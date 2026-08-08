Милион неврона срещу антропоцентризма: Как земните пчели срутиха догмата за биороботите

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред класическата поведенческа екология третираше насекомите като елементарни органични автомати, задвижвани единствено от негъвкави генетични програми и метаболитни нужди. Новите лабораторни данни около вида Bombus terrestris обаче поставят под сериозно съмнение този механичен модел. Поведенческите експерименти, регистриращи спонтанна игра без хранително стимулиране, манипулация на предмети и трансфер на умения между поколенията без пряка генетична модификация, налагат преразглеждане на концепцията за минималния невронен субстрат, необходим за когнитивна гъвкавост.

Механика на излишния разход: Когато биологичният автомат започне да си играе

Десетилетия наред невробиологията и поведенческата екология се крепяха на един удобен, спестяващ въпроси комфорт: насекомото е биоробот. Всичко в неговия микроскопичен организъм – от калибрирането на потапителните мускули по време на полет до спектралната чувствителност на сложните очи – бе записано в твърдия диск на еволюционния алгоритъм. Търси захар, избягвай хищника, поддържай терморегулацията на пилото и умирай в срок. Големият академичен проблем възниква тогава, когато субектът започне да прави неща, които са икономически неизгодни и физиологично нерационални за неговото оцеляване.

През 2022 година екип от изследователи, ръководен от професор Ларс Читка от университета „Куин Мери“ в Лондон, постави лабораторни колонии от земни пчели (Bombus terrestris) в контролирана експериментална среда. Задачата бе елементарна: коридор, водещ до захарен разтвор. Встрани от основния маршрут бяха разположени малки, гладки дървени топчета. Никаква миризма на нектар, никакъв феромонен маркер, никаква директна или индиректна хранителна награда. Според класическия модел на строго енергиен баланс, всяка пчела би следвало да пренебрегне препятствията и да лети по вектора на най-ниското съпротивление към калориите.

Данните от видеозаписите и сензорите за движение обаче показаха нещо коренно различно. Индивидуални пчели отклоняваха полета си, пълзяха върху топчетата и прекарваха значителни времеви интервали в тяхното търкаляне и върпене. Някои екземпляри отделяха за това до един час дневно – изключително тежък разход на клетъчна енергия за организъм, чийто живот се измерва в броени седмици. Когато топките бяха преместени в отделна камера, изискваща заобиколен маршрут без достъп до храна, част от индивидите продължиха да посещават зоната за физическа интеракция. Поведенческата наука дефинира играта именно чрез тези критерии: двигателна активност без непосредствена утилитарна цел, извършвана от доброволен субъект в условия на липса на стрес.

Архивни пробойни и лостове в лабораторната арена

Това не е изолиран случай, а продължение на поредица от експерименти, които системно подкопават предпоставката за вродената глупост на безгръбначните. В по-ранни тестови серии същият изследователски екип установи, че земните пчели могат да бъдат обучени да дърпат конец, за да извлекат подредена под стъклена плоча чинийка със захарен сироп. Според официалните научни доклади, това движение не съществува в естествения репертоар на вида. В природата никой не опъва връв, за да разкрие цвят.

Нещо повече, при следващ тест с манипулация на лостове, при който два индивида трябваше едновременно да упражнят натиск в различни точки, за да отворят блокиран достъп до храна, насекомите бързо коригираха векторите на сила и ъгъла на контакт. Ако една от предложените топки на платформата бе по-лека от останалите, пчелите бързо изоставяха по-тежките сфери и избираха тази, която изисква по-малък въртящ момент за придвижване до центъра. Това разкрива не просто рефлексна реакция, а способност за бърза оценка на механичните свойства на околната среда.

Тук изплува сериозен невробиологичен проблем. Мозъкът на земната пчела съдържа приблизително 950 000 неврона и тежи под един милиграм. За сравнение, човешката мозъчна кора разполага с десетки милиарди клетки. Стандартната хипотеза гласеше, че за абстрактно мислене, социално обучение и пластично поведение е необходима огромна невронна маса. Фактът, че структура с размерите на сусамово семе постига решаване на нестандартни физически задачи, подсказва, че плътността на синаптичните връзки и архитектурата на т.нар. „гъбести тела“ (corpora pedunculata) в мозъка на насекомите са далеч по-оптимизирани, отколкото гравитиращите около класическия вербален монопол теории предполагаха.