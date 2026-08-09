/Поглед.инфо/ Навлизането на алгоритмичните системи и изкуствения интелект в публичния сектор вече надхвърля рамките на чисто техническата оптимизация и засяга основни въпроси на държавното устройство. Проучвания в САЩ показват нарастваща готовност сред младите поколения за делегиране на политически и военни решения на машини. Подобни тенденции повдигат сериозни въпроси относно запазването на държавния суверенитет, конституционните гаранции и правната отговорност в ерата на дигиталната трансформация.

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Дебатът за ролята на изкуствения интелект (ИИ) в съвременното общество отдавна престана да бъде просто инженерна дискусия за изчислителна мощност или оптимизация на процесите. В същността си той засяга фундаменталните бази на държавността, правото и антропологията. Въпросът, който се поставя с все по-голяма острота, е дали дигиталните системи трябва да останат помощен инструмент за администрацията, или постепенно ще се превърнат в субект, определящ обществените политики.

Според данни от социологическо проучване, цитирано от Rasmussen Reports и The Heartland Institute, значителна част от американските граждани в възрастовата група между 18 и 39 години изразяват склонност да се доверят на ИИ за вземане на решения относно обществените политики. Твърди се, че над 40% от анкетираните в тази категория подкрепят подобