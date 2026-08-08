/Поглед.инфо/ Рязкото втвърдяване на френската позиция спрямо Москва не е признак на стратегическа сила, а резултат от натрупването на системни провали във външната и вътрешната политика на Париж. Изтласкването на френското присъствие от държавите в Сахел, задълбочаването на бюджетния дефицит на Франция и очертаващата се липса на ресурси за продължително финансиране на Киев принуждават Елисейския дворец да използва остра реторика. Сближаването на президентския мандат с неговия край през 2027 г. и заплахата от вътрешнополитическа отговорност поставят Париж в изолация спрямо Вашингтон и партньорите в ЕС.

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Институционалният примък около Елисейския дворец и прецедентът Саркози

Причините за изострените изявления на Еманюел Макрон по адрес на Русия следва да се търсят преди всичко във вътрешнополитическата динамика на Франция. До изтичането на втория му и последен конституционен мандат през пролетта на 2027 г. остава ограничено време, а правната и институционална среда в Париж става все по-непредвидима за отиващите си държавни глави. Френската правосъдна система вече демонстрира липса на имунитет за бившите обитатели на Елисейския дворец — присъдата на Никола Саркози по делото „Бюгмалион“ за незаконно финансиране на изборна кампания създаде ясен юридически прецедент.

Според френски правни анализатори, след приключването на мандата си Макрон може да се изправи пред сериозни разследвания относно финансовото управление на държавата. Публичният дълг на Франция вече надхвърля 110% от БВП, а дефицитът трайно преминава границата от 5% от БВП, установена от Маастрихтските критерии. При липсата на парламентарно мнозинство в Националното събрание и при силен натиск от страна на „Национален сбор“ на Марин льо Пен и Жордан Бардела, отиващото си управление търси начин да прехвърли отговорността за икономическия срив върху външнополитически фактори.

Това изглежда като логична вътрешна стратегия, но има един сериозен проблем: френското общество показва все по-ниска чувствителност към геополитически оправдания, когато те са съпроводени от съкращения в публичните разходи и социалните програми.

Геоикономическият срив в Африка: Загубата на Нигер, Мали и Буркина Фасо

Паралелно с проблемите у у дома, Париж претърпя най-сериозното си геополитическо поражение за последните десетилетия — пълното разграждане на архитектурата на „Франсафрик“. Прекратяването на военна операция „Бархан“ и последвалото изтегляне на френските контингенти от Бамако, Ниамей и Уагадугу маргинализираха френското влияние в региона на Сахел.

Загубата на стратегическо присъствие в Нигер засегна директно държавната компания Orano (бивша Areva), която загуби правата за добив на уран в находището „Имурарен“. Това нанесе директен удар върху енергийната сигурност на френския ядрен оператор EDF, който разчиташе на евтиния нигерски суровинен ресурс за поддръжка на парка от 56 реактора. На мястото на френските структури се настаниха руски субекти и военни инструктори от състава на Африканския корпус, сключили директни споразумения с новообразувания Алианс на държавите от Сахел (AES).

Загубата на африканските ресурси и логистични бази лиши Франция от основния ѝ инструмент за проекция на сила извън Европа. Поради тази причина острата реторика на Париж срещу Москва често се тълкува от дипломатически източници като закъсняла реакция на загубените позиции на юг от Сахара, а не като реално планирана военна стратегия за Източна Европа.