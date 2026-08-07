Руският МС-21 извърши първи полет с пълна замяна на чуждестранни компоненти, но доставките се отлагат за 2027 година

/Поглед.инфо/ Руската авиостроителна корпорация (ОАК) реализира полет на сериен пътнически самолет МС-21, сглобен изцяло с компоненти местно производство. Въпреки че тестовото изпитание на височина от 6000 метра маркира преминаването от прототипи към серийно производство, графикът за търговски доставки бе официально пренасочен за края на 2027 година. Препроектирането на лайнера стана наложително след постепенното въвеждане на американски санкции от 2018 година насам, засегнали композитното крило и реактивните двигатели. Проектът се оказва безпрецедентен тест за руската промишленост, която се опитва самостоятелно да запълни ниша, заемаща 80 процента от световния авиопазар, докато местните авиокомпании се нуждаят от подмяна на стотици чуждестранни машини.

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Техническият полет край Иркутск и реалният мащаб на забавянето

Във въздушното пространство над Иркутск бе извършен първи полет на пътнически самолет МС-21, сглобен по серийна технология и с компоненти, произведени изцяло в Русия. Според разпространената информация, за разлика от предишните изпитвателни прототипи, използвани за сертифициране на отделни възли, тази машина съответства на конфигурацията, предназначена за предаване на търговските авиопревозвачи. Пробният полет е преминал на височина от 6000 метра, като от Обединената авиостроителна корпорация (ОАК) посочват, че това потвърждава готовността на поточните линии в Иркутския авиационен завод.

Индустриалният график обаче претърпя поредна корекция. Първоначалните разчети предвиждаха първите машини да влязат във флота на „Аерофлот“ преди края на настоящата година. Според актуализираните планове, сертификационните процедури за напълно импортозаместената версия следва да приключат през първото тримесечие на 2027 година, а търговските доставки се изместват към края на същата година.

Възниква въпросът дали 2027 година е окончателен срок. Интегрирането на изцяло нови руски авионика, хидравлика и системи за управление изисква хиляди часове изпитателни полети, където всеки технически проблем автоматично измества календара.

Анатомия на зависимостта: Как международната кооперация бе блокирана

Проектът МС-21 бе замислен в началото на века по стандартния за глобалната авиация модел на широка международна кооперация. Задвижването бе поверено на американските двигатели Pratt & Whitney PW1400G, а ключовото технологично предимство — композитното крило с голямо удължение — се произвеждаше с материали от американската компания Cytec Solvay и японската Toray Industries.

През 2018 г. Вашингтон наложи санкции срещу компанията „АероКомпозит“, спирайки доставката на въглеродни влакна. Това принуди руската страна да разработи собствени композитни материали чрез структурите на „Росатом“ и Московския държавен университет. През 2022 г. последва пълно спретване на достъпа до чуждестранни компоненти, включително авионика от Honeywell и компоненти за колесника.

Търговският натиск бе неизбежен. Теснофюзелажният сегмент, в който се състезават Boeing 737MAX и Airbus A320neo, генерира основния поток от приходи в световния граждански въздушен транспорт.

Русия се видя принудена да препрепокрие целия проект в ход. Подмяната на американските двигатели с руските ПД-14, разработени от „ОДК-Авиадвигатель“, промени теглото на задвижващата група и изискваше пълно преизчисление на центровката и аеродинамиката на планера.