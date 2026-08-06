Анкета на CGTN: Интересът за пътувания в Китай от международната общност се увеличава бързо

/Поглед.инфо/ Според резултатите от анкета на CGTN към Китайската медийна група, 92,9% от анкетираните смятат, че популярността на темата China Travel в социалните мрежи показва бързо нарастващия интерес на международната общност към пътуванията в Китай.

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54,7% от участниците в анкетата заявяват, че проявяват интерес към посещение на туристически обекти, свързани с историята и културата, като Великата китайска стена и Забранения град. След историческото наследство на второ до четвърто място по интерес се нареждат природните пейзажи, специфичните културни преживявания и модерният градски живот.

Що се отнася до китайската кухня, 55,5% от анкетираните посочват традиционните китайски класически ястия като най-привлекателни. След тях се нареждат модерните специализирани храни, чаят и напитките в нов стил, както и местните специалитети.

По отношение на популярните китайски продукти технологичните изделия и интелигентните устройства са най-предпочитани сред анкетираните.

В анкетата са участвали и са споделили мнения общо 7085 интернет потребители.