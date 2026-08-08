След либерализма какво!?

Светът търси нов обществен договор /Поглед.инфо/ Либералният модел, който десетилетия претендираше да бъде универсалното бъдеще на човечеството, навлиза в дълбока историческа криза. Но какво идва след него? Национален капитализъм със силна държава? Цивилизационни държави като Китай, Индия и Русия? Корпоративен феодализъм, при който технологичните гиганти придобиват власт, съпоставима с държавната? Технократично управление чрез алгоритми, изкуствен интелект и огромни масиви от данни? Или нова социална държава, принудена да възстанови разрушения баланс между капитала и обществото? В този анализ разглеждам големия въпрос, който може да определи XXI век: какъв обществен ред се ражда след изчерпването на либералната претенция за универсалност? Светът може би навлиза в епоха без един господстващ модел – епоха на конкуриращи се цивилизации, различни обществени договори и нова битка за мястото на човека между държавата, капитала и технологиите.

Краят на една историческа самоувереност

В продължение на няколко десетилетия след края на Студената война Западът живееше с усещането, че големият спор за устройството на обществото е приключил. Либералната демокрация, пазарната икономика, индивидуалните права, глобалната търговия и постепенното разширяване на наднационалните институции изглеждаха като естествената крайна точка на политическата модерност. Историята продължаваше да произвежда конфликти, кризи и войни, но те все по-често бяха възприемани като остатъци от миналото, които рано или късно трябва да бъдат преодолени от универсалния модел на либералния ред.

Тази увереност днес е силно разклатена. Големите западни общества са по-разделени, отколкото бяха преди едно поколение. Социалната мобилност отслабва. Средната класа губи икономическата сигурност, която в продължение на десетилетия беше социалната основа на либералната демокрация. Политическите партии все по-трудно изпълняват ролята на посредници между гражданите и държавата. Доверието към институциите намалява, а технологичните корпорации придобиват власт, която преди беше запазена почти изцяло за държавните структури. Успоредно с това световната икономика отново се разделя на стратегически блокове, индустриалната политика се завръща, а националната сигурност все по-често стои над свободата на глобалния пазар.

Либералният модел все още е жизнеспособен и продължава да организира огромна част от съвременния свят. Кризата му не трябва да се разбира като внезапно изчезване на демокрацията, частната собственост или индивидуалните свободи. Историческите системи рядко рухват за една нощ. Те много по-често променят характера си постепенно, като запазват старите институционални форми, но започват да ги изпълват с различно съдържание. Парламентите могат да останат, изборите могат да продължат, пазарите могат да функционират, но отношението между държавата, капитала, обществото и гражданина вече да е съвсем различно.

Точно това започва да се случва. Либерализмът все по-трудно изпълнява основната функция, която всяка голяма политическа философия трябва да изпълнява: да дава убедителен отговор на въпроса как обществото трябва да бъде устроено, за да може едновременно да гарантира свобода, сигурност, икономическо развитие, социална справедливост и усещане за принадлежност. През втората половина на ХХ век западният модел успяваше сравнително успешно да съчетава тези елементи. Пазарът създаваше богатство, социалната държава ограничаваше крайните неравенства, демокрацията осигуряваше политическо представителство, националната държава пазеше общността, а растящата средна класа свързваше всички тези механизми в сравнително стабилна обществена конструкция.

От края на ХХ век този баланс започна постепенно да се разпада. Глобализацията освободи огромни производителни сили, но същевременно отслаби връзката между капитала и конкретното национално общество. Производството можеше да бъде преместено там, където трудът е по-евтин. Финансовите потоци започнаха да се движат почти безпрепятствено през границите. Компаниите станаха международни, докато социалните разходи от икономическите решения останаха национални. Правителствата трябваше да поддържат училища, здравеопазване, пенсионни системи и социална инфраструктура, докато все по-голяма част от капитала получи възможност да избира юрисдикцията, данъчната среда и трудовия пазар, които са най-изгодни за него.

Тази промяна постепенно прекъсна стария обществен договор. В класическата индустриална държава съществуваше силна взаимна зависимост между капитал, труд и национална власт. Предприемачът имаше нужда от местната работна сила, работниците зависеха от местната индустрия, държавата се нуждаеше от данъците и на двете страни, а всички имаха интерес от стабилна инфраструктура, образование и социален ред. Глобалният капитал значително отслаби тази зависимост. Най-големите корпорации могат да произвеждат в една държава, да плащат данъци в друга, да продават в трета и да държат финансовите си активи в четвърта. Националният гражданин обаче продължава да живее на едно конкретно място, да изпраща децата си в определено училище, да получава медицинска помощ от конкретна система и да очаква сигурност от конкретна държава.

Тук постепенно се отвори пропаст, която днес определя голяма част от политическите конфликти в Европа и Северна Америка.

От свободния гражданин към самотния индивид

Либерализмът винаги е поставял личността в центъра на политическия ред. Това е една от най-големите му исторически заслуги. Освобождаването на човека от абсолютната власт на държавата, църквата, съсловната система и наследствените йерархии създаде пространство за лична автономия, което предмодерните общества рядко познаваха. Съвременната идея за граждански права, свобода на словото, равенство пред закона и политическо участие е трудно мислима извън либералната традиция.

