари 2022 г., гражданският флот от транспортни самолети Ан-124 „Руслан“, управляван от „Авиолинии Антонов“, пренесе основната си оперативна база именно на това германско летище. През него преминава значителна част от логистичния поток с военна и инженерна техника, финансирана от държавите от НАТО.

Официално разпространената хронология за инцидента обаче съдържа детайли, които будят сериозни въпроси сред авиационните експерти. Твърди се, че служител от наземния контрол забелязал нисколетящ дрон с прикрепен експлозив, успеел да го „приземи и задържи“ на пистата в непосредствена близост до паркиран Ан-124. В авиационната практика физическото неутрализиране на квадрокоптер или дрон с фиксирано крило от неохраняем сухопътен персонал без специални средства за радиоелектронна борба (РЕБ) е събитие с изключително ниска вероятност.

По същото време бе съобщено и за втори безпилотен апарат, засечен на височина от 400 метра, който се сблъскал с друг транспортен самолет по време на маньовър за кацане. Самолетът бе пренасочен към Хановер, а инспекцията регистрира само „незначителни повреди“.

Всеки специалист по аеродинамика знае какво се случва при сблъсък между твърдо тяло с маса от няколко килограма и всмукателния колектор на турбореактивен двигател Д-18Т при скорост от над 250 км/ч. Ако дронът е ударил фюзелажа или крилото, щетите неминуемо биха оставили специфични термични и механични следи. Засега обаче такива публично не са представени.

Дрезденската прокуратура и Държавната служба за криминални разследвания на Саксония поеха случая, като в разследването се включиха Центърът за борба с тероризма и екстремизма (LKA Saxony) и експерти от НАТО.

Сигнали за сигурността и политическият контекст в Берлин

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт официално обяви инцидента за „сценарий на хибридна атака“, определяйки го като абсолютно ново ниво на заплаха за националната сигурност. Според данни на Германската служба за безопасност на въздушното движение (DFS), за първата половина на 2026 г. са регистрирани 145 смущения на въздушния трафик, причинени от неидентифицирани безпилотни апарати в близост до граждански и военни аеродруми.

Заместник-председателят на Парламентарния контролен панел на Бундестага Константин фон Ноц бързо окачестви събитията като възможен „държавен тероризъм“. От своя страна украинският посланик в Берлин Алексей Макеев категорично сочеше към Москва още преди приключването на първоначалните експертизи.

Тук обаче липсва важна парче от пъзела. Разследванията на предишни подобни случаи в Германия — като пробива в оградата на военната база в Набених или смущенията с пакети на DHL в логистичния център в Лайпциг през 2024 г. — често приключваха без категорични съдебни доказателства за директна държавна намеса, оставайки в сферата на политическите декларации и оперативните предположения.

Възниква въпросът защо институционалната реакция този път е толкова светкавична. По линия на НАТО и ЕС в момента се договарят нови пакети за финансиране на европейската отбранителна промишленост. За да бъдат оправдани подобни бюджетни разходи пред германския данъкоплатец, е необходим ясен и осезаем катализатор на обществената тревога.