Проф. Румен Гечев: САЩ са на ръба! Законът „Греъм“ може да взриви собствената им икономика!

/Поглед.инфо/ Вие сте с Поглед.инфо, аз съм Владимир Трифонов, а мой гост е професор Румен Гечев. Поводът за разговора е законопроектът „Греъм“, който предвижда нови тежки санкции срещу държавите, купуващи руски енергийни ресурси. Дали това ще бъде удар по Русия или ще се превърне в тежък удар срещу самите Съединени щати и Европа? Защо американската икономика вече е изправена пред огромен държавен дълг, изчерпани стратегически резерви и опасност от нови финансови сътресения? Какво означават проблемите с производството на ракети, напрежението около Иран, отношенията с Китай и наближаващите избори в САЩ? В този разговор проф. Гечев представя своя икономически и геополитически прочит на процесите, които могат да променят глобалния баланс на силите.