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Яков Кедми: Западът е на ръба – ракетите свършват, Украйна губи, а Русия затяга примката!
/Поглед.инфо/ Защо внезапно американските медии заговориха за недостиг на ракети? Наистина ли Вашингтон вече не може да поддържа досегашните доставки за Украйна или това е част от внимателно подготвена информационна операция? В новия разговор на Владимир Трифонов с Яков Кедми се разглеждат най-важните въпроси около войната – усилването на руските удари по украинската инфраструктура, промените в стратегията на Москва, терористичните атаки срещу Русия, кадровите промени в руската армия и реалното състояние на украинските въоръжени сили. Кедми коментира докъде стигат възможностите на Запада, защо информационната война често измества фактите и какво може да се случи през следващите месеци, ако сегашните тенденции се запазят. Разговор без дипломатически формулировки и без удобни въпроси.
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Натискът в Харковско и Сумско се засилва: Украинската отбрана е изправена пред логистична криза
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Русия законодателно институционализира вербуването на затворници за фронта
/Поглед.инфо/ Законодателните промени от 4 август, подписани от държавното ръководство, разширяват обхвата на военната мобилизация сред лишените от свобода, като дават право на осъдени за тежки престъпления да подписват договори с Министерството на отбраната. Този ход представлява фактическо припознаване на военния модел, прилаган първоначално в частните военни структури. Анализът разглежда как тактическата импровизация, психологията на оцеляването и премахването на бюрократичните бариери се превръщат в ключов елемент от съвременната окопна война и пехотни сблъсъци.08.08.2026 06:50
Новият генерал от армията Александър Санчик поема преките връзки между индустрията и бойното поле
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Генерал Иванаев поема групировката „Център“ с цел пробив към линията Славянск–Краматорск. Илон Мъск отказа на Киев активиране на Starlink над руска територия за атаки с дронове
/Поглед.инфо/ Смяната на командването в руските въоръжени сили и назначаването на генерал Иванаев начело на групировката „Център“ обозначават нов етап в оперативната стратегия на Източния фронт. Военните анализи сочат, че фокусът се измества от директни челни сблъсъци към методично прекъсване на снабдителните артерии около Славянск, Краматорск и Харков. Зад засиления натиск по линията на канала Северски Донец–Донбас стоят малки пехотни разузнавателни групи и артилерийска корекция, докато в Харковска област се прави опит за затваряне на обкръжение. В същото време геополитическото напрежение се покачва от съобщения за севернокорейски ракетни комплекси и отказа на Илон Мъск да разшири покритието на Starlink за украински удари над Русия.08.08.2026 06:34