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Неудобната анатомия на чуждия ум: Защо еволюцията не даде цивилизация на октоподите

/Поглед.инфо/ В момент, когато корпоративният свят и лабораторната наука са обсебени от алгоритмите на изкуствения интелект и го обявяват за единствен аналог на човешкото мислене, океанската биология тихо демонтира този антропоцентричен нарцисизъм. Изследването на невроналната архитектура на главоногите мекотели показва, че висшата когнитивна функция не е изключителнo патентована от бозайниците. Интелектът на октопода обаче не функционира през абстрактни понятия, а през чисто физически параметри – плътност, триене, водно налягане и специфичен химичен състав.

Деж. редактор Александра Докова 7942 прочитания
Неудобната анатомия на чуждия ум: Защо еволюцията не даде цивилизация на октоподите
ИИ генерирана
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Разглеждането на животинския свят през романтична призма винаги произвежда фалшиви заключения. Когато лабораторните биолози описват как един октопод неутрализира лепилна основа с насочена водна струя или поставя камък в процепа на черупка, за да предотврати затварянето ѝ, обществеността е склонна да вижда в това чудодейно инженерно мислене. Реалността е значително по-сурова. Октоподът е биомеханична машина, принудена да развие разпределен когнитивен апарат просто за да оцелее в среда, където липсата на вътрешен или външен скелет го превръща в най-уязвимата протеинова маса на дъното.

Централният мозък на тези мекотели съдържа едва около една трета от общия брой неврони. Останалите две трети са локализирани директно в пипалата, сформирайки автономни нервни възли. Това не е метафора за „резервен мозък“, а децентрализирана операционна система. Всяко пипало вкусва, измерва, анализира повърхностите и взема локални решения без необходимост от постоянна сигнална връзка с главния сноп. Подобна анатомична конфигурация спестява ценни милисекунди при реакция, но цената за нейната поддръжка от гледна точка на ресурсите е астрономическа.

Тук теорията за неизчерпаемите възможности на природата се сблъсква с първата пробойна. Човешкият мозък консумира приблизително 20 процента от енергийния бюджет на организма при хемоглобинова система за пренос на кислород – желязото свързва кислородните молекули бързо и с висока плътност. При октоподите еволюцията е заложила на медта и хемоцианина. Тази биохимична формула прави кръвта синя и драстично намалява капацитета за пренос на кислород в сравнение с нашата. За да компенсира този дефицит, организмът е принуден да захранва метаболизма си чрез три отделни помпени органа – едно централно системно сърце и две хрилни сърца. При това положение централната нервна система на октопода консумира близо половината от цялата налична захар и кислород, произведени за денонощието. Това е брутален енергиен фалит, който поставя животното на ръба на метаболитния срив при всяко рязко покачване на температурата на водата.

Лабораторните данни от последните десетилетия, натрупани в архивите на океанографските институти, показват ясно: интелигентността при тези животни не е лукс, а тежко метаболитно проклятие. Когато октопод бъде поставен в стерилна среда – например аквариум с филтрирана вода без микроелементи, органични миризми и разнообразни текстури – настъпва пълна деградираща апатия. Лишен от постоянния поток от химически и физически данни, който захранва деветте му нервни центъра, той буквално изпада в автоимунно и психическо разпадане. В рамките на броени седмици животното спира да се храни и умира, въпреки че хранителните вещества в аквариума са химически идеални.

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