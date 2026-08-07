Яков Кедми: Западът е на ръба – ракетите свършват, Украйна губи, а Русия затяга примката!

/Поглед.инфо/ Защо внезапно американските медии заговориха за недостиг на ракети? Наистина ли Вашингтон вече не може да поддържа досегашните доставки за Украйна или това е част от внимателно подготвена информационна операция? В новия разговор на Владимир Трифонов с Яков Кедми се разглеждат най-важните въпроси около войната – усилването на руските удари по украинската инфраструктура, промените в стратегията на Москва, терористичните атаки срещу Русия, кадровите промени в руската армия и реалното състояние на украинските въоръжени сили. Кедми коментира докъде стигат възможностите на Запада, защо информационната война често измества фактите и какво може да се случи през следващите месеци, ако сегашните тенденции се запазят. Разговор без дипломатически формулировки и без удобни въпроси.