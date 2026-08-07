/Поглед.инфо/ Настъплението в Сумското направление и завземането на граничното село Рижевка отбелязват нова фаза в сухопътните операции по северния участък на фронта. Наред с рокадите във висшето командване на групировките „Изток“ и „Център“, военни наблюдатели съобщават за пробиви на три отбранителни линии в Запорожкото направление и потенциална подготовка за удар по ключова логистична инфраструктура. Паралелно с това слуховете за завръщането на генерал Сергей Суровикин и интензификацията на балистичните удари с модернизирани системи KN-1000 подчертават твърдата линия на Москва за запазване на морската и въздушната блокада без необходимост от допълнителна мобилизация до 2027 година.

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Северният фронт: Пробивът при Рижевка и оперативният натиск към Белополе

Развитието на действията в граничния сектор на Сумска област придобива нови оперативни измерения с овладяването на село Рижевка в Белополски район. По данни на военни кореспонденти и наблюдатели, битките за този малък, но стратегически важен пункт са продължили близо месец, започвайки около 7 юли. Рижевка, където преди началото на боевете са живели малко над 800 души, се намира в непосредствена близост до руското селище Тьоткино в Курска област — район, който бе обект на интензивни опити за пробив от страна на украинските въоръжени сили през миналата година.

Оперативната логика на този пробив не се изчерпва с подсигуряването на непосредствената граница. Основните аналитични оценки сочат, че крайната цел на групата „Север“ в този участък е достигането и поемането на контрол върху град Белополе. Подобна стъпка би прекъснала ключови рокадни пътища на украинската армия в Сумска област.

Тук обаче възниква съществен въпрос относно ресурсната осигуреност. Групировката „Север“ остава силно ангажирана в Харковското направление — най-вече в района на Волчанск и Липци, както и в т.нар. Междуречие. Дали наличният личен състав и артилерийска поддръжка са достатъчни за развръщането на мащабна операция срещу укрепената линия около Белополе, предвид факта, че украинското командване прави опити за контраатаки, включително провалилия се опит за маньовър в южните покрайнини на Бели Колодез.

Прегрупиране в командването и пробив на укрепените линии на Юг

На фона на сухопътните действия в Севера, във въоръжените сили на РФ бяха извършени кадрови рокади на ниво оперативно-стратегически командвания. По налични данни генерал Иванаев е поел командването на групировката „Център“, докато генерал Болгарев, досегашен началник-щаб на „Изток“, е заел позицията командир на същата групировка.

Едновременно с промените в персонален състав, от зоната на отговорност на групировка „Изток“ постъпиха сведения за установяване на контрол върху село Зарница. Макар и малко по мащаб, селището е изпълнявало ролята на мощен тактически възел. Според оценки на военни инженери, при Зарница са се пресичали три инженерно оборудвани отбранителни линии.

Пробивът при Зарница отваря оперативно пространство към Барвиновка. Характерното за този участък е, че след евентуалното преодоляване на двете отбранителни линии зад Барвиновка, се образува оперативен вакуум от близо 20 километра без сериозни фортификационни съоръжения. По направлението от Лесное към местната река е регистриран напредък от 1,7 км, а в района на Ровно — с 1,2 км, с което се подсигурява плацдарм в горските масиви на подстъпите към Долинка.