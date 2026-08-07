/Поглед.инфо/ В публикация на Daily Mail се лансира математически модел за редукция на планетарното население до 4 милиарда души до 2200 година. Подобни сценарии преминават от категорията на академичната екзотика към сферата на приложната икономическа политика. Редакцията на "Поглед.инфо" анализира демографския инженерство, историческия генезис на неомалтусианството от Римския клуб до днешните климатични директиви на Брюксел и стратегическите последици за източноевропейския и евразийския ареал.

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Счетоводителите на планетата: Малтус срещу технологичния дебит

Твърди се, че екип от международни експерти, цитиран от британския таблоид Daily Mail, предлага „гладко“ свиване на човечеството от настоящите приблизително 8,3 милиарда до 4 милиарда души в рамките на следващите век и половина. Изчислението, според авторите, стъпва върху пределния капацитет на биосферата и прогнозата, че при запазване на сегашната динамика населението би достигнало 11,4 милиарда към 2100 г.

Това не е новост. Текстът в британската преса просто преопакова тезите на Томас Малтус от 1798 г. („Есей за принципа на населението“) и доклада на Томасо Маркети за Римския клуб от 1972 г. („Границите на растежа“). Разликата днес е, че математическите модели вече не се ползват за философски дебати, а служат като база за нормативни актове, въглеродни данъци и преструктуриране на кредитни рейтинги (ESG).

Политологът Юрий Кот, цитиран в източника, определя този подход като метафизична и ценностна дихотомия между глобалисткия технократизъм и традиционните държавни модели. Според него зад идеологията за съкращаване на ресурсното потребление стои опит за преформатиране на човешката идентичност и деструкция на националните общности. Но ако свалим богословския език, картинката изглежда чисто икономическа: управляващите елити в НАТО и ЕС търсят начин да оптимизират разходите по поддръжка на социалните системи в условията на падаща производителност и изчерпващи се евтини суровини.

Въпросът обаче е в числата. През 1968 г. Пол Ерлих публикува „Демографската бомба“ и прогнозира масов глад през 70-те години. Какво се случи в реалността? Зелената революция на Норман Борлоуг, въвеждането на азотните торове и хибридните семена повишиха добивите от декар над четири пъти. Технологията разби математическия модел на Ерлих. Днес аргументът за „изчерпването на планетата“ отново се базира на статични уравнения, които съзнателно игнорират възможностите на ядрената енергетика от IV поколение (на бързи неутрони със затворен горивен цикъл като БН-800 в Белоярската АЕЦ) и автоматизацията на аграрния сектор.

Скритият дефицит: Архитектура на естествения спад

Авторите на цитираното проучване настояват за "естествен демографски спад". Звучи хуманно. На хартия.

Но как се постига "естествен" спад в региони, където традиционната култура изисква висока раждаемост? Не чрез декрети, а чрез икономически принуди:

Инфлация на разходите за отглеждане на деца чрез затягане на жилищните стандарти и екологичните такси.

Атомизация на градското население чрез трансформации в пазара на труда и преход към гъвкава заетост (gig economy).

Културна пропаганда, която рамкира родителството като "въглероден грях" срещу екосистемата.

Но тук възниква системно системно противоречие, което авторите на доклада спестяват. Пенсионно-осигурителните системи на Запад – базирани на солидарния модел на Бисмарк – изискват коефициент на фертилност от поне 2,1 дечица на жена, за да не колабират. В момента средният коефициент за ЕС е около 1,46, в Южна Корея падна под 0,72, а в Япония е 1,26. Свиването на населението до 4 милиарда означава фалит на всички публични пенсионни фондове от Франкфурт до Токио, освен ако държавата не поеме ролята на тотален разпределител на ресурсите.

Според политологични анализи, руският цивилизационен модел се опитва да формулира алтернатива на тази дилема, залагайки на консервативен суверенизъм и съхранение на демографския потенциал. Твърди се, че Москва вижда в демографските политики на Запада пряка заплаха за своята сигурност, тъй като обезлюдяването на Евразия създава вакуум около огромните ресурсни басейни в Сибир и Арктика.