Проблемът се появява, когато човекът постепенно бъде откъснат от всички устойчиви общности, които придават съдържание на свободата му.

Семейството, кварталът, професионалната общност, синдикатът, местната култура, религиозната среда, националната принадлежност и дори устойчивото работно място дълго време формираха мрежата, в която индивидуалната свобода съществуваше. Човекът беше гражданин, но едновременно с това беше член на семейство, жител на определено място, част от професионална група, участник в културна традиция и носител на конкретна историческа памет. Тези принадлежности понякога ограничаваха избора му, но също така му даваха сигурност, идентичност и усещане, че е част от нещо по-голямо от самия себе си.

Късният либерализъм постепенно започна да разглежда голяма част от тези връзки преди всичко като ограничения пред индивидуалната автономия. Пазарната логика и културният индивидуализъм се срещнаха в една необичайно силна историческа комбинация. Икономиката имаше нужда от мобилен човек, който може лесно да сменя град, държава, професия и работодател. Културата започна да възхвалява личността, която непрекъснато конструира сама себе си и не приема наследените роли като задължителни. Технологиите допълнително ускориха този процес, превръщайки все по-голяма част от социалния живот в индивидуализирано потребление.

Полученият резултат е парадоксален. Никога в историята толкова много хора не са разполагали с толкова широк личен избор и едновременно с това никога толкова големи маси не са описвали живота си чрез самота, несигурност и липса на контрол върху собственото бъдеще.

Този парадокс вече има огромно политическо значение. Общество, изградено само от автономни индивиди, трудно може да произведе устойчиво чувство за общ интерес. Демокрацията предполага наличието на политическа общност, чиито членове приемат, че въпреки различията си споделят някаква обща съдба. Когато това усещане отслабне, политиката все по-лесно се превръща в сблъсък между групи, които вече не се възприемат като части на едно цяло.

Съвременните западни общества все по-често показват признаците на подобна фрагментация. Политическите разделения преминават през семейства, поколения, региони, образователни групи и социални слоеве. Общият език се свива. Различните части на обществото гледат различни медии, живеят в различни информационни пространства и дори използват различни понятия, когато описват една и съща действителност.

Либералната демокрация може да издържи големи идеологически конфликти. Много по-трудно издържа загубата на общност.

Когато пазарът престане да бъде средство и започне да определя обществото

Пазарната икономика е един от най-мощните механизми за създаване на богатство, които човечеството е изобретило. Нито една сериозна алтернатива на съвременния икономически ред не може да пренебрегне способността на пазара да координира милиони решения, да стимулира предприемачеството и да насочва ресурсите към нови технологии и производства. Историческият проблем възниква тогава, когато пазарният принцип постепенно излезе извън икономическата сфера и започне да организира почти всички отношения в обществото.

През последните десетилетия това се случи в огромен мащаб. Жилището все по-често се възприема като финансов актив. Образованието се превръща в инвестиция в човешки капитал. Здравето се измерва през ефективността на системата. Личните данни придобиват пазарна стойност. Вниманието се превръща в стока, за която технологичните платформи се конкурират всяка секунда. Дори човешките отношения започват да бъдат организирани чрез дигитални системи, които използват принципи, близки до логиката на пазара — избор, сравнение, рейтинг, оптимизация, замяна.

Постепенно се променя самото разбиране за гражданина. Той все по-често е третиран като потребител на публични услуги, клиент на финансови институции, потребител на информация и източник на данни. Класическата идея за гражданството съдържаше далеч по-дълбоко значение. Гражданинът имаше права, но имаше и отговорност към политическата общност. Той беше част от суверена.

Когато пазарната логика проникне твърде дълбоко в политиката, гражданинът започва да губи това усещане. Политическите партии му предлагат платформи като продукти. Изборните кампании използват маркетингови технологии. Политическите послания се тестват чрез социологически изследвания и алгоритмично таргетиране. Управлението постепенно се професионализира до такава степен, че огромни части от обществото започват да възприемат политиката като специализирана дейност, която се извършва от експерти, консултанти, бюрократи и професионални политически кадри.

Така възниква ново противоречие. Формално гражданинът запазва политическите си права, но реалното усещане за участие отслабва. Това е една от причините протестният вот да се превърне в постоянна характеристика на съвременните демокрации.

Хората гласуват все по-често срещу системата, независимо коя конкретна партия я представлява. Популистките движения, антиелитарните партии, радикалната левица, националистическите формации и различните антисистемни кандидати изглеждат идеологически несъвместими, но черпят енергия от сходно обществено усещане: чувството, че решенията се вземат някъде извън реалния контрол на обикновения гражданин.

Този процес вече не може да бъде обяснен като временна политическа реакция. Той е симптом на много по-дълбока промяна в отношенията между общество и власт.

Либералната държава и кризата на суверенитета

Една от най-големите идеи на глобалната епоха беше постепенното ограничаване на националния суверенитет. След катастрофите на двете световни войни подобна логика имаше силно историческо основание. Международните институции трябваше да направят войната по-трудна, взаимната икономическа зависимост трябваше да намали стимулите за конфликти, а общите правила трябваше да ограничат възможността силните държави произволно да налагат волята си върху по-слабите.

