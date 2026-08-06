SAIC Motor и General Motors удължават съвместното си предприятие до 2047 г.

/Поглед.инфо/ Китайският автомобилен производител SAIC Motor и американската компания General Motors (GM) подписаха споразумение за удължаване на съвместното си предприятие с още 20 години до 2047 г.

Партньорството, започнало преди близо 30 години, ще се фокусира върху развитието на електромобили, интелигентни технологии и глобална експанзия. До 2030 г. SAIC-GM планира да представи най-малко 30 нови модела с нови енергийни източници, като ще ускори разработването на интелигентни технологии за автономно управление.

Компанията ще увеличи и инвестициите си в задграничния бизнес с автомобили с нови енергийни източници. Моделът Buick Electra E7 ще бъде официално изнесен за задграничните пазари през октомври, превръщайки се в първия висок клас автомобил с нови енергийни източници на марката Buick и SAIC Motor, който ще се предлага в чужбина.