Но нека бъдем реалисти. Числата в самата Российска федерация също показаха сериозен натиск през последните десетилетия. Според данни на Росстат, коефициентът на фертилност там се движи около 1,4-1,5. Въпреки държавните програми като „Мачинския капитал“ и данъчните облекчения, урбанизацията произвежда същите демографски последици, както и в Западна Европа. Следователно идеологическото противопоставяне звучи добре на хартия, но статистиката показва, че индустриалният начин на живот изяжда раждаемостта без значение дали си в Ню Йорк, Берлин или Новосибирск.

Войната за ресурси и географиите на излишъка

Ако демографското свиване стане официална глобална политика, то няма да засегне всички равномерно. Това е ключовата точка, която англосаксонските анализи обикновено подминават.

Топенето на населението в Европа и Източна Азия вече е факт. В същото време Субсахарска Африка, според демографските калкулации на ООН, ще добави над 1 милиард души към средата на века. Нигерия сама се очаква да изпревари населението на САЩ до 2050 г.

Очаквана демографска тежест по региони (в милиарди): +-----------------------+----------+----------+ | Регион | 2024 г. | 2050 г. | +-----------------------+----------+----------+ | Европа (общо) | 0.74 | 0.70 | | Субсахарска Африка | 1.15 | 2.10 | | Източна Азия | 1.66 | 1.45 | +-----------------------+----------+----------+

Това разминаване създава неконтролируема миграционна динамика. "Редукцията", за която говори Daily Mail, на практика означава, че развитият Запад ще трябва да издигне технологични и физически бариери около границите си, за да удържи натиска от юг. И тук опираме до геополитическата логика на транзитните зони. Източна Европа и Балканите биват превръщани в буфери за филтрация на човешки капитал.

Според източника, англосаксонският глобализъм възприема Русия и нейната ценностна матрица като основен опонент, тъй като тя притежава 40% от световните природни ресурси при население от едва 146 милиона души. От гледна точка на западната класическа геополитика (в духа на Халфорд Макиндър и неговата теория за Heart-land), подобно съотношение между земя, ресурси и хора се смята за "небалансирано". Оттук произтича и постоянният натиск за интернационализация на сибирските находища и Северния морски път.

Твърдението на Юрий Кот, че Западната система третира хората като "биомаса", може и да звучи афектирано, но има своята икономическа рационалност. Когато изчислиш един човешки живот единствено през неговия въглероден отпечатък и разхода на CO2 единици, човекът престава да бъде субект на правото и се превръща в счетоводно задължение на баланса на държавата.

Геополитическият залог: Сблъсък на два проекта за бъдещето

В крайна сметка докладът за 4-те милиарда не е научна прогноза. Той е политически манифест, който подготвя общественото мнение за епоха на строги икономии, свиване на потреблението и затягане на социалния контрол.

Възникват два напълно съперничещи си проекта за организация на планетата:

Първият проект – Мениджмънт на спада. Налагане на строги квоти за енергия, дигитализация на социалния кредит, ограничаване на мобилността и контролирано свиване на населението чрез икономически лостове. Това е моделът, поддържан от Давос и базираните на Запад тинк-танкове.

Вторият проект – Традиционният ресурсeн суверенизъм. Залагане на класическата индустрия, въглеводородите, ядрения цикъл и държавно стимулираната демография. Това е моделът, който се опитват да артикулират страните от БРИКС+, макар и с променлив успех и без единна институционална рамка.

Какъв е проблемът на втория проект? Липсата на финансови инструменти, които да се противопоставят на доларовата клирингова система и SWIFT, макар че процесите на дедоларизация в търговията с петрол (чрез юани и рупии) вече са в ход. Дали руският консервативен подход ще издържи срещу демографския натиск от Централна Азия и собствените си вътрешни социално-икономически дисбаланси, остава открит въпрос. Числата от статистиката все още не потвърждават идеологическия оптимизъм. Но че битката за това кой има право да съществува на тази Земя вече е започнала – това не подлежи на съмнение.