В продължение на десетилетия този модел работеше достатъчно добре, за да изглежда необратим. Но глобализацията постепенно създаде властови центрове, които сами започнаха да поставят под въпрос способността на държавата да контролира процесите в собственото си общество. Финансовите пазари могат да накажат определена правителствена политика за часове. Големите технологични платформи контролират информационни пространства, които обхващат милиарди хора. Международните производствени вериги могат да превърнат местна криза в глобален икономически шок. Миграционните потоци могат за кратко време да променят политическия баланс в цели общества.

В подобен свят суверенитетът започва да се завръща като основен политически въпрос. Пандемията показа колко бързо глобалният свят може да се затвори. Държавите възстановиха границите, започнаха да се конкурират за лекарства, медицинско оборудване и ваксини и откриха колко силно зависят от производствени вериги, намиращи се на хиляди километри от собствената им територия.

След това геополитическите конфликти превърнаха икономическата взаимозависимост от символ на мира в потенциален инструмент за натиск. Енергията, полупроводниците, редките метали, транспортните маршрути, финансовите системи и технологичните стандарти вече се разглеждат през призмата на националната сигурност. Глобалният пазар постепенно започва да се разделя на стратегически пространства.

Това променя философията на икономическата политика. Правителствата вече не питат само къде даден продукт може да бъде произведен най-евтино. Те питат дали производството е стратегически безопасно, дали доставките могат да бъдат прекъснати, дали определена технология може да се превърне в средство за политически натиск и дали държавата може да запази основните си функции в условията на геополитическа конфронтация.

Този преход от икономическа ефективност към стратегическа устойчивост е един от най-ясните признаци, че светът излиза от либералната фаза на глобализацията.

Появата на въпроса, който доскоро изглеждаше забранен

Дълго време спорът в западните общества беше съсредоточен върху това как либералната система трябва да бъде подобрена. Левицата настояваше за повече социална справедливост, десницата за повече пазар и по-ниски данъци, центристките партии търсеха баланс между двете. Почти всички големи политически сили приемаха основната конструкция на системата.

Днес спорът постепенно се измества. Все повече хора започват да поставят под въпрос самата конструкция. Колко власт трябва да има държавата върху икономиката? Може ли стратегическата индустрия да бъде оставена изцяло на пазара? Трябва ли технологичните платформи да имат правото сами да определят правилата на общественото общуване? Може ли националната държава да запази социалната си система при неограничено движение на капитали и хора? Каква степен на неравенство е съвместима с демокрацията? Може ли общество без силна обща идентичност да поддържа стабилни институции?

Тези въпроси вече не принадлежат на политическите периферии. Те постепенно навлизат в центъра на политическия дебат. Това означава, че започва нова историческа фаза.

Въпросът на XXI век все по-малко ще бъде как либералният ред може да бъде разширен към целия свят. Много по-важен ще бъде спорът за това какво ще се появи там, където либералният модел започва да губи своята социална, икономическа и политическа устойчивост.

Тук започва истинският цивилизационен разговор. След либерализма може да не дойде една система. Може да дойдат няколко. Част от света може да се насочи към национален капитализъм, при който държавата контролира стратегическите отрасли и насочва пазара към национални цели. Други общества могат да изградят цивилизационни държави, в които културата, историята и геополитическата идентичност ще бъдат поставени над универсалните политически норми. Технологичните корпорации могат да продължат да увеличават влиянието си и да създадат обществен ред, напомнящ нов тип корпоративен феодализъм. Развитието на изкуствения интелект, системите за наблюдение и анализа на огромни масиви от данни може да даде възможност за безпрецедентно ефективен технократичен контрол. В същото време растящото социално напрежение може да върне една обновена форма на социалната държава, която да възстанови част от изгубения баланс между капитал и общество.

Най-вероятният свят няма да бъде чисто либерален, чисто авторитарен, чисто социалистически или чисто капиталистически. Той ще бъде свят на хибридни режими.

Светът след либерализма започва да се оформя още сега, докато старият ред продължава формално да съществува.

Националният капитализъм и възходът на цивилизационната държава

Ако през последните три десетилетия най-характерната особеност на световната икономика беше постепенното отслабване на националната държава като икономически субект, днес процесът се движи в обратната посока. Промяната не настъпва шумно и революционно. Тя се случва постепенно, чрез стотици отделни решения, които сами по себе си изглеждат прагматични, но взети заедно очертават съвсем различна историческа тенденция. Правителствата все по-често определят кои отрасли са стратегически, ограничават достъпа до определени технологии, насочват инвестиции към националната индустрия, субсидират ключови производства и защитават вътрешния пазар. Само преди двадесет години подобни политики биха били определени като изключение от правилото. Днес те постепенно се превръщат в новата норма.

Този процес не означава отказ от капитализма. По-скоро става дума за промяна в отношенията между държавата и пазара. В продължение на десетилетия преобладаваше разбирането, че ролята на държавата трябва да бъде ограничена до създаването на общи правила, гарантирането на конкуренцията и защитата на собствеността. Производството, инвестициите и технологичното развитие се възприемаха като естествен резултат от свободната инициатива на частния капитал. Натрупаните през последните години кризи показаха, че подобен модел има сериозни ограничения, когато обществото се изправи пред мащабни геополитически, енергийни или технологични сътресения.

