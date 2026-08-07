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Смяната на караула във Вашингтон: Защо Ванс е новият Уолъс в капана на „ястребите“

/Поглед.инфо/ Потенциалното издигане на Джей Ди Ванс като фаворит за наследник на Доналд Тръмп разкрива дълбоките пукнатини в Републиканската партия. Докато американските елити и медийните конгломерати като тези на Мърдок оказват натиск срещу изолиционистката му линия, вансовата позиция срещу подкрепата за Киев и конфронтацията с Москва се оказва блокирана. Близкият изток и вътрешнопартийните интриги на ястребите, предвождани от фигури като Марко Рубио, превръщат вансовата номинация в политически риск с исторически прецедент от времето на Рузвелт.

Деж. редактор д-р Румен Петков 27154 прочитания
Смяната на караула във Вашингтон: Защо Ванс е новият Уолъс в капана на „ястребите“
Източник: @ REUTERS/Кен Седено
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Паралелът с 1944 г.: Урокът на Хенри Уолъс

Историята на американската вицепрезидентска институция е пълна с епизоди, в които действителните архитектурни намерения на президента са били систематично демонтирани от партийния апарат. В пика на Втората световна война Франклин Делано Рузвелт е принуден да жертва Хенри Уолъс — агроном, интелектуалец с известни симпатии към източните философски школи и пряк поддръжник на кооперативното сътрудничество със Москва. Политическата върхушка на Демократическата партия, прозираща близката му смърт, инсталира Хари Труман. Резултатът е добре известен: Речта от Фултън, Доктрината „Труман“ и системното превръщане на Студената война в държавна религия.

Днес, според публикации във „Вашингтон пост“ и коментари в „Уолстрийт Джърнъл“, Тръмп неофициално е посочил Джей Ди Ванс пред ключови донори като логичен приемник на движението MAGA. Но контекстът е коренно различен, макар че алгоритъмът на съпротива на елита остава идентичен. Ванс е атакуван не просто от демократите, а от вътрешния ястребов консерватизъм, за който отказът от глобално военно присъствие е равен на национално предателство.

Капанът на Близкия изток и сривът на рейтинга

Капанът за Ванс вече е заложен, при това не от външните му врагове, а от поредицата грешни стратегически сметки на самия Бели дом. Ескалацията около Иран и последвалият скок в цените на горивата нанесе тежък удар по икономическите обещания на администрацията. Напрежението в Ормузкия проток автоматично вдигна цените на бензиностанциите в САЩ, превръщайки инфлационните нива в огледално копие на епохата „Байдън“.

ПоказателПериод на Байдън (пик)Ефекти от Иранската криза
Цени на горивата (средно)над 4.50 $/гал.Рекордни нива според пазарни данни
Инфлационен натискСистеменВръщане към високи нива
Одобрение на президентаПод 40%Срив на доверието в MAGA ядрата

Ванс, който по дефиниция се противопоставяше на външните военни интервенции, се оказа заложник на събития, които не подкрепяше, но е длъжен да защитава като вицепрезидент. В политиката отговорността винаги се споделя, дори когато си бил против решението в Залата за кризисни ситуации.

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