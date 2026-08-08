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Яков Кедми: Германия върви към катастрофа, а Тръмп превръща Америка в посмешище
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпроси, които очертават далеч по-опасна картина от всекидневните новини. Възможни ли са тайни преговори между Русия и Европа и започва ли зад кулисите търсене на изход от украинската война? Защо Кедми предупреждава, че забраната на „Алтернатива за Германия“ би означавала изключително опасен политически поврат за Германия? Как Европа сама създаде миграционната си криза? Защо според него Доналд Тръмп губи авторитет в Близкия изток и американската политика от десетилетия повтаря едни и същи стратегически грешки? И накрая – една от най-взривоопасните тези в разговора: Кедми твърди, че атомните удари над Хирошима и Нагасаки са носели политическо послание, насочено преди всичко към Сталин и СССР. Разговор за войната, властта и границите на силата.
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