Пандемията демонстрира колко опасна може да бъде зависимостта от далечни производствени вериги. Военните конфликти показаха, че свободната търговия може много бързо да бъде заменена от санкции, ограничения и блокирани доставки. Развитието на високите технологии направи очевидно, че контролът върху полупроводниците, изкуствения интелект, комуникационните мрежи и критичните суровини вече не е просто икономически въпрос. Това е въпрос на национална сигурност, политическо влияние и бъдеща геополитическа тежест.

Променя се и самото разбиране за икономическа ефективност. Дълго време най-ниската цена беше основният критерий за всяко производствено решение. Днес към него се добавят устойчивостта на доставките, технологичната независимост, енергийната сигурност и способността на държавата да запази жизненоважните си функции при криза. Така икономиката постепенно престава да бъде самостоятелна сфера и все по-тясно се преплита с политиката, отбраната и стратегическото планиране.

Точно върху тази основа започва да се оформя онова, което все повече анализатори определят като национален капитализъм. Частната собственост остава, конкуренцията не изчезва, пазарните механизми продължават да функционират, но държавата все по-активно определя дългосрочните приоритети на развитието. Тя не замества бизнеса, а го насочва към цели, които се възприемат като жизненоважни за националната мощ. Така възниква своеобразен съюз между публичната власт, финансовия капитал, науката и индустрията.

Подобен модел вече се наблюдава в различни варианти. Китай го развива последователно повече от четири десетилетия. В Съединените щати той се завръща чрез огромни държавни програми за индустриално възстановяване, подкрепа на производството на полупроводници и изграждане на нови технологични мощности. Индия ускорява собствената си индустриализация под силното ръководство на държавата. Япония и Южна Корея отдавна съчетават частната инициатива със стратегическо държавно планиране. Дори Европейският съюз, който дълги години защитаваше максимално свободната конкуренция, вече говори за икономически суверенитет, стратегическа автономия и защита на ключовите производства.

Тази промяна не представлява връщане към икономиката на ХХ век. Светът е прекалено взаимосвързан, технологиите са прекалено сложни, а международната търговия е прекалено дълбоко интегрирана, за да бъде възстановена старата система на национално затворените икономики. Новият модел се стреми да намери баланс между участието в глобалната икономика и способността на държавата да защити собствените си стратегически интереси. Това е качествено различен подход, който постепенно измества универсалните рецепти на предишната епоха.

От универсалната държава към цивилизационната държава

Паралелно с тези икономически процеси протича още една промяна, която може да се окаже далеч по-дълбока. В продължение на десетилетия западната политическа мисъл разглеждаше държавата като институционална конструкция, изградена върху универсални принципи – конституция, разделение на властите, избори, върховенство на закона и граждански права. Тази представа постепенно беше превърната в универсален модел, който според мнозина трябваше да бъде възприет от всички общества независимо от тяхната история, култура и цивилизационен опит.

Развитието на XXI век показа, че значителна част от света не възприема подобна перспектива. Все повече държави започват да изграждат политическата си легитимност върху собствената историческа традиция, върху културната си специфика и върху разбирането, че всяка голяма цивилизация има право да следва собствен път на развитие. Така постепенно се оформя концепцията за цивилизационната държава – политическа общност, която се възприема не просто като административна организация на населението, а като носител на многовековна културна и историческа приемственост.

Разликата между националната и цивилизационната държава е съществена. Националната държава обикновено черпи легитимността си от гражданството, територията и политическите институции. Цивилизационната държава добавя още едно измерение – историческата мисия. Тя разглежда настоящето като продължение на много по-дълъг исторически процес и поставя съвременната политика в контекста на столетия, а понякога и на хилядолетия.

Тази особеност личи най-ясно в Китай. Китайското политическо ръководство не представя държавата само като резултат от революцията през ХХ век или от икономическите реформи след 1978 година. То я представя като продължение на няколко хилядолетия държавност, култура и цивилизационна приемственост. Съвременната модернизация се възприема като нов етап от една много по-дълга историческа линия, а не като отказ от собствената традиция.

Подобна логика може да бъде открита и в Индия, където все по-голямо значение придобива представата за държавата като израз на древна цивилизация, която далеч предхожда модерната политическа система. Русия също все по-често определя собствената си идентичност чрез историческата приемственост между различните етапи на своята държавност, а не само чрез институциите на съвременната федерация. В ислямския свят също се засилват идеи, които поставят религиозната и цивилизационната принадлежност над универсалните политически модели.

Тези процеси не бива да се свеждат до противопоставяне между демокрация и авторитаризъм. Подобна схема е прекалено опростена, за да обясни промените, които протичат пред очите ни. Става дума за различни философски разбирания относно източника на политическата легитимност. Западната либерална традиция поставя в центъра автономния гражданин и неговите права. Цивилизационната държава поставя в центъра историческата общност, нейната култура и нейната дългосрочна приемственост.

Тази разлика започва да определя все по-голяма част от международната политика. Светът постепенно се отдалечава от представата, че съществува единствен универсален модел на развитие. На негово място се появява по-плуралистична картина, в която различните цивилизации претендират за правото сами да определят собственото си бъдеще.

Оттук произтича и една от най-важните характеристики на новата епоха. Конкуренцията вече не се води само между държави, а между различни модели за организация на обществото. Всеки от тях се стреми да докаже собствената си жизнеспособност чрез икономически успех, технологичен напредък, политическа стабилност и способност да вдъхва доверие на собствените си граждани.

Това означава, че спорът за света след либерализма няма да бъде решен чрез една голяма идеологическа победа. Той ще се решава постепенно, чрез практическите резултати, които различните модели ще постигнат през следващите десетилетия. Там ще стане ясно дали националният капитализъм и цивилизационната държава могат да предложат по-устойчив обществен договор от този, който доминираше през последната четвърт на ХХ век.

Корпоративният феодализъм и възходът на технократичната власт

Колкото по-ясно се очертава възможността за завръщане на силната държава, толкова по-отчетливо се вижда и една напълно различна тенденция, която може да се окаже не по-малко влиятелна през следващите десетилетия. Тя не произтича от класическата политика, не се заражда в парламентите и не се формулира в програмите на политическите партии. Нейният източник е технологичната революция, която постепенно променя самата структура на властта. За първи път от индустриалната епоха насам се появяват частни организации, които концентрират ресурси, информация и влияние в мащаби, сравними с тези на най-могъщите държави.

Този процес започна почти незабелязано. Интернет беше възприеман като пространство на свободата, дигиталните платформи – като инструмент за по-лесна комуникация, а социалните мрежи – като естествено продължение на демократизацията на информацията. Малцина си даваха сметка, че зад тази привидна свобода постепенно се изгражда нова инфраструктура на властта. В рамките на едно поколение няколко технологични компании започнаха да събират повече информация за ежедневния живот на милиарди хора, отколкото която и да било държава е притежавала през цялата предходна история.

Данните се превърнаха в най-ценния ресурс на XXI век. Всеки разговор, всяко търсене в интернет, всяко местоположение, всяка покупка, всяко движение в социалните мрежи оставя дигитална следа. Отделните фрагменти сами по себе си изглеждат незначителни, но събрани заедно създават изключително точен модел на човешкото поведение. Този модел вече може да прогнозира навици, предпочитания, политически нагласи и потребителски решения с точност, която до скоро изглеждаше немислима.

Променя се и самото разбиране за собствеността. През индустриалната епоха богатството се свързваше със земя, фабрики, суровини, транспортни мрежи и финансов капитал. В дигиталната епоха все по-голяма стойност придобиват алгоритмите, програмните платформи, интелектуалната собственост и огромните масиви от информация. Тези ресурси не могат лесно да бъдат национализирани, не са ограничени от географски граници и позволяват влияние, което преминава през цели континенти почти мигновено.

Така постепенно възниква нов тип икономическа йерархия, която все повече напомня на историческия феодализъм, макар и в напълно различна технологична форма. Средновековният феодал притежаваше земята, от която зависеше животът на неговите поданици. Днешните технологични гиганти не притежават земята, но контролират пространството, в което се движи информацията, общуването, търговията и все по-голяма част от човешкия живот. За огромна част от населението дигиталните платформи вече са основната среда за работа, образование, покупки, развлечения, социални контакти и достъп до новини.

Тази зависимост постепенно придобива системен характер. Малките компании не могат да достигнат до своите клиенти без посредничеството на големите платформи. Медии, издателства, университети и дори държавни институции все по-често използват инфраструктура, която не принадлежи на обществото, а на частни корпорации. Всекидневният живот започва да се организира чрез цифрови екосистеми, чиито правила се определят не от избрани парламенти, а от корпоративни управителни съвети.

Тук се появява една от най-сериозните дилеми на бъдещето. В либералната демокрация политическата власт подлежи на периодична обществена оценка чрез изборите. Корпоративната власт не функционира по този начин. Нейната легитимност произтича от собствеността, технологичното превъзходство и пазарната позиция. Това създава ситуация, при която огромна част от общественото пространство постепенно се оказва извън традиционните механизми на демократичния контрол.

Не става дума за класическа конспиративна картина, в която няколко корпорации тайно управляват света. Реалността е далеч по-сложна. Самите държави все по-силно зависят от технологичните компании. Те използват техните облачни услуги, комуникационни системи, програмни продукти и аналитични инструменти. Военните структури разработват нови технологии съвместно с частния сектор. Университетите работят с корпоративни лаборатории. Научните изследвания се финансират чрез сложни мрежи от публичен и частен капитал. Постепенно се формира нова система, в която границата между държавната и корпоративната власт става все по-трудно различима.

Този процес може да доведе до обществен модел, който някои съвременни политически философи определят като корпоративен феодализъм. Терминът не означава възраждане на средновековните отношения в буквалния им вид. Той описва общество, в което достъпът до икономически, информационни и социални ресурси зависи от принадлежността към големи корпоративни екосистеми, които постепенно започват да изпълняват функции, традиционно свързвани с държавата.

Паралелно с това се развива още една тенденция, която може да промени самото разбиране за управлението. Огромните количества информация, събирани ежедневно, развитието на изкуствения интелект и все по-мощните аналитични системи създават възможност политическите решения да бъдат подготвяни въз основа на практически непрекъснат анализ на обществените процеси. Управлението постепенно може да се превърне в сложен технологичен процес, при който алгоритмите участват във вземането на решения не по-малко активно от политиците.

Подобна перспектива поражда сериозни философски въпроси. Ако изкуственият интелект може да прогнозира икономическите процеси по-точно от министрите, да анализира престъпността по-бързо от полицейските структури, да оптимизира транспортните системи по-ефективно от общинските администрации и да моделира финансовите политики с огромна скорост, каква ще бъде ролята на демократично избраните институции? Дали политиката постепенно няма да започне да се възприема като техническа дейност, която трябва да бъде поверена на експерти, инженери, математици и специалисти по анализ на данни?

Подобна логика вече съществува. Все повече публични решения се аргументират чрез експертни оценки, математически модели и статистически прогнози. Това само по себе си не представлява проблем. Всяко модерно общество се нуждае от компетентна администрация и висококвалифицирани специалисти. Трудността възниква тогава, когато техническата рационалност започне постепенно да измества политическия дебат. Демокрацията не съществува единствено за да намира най-ефективното административно решение. Тя съществува, защото различните общества имат право сами да определят какви цели преследват и какви ценности искат да защитават.

Алгоритмите могат да покажат най-бързия път към дадена цел, но не могат сами да определят коя цел е справедлива. Те могат да оптимизират данъчната система, но не могат да решат какво общество искаме да изградим. Могат да прогнозират икономически растеж, но не могат да дадат морален отговор на въпроса как трябва да бъдат разпределени неговите плодове. Политиката неизбежно съдържа ценностен избор, който не може да бъде сведен до математическа формула.

Тъкмо поради това технократичният модел крие едновременно огромни възможности и сериозни рискове. Той обещава по-ефективно управление, по-прецизни решения и по-добро използване на ресурсите. Наред с това съществува опасността обществото постепенно да бъде превърнато в система, управлявана предимно чрез измерване, прогнозиране и алгоритмична оптимизация. В подобна среда гражданинът лесно може да бъде възприеман повече като носител на данни, отколкото като свободна политическа личност.

Вероятно най-същественият въпрос през следващите десетилетия няма да бъде дали технологиите ще променят управлението. Това вече се случва. Истинският спор ще бъде дали обществото ще успее да постави тази нова технологична мощ под демократичен и обществен контрол или постепенно ще се адаптира към свят, в който решенията се вземат от все по-тесен кръг политически, корпоративни и експертни елити.

Този въпрос отвежда анализа към още една възможна посока на развитие. Ако националният капитализъм, цивилизационната държава, корпоративният феодализъм и технократичният модел не успеят да възстановят нарушеното обществено равновесие, ще нарасне натискът за създаването на нов тип социална държава, която да предложи различен обществен договор между капитала, държавата и гражданите. Върху тази възможност ще бъде съсредоточена следващата част на анализа.

Новата социална държава и светът на хибридните модели

Историята рядко се развива по предварително начертан сценарий. Големите обществени системи почти никога не изчезват напълно и почти никога не се заменят от един-единствен нов модел. Много по-често те оставят след себе си институции, ценности и механизми, които продължават да съществуват, но вече в различна комбинация. Поради това е малко вероятно светът след либерализма да се превърне в пространство, доминирано от една универсална идеология. По-вероятно е да навлезем в епоха на различни обществени експерименти, при които отделните цивилизации ще търсят собствения си баланс между държавата, пазара, технологиите и обществото.

Най-силният натиск върху всички бъдещи модели вероятно ще идва от социалната сфера. През последните четири десетилетия почти навсякъде в развития свят се наблюдава постепенно нарастване на имущественото разслоение. Богатството се концентрира в ограничен кръг финансови и технологични центрове, докато значителна част от средната класа усеща, че възможностите за социално издигане вече не са толкова достъпни, колкото са били за предишните поколения. Високите технологии увеличават производителността, но автоматизацията постепенно измества милиони работни места. Изкуственият интелект ускорява този процес и поставя под съмнение бъдещето на цели професии, които доскоро изглеждаха напълно защитени.

Тези промени поставят пред държавата задачи, които трудно могат да бъдат решени единствено чрез класическите механизми на свободния пазар. Ако значителна част от икономическата стойност започне да се създава от автоматизирани системи, а производителността расте по-бързо от заетостта, обществото неизбежно ще бъде изправено пред въпроса как трябва да се разпределят ползите от този технологичен напредък. Това вече не е академична дискусия. Тя постепенно навлиза в политическите програми на различни партии, в икономическите стратегии на правителствата и в дебатите на международните организации.

Тук започва да се оформя представата за нова социална държава. Тя няма много общо с класическия модел от втората половина на ХХ век. Старият социален договор беше изграден върху индустриалната икономика, устойчивата заетост, националното производство и относително стабилната демографска структура. Новата реалност е различна. Населението в развитите държави застарява, трудовият пазар става все по-гъвкав, дигиталната икономика премахва традиционните граници между работодател и изпълнител, а технологичните корпорации концентрират огромни финансови ресурси. Социалната политика вече не може да бъде механично копие на моделите от миналия век.

Вероятно ще се търсят нови форми на обществено равновесие. Някои държави ще засилят публичните инвестиции в образование, научни изследвания и здравеопазване, приемайки ги като стратегически ресурс, а не като бюджетен разход. Други ще изграждат системи за преквалификация през целия професионален живот, за да намалят последствията от автоматизацията. Все по-често ще се обсъждат различни варианти на гарантиран минимален доход, отрицателен подоходен данък или нови механизми за участие на гражданите в богатството, създавано от технологичната икономика.

Тези идеи не произтичат от стремеж към възстановяване на класическия социализъм. Те възникват от осъзнаването, че устойчивото общество не може да съществува продължително време, ако икономическите ползи и социалните рискове се разпределят по крайно неравномерен начин. Историята показва, че всяка система, която натрупва прекалено големи дисбаланси, рано или късно поражда силни политически реакции. Понякога те приемат формата на реформи, друг път се превръщат в дълбоки обществени сътресения.

В същото време би било наивно да се очаква, че всички държави ще поемат по една и съща посока. Светът вече навлиза в период на ускорено цивилизационно раздалечаване. Китай ще продължи да развива модел, в който държавното стратегическо планиране се съчетава с динамична пазарна икономика. Съединените щати вероятно ще останат най-мощният център на технологичните иновации, но ще бъдат принудени да търсят нов баланс между глобалния капитал и собствената си индустриална база. Индия ще продължи да изгражда собствена комбинация между икономически растеж, национална идентичност и силна държавна роля. Русия ще развива модел, основан върху стратегическия суверенитет и държавния контрол върху ключовите ресурси. Европейският съюз ще бъде изправен пред най-трудната задача – да намери нова политическа и икономическа формула, без да изгуби вътрешното единство между държави с различни исторически традиции и различни интереси.

Това разнообразие означава, че XXI век няма да повтори универсалните претенции на предходната епоха. През последните два века различни идеологии претендираха, че са открили окончателната формула за устройството на човешкото общество. Либерализмът, социализмът, комунизмът, различните разновидности на национализма – всички те в определени исторически периоди се възприемаха като модели с универсално значение. Настъпващата епоха изглежда значително по-плуралистична. Вместо един световен проект постепенно се оформят няколко големи цивилизационни пространства, всяко от които ще търси собствено решение на едни и същи фундаментални въпроси.

Тази промяна ще засегне не само политиката и икономиката, но и самото разбиране за човека. Либералната философия постави индивидуалната автономия в центъра на обществения живот. Новите модели вероятно ще се опитат да възстановят по някакъв начин ролята на общността, държавата, културната идентичност или историческата традиция. В различните части на света този процес ще придобие различни форми, но общата тенденция вече се очертава. След десетилетия, през които индивидуалната свобода беше почти единственият универсален политически идеал, все по-голямо значение започват да придобиват понятия като сигурност, устойчивост, принадлежност и обществена солидарност.

Това не означава, че свободата ще загуби своята ценност. По-скоро предстои ново търсене на равновесие между свободата и останалите основополагащи принципи на обществения живот. Всяка историческа епоха е изправена пред необходимостта да намери собствен отговор на този въпрос. Когато балансът бъде нарушен в едната или другата посока, обществото постепенно започва да произвежда корективи.

Тъкмо тук се намира и най-важният извод от целия анализ. Светът след либерализма няма да бъде свят на една нова идеология. Той ще бъде свят на конкуриращи се обществени модели, които ще съчетават в различна степен пазарна икономика, държавно стратегическо планиране, технологично управление, социални механизми и цивилизационна идентичност. Нито една от тези съставки сама по себе си няма да бъде достатъчна. Истинската конкуренция ще бъде между различните комбинации, които отделните общества ще изградят.

Историята навлиза в период, който много повече ще прилича на лаборатория, отколкото на еднопосочен исторически процес. Различните държави ще експериментират, ще се учат една от друга, ще допускат грешки и ще търсят нови решения. Част от тези експерименти ще се окажат успешни, други ще се провалят, а трети ще претърпят дълбоки корекции под натиска на собствените си общества.

Това означава, че големият въпрос на XXI век вече не е дали либерализмът ще оцелее в сегашния си вид. По-важният въпрос е каква нова форма на обществен договор ще успее да съчетае икономическата ефективност, социалната стабилност, технологичния прогрес, националната сигурност и човешкото достойнство. Отговорът няма да бъде даден от една книга, една теория или едно правителство. Той ще бъде изграден постепенно от самата история.

След либерализма: краят на една илюзия или началото на нова цивилизационна епоха?

Всяка голяма историческа епоха има една основна идея, около която изгражда своето разбиране за света. През Средновековието това е религиозният ред. Просвещението поставя разума в центъра на общественото развитие. Индустриалната революция превръща производството и техническия прогрес в двигател на модерността. След края на Втората световна война либералната демокрация постепенно се утвърждава като политическата система, която най-успешно съчетава икономически растеж, индивидуални права и институционална стабилност. След разпадането на социалистическия блок тази представа придобива още по-голяма убедителност. На мнозина изглеждаше, че човечеството окончателно е открило универсалната формула за собственото си развитие.

Днес тази увереност вече не съществува. Това не означава, че либерализмът е изчерпан като философска традиция. Неговите идеи за човешкото достойнство, правовата държава, свободата на словото, защитата на личността и ограничаването на произвола на властта остават едни от най-големите постижения на политическата модерност. Те продължават да бъдат необходима част от всяко общество, което иска да съхрани свободния човек. Историята трудно би могла да се върне към времена, в които индивидуалните права са били напълно подчинени на държавата или на някаква колективна воля.

Проблемът възниква другаде. Либерализмът постепенно престана да бъде само политическа философия и започна да се възприема като универсална историческа съдба. Разликата между двете е огромна. Едно е определен модел да бъде успешен в конкретна историческа среда. Съвсем друго е да се приеме, че същият този модел трябва неизбежно да бъде възприет от всички общества независимо от тяхната история, култура, демографска структура и цивилизационен опит.

Тъкмо тази универсалистка претенция се оказа най-уязвимата част от либералния проект. Началото на XXI век показа, че различните цивилизации не желаят да се превърнат в копия една на друга. Китай не възприема развитието си като движение към западен политически модел. Индия също търси собствена комбинация между модерност и историческа традиция. Русия поставя ударението върху държавния суверенитет и цивилизационната идентичност. Ислямският свят също развива политически модели, които трудно могат да бъдат обяснени чрез класическите категории на европейската политическа философия. Дори вътре в самия Запад различията между американския и европейския модел стават все по-видими.

Това не е временно отклонение. По-скоро наблюдаваме края на една историческа фаза, през която светът беше организиран около идеята за постепенно политическо и икономическо уеднаквяване. На нейно място се появява много по-сложна картина. Глобалната взаимозависимост няма да изчезне. Световната икономика ще остане силно свързана. Технологиите ще продължат да се разпространяват със скорост, непозната за предишните поколения. Но политическите модели, ценностните системи и обществените договори все повече ще се различават.

Навлизаме в свят, който ще бъде многополюсен не само във военно и икономическо отношение, но и във философски смисъл. Големите цивилизационни пространства ще развиват различни представи за връзката между държавата и обществото, между свободата и сигурността, между пазара и публичната власт, между традицията и модерността. Вместо един глобален разказ постепенно ще съществуват няколко големи разказа за бъдещето.

Това ще направи международната политика значително по-сложна. През последните десетилетия конфликтите често се представяха като противопоставяне между демокрация и авторитаризъм. Подобна схема вече изглежда недостатъчна. Все по-често ще се сблъскват различни представи за това как трябва да бъде организирано самото общество. Част от тези модели ще поставят в центъра индивидуалната свобода, други ще подчертават ролята на държавата, трети ще изграждат своята легитимност върху културната и цивилизационната приемственост, а четвърти ще се стремят да управляват обществените процеси чрез технологични системи и алгоритми.

Нито един от тези пътища не гарантира успех. Всеки съдържа собствени противоречия и рискове. Силната държава може да осигури стабилност, но може да ограничи свободата. Доминиращият пазар стимулира икономическото развитие, но може да задълбочи социалното неравенство. Технологичното управление повишава ефективността, но крие опасност човекът постепенно да бъде превърнат в обект на непрекъснато наблюдение и анализ. Цивилизационната идентичност укрепва обществената сплотеност, но също така може да породи нови форми на противопоставяне между различните културни пространства.

Това означава, че голямата задача на XXI век няма да бъде изборът между две готови системи. Истинското предизвикателство ще бъде създаването на нов обществен договор, способен да съчетае свободата със сигурността, икономическата динамика със социалната справедливост, технологичния прогрес с човешкото достойнство, националния суверенитет с необходимостта от международно сътрудничество. Подобен баланс никога не се постига окончателно. Всяко поколение е принудено да го изгражда отново според собствените исторически обстоятелства.

Тъкмо затова въпросът „Какво идва след либерализма?“ няма еднозначен отговор. Историята не се движи по предварително написан сценарий. Тя не сменя една система с друга по начина, по който се сменят декорите в театрална постановка. Новите обществени модели възникват постепенно. Дълго време те съществуват редом със старите институции, заимстват част от техните принципи, променят ги, приспособяват ги към новите условия и едва след години или десетилетия започват ясно да се различават от света, който са наследили.

Вероятно точно такъв момент преживяваме днес. Либералният ред не изчезва, но вече не изглежда достатъчен, за да обясни света, който се ражда пред очите ни. Националната държава се завръща. Геополитиката измества глобалния оптимизъм. Технологиите създават нови центрове на власт. Цивилизациите възстановяват собственото си самочувствие. Обществата отново започват да говорят за суверенитет, идентичност, стратегическа автономия и обществена солидарност.

Може би най-важният урок на настоящата епоха е, че нито една политическа философия не притежава окончателен монопол върху бъдещето. Всяка система е рожба на своето време. Всяка носи в себе си огромни постижения, но и ограничения, които постепенно стават видими, когато историческата среда се промени. Либерализмът не прави изключение.

Предстои ни период, в който човечеството отново ще търси отговор на един от най-старите въпроси в политическата философия – как трябва да бъде устроено обществото, за да бъде едновременно свободно, справедливо, сигурно и устойчиво. Отговорът едва ли ще бъде открит наведнъж. Той ще се ражда в конкуренцията между различни държави, различни цивилизации и различни идеи за бъдещето.

След либерализма не идва краят на историята. Започва новият спор за нея. И точно този спор ще определя политиката, икономиката и международните отношения през по-голямата част от XXI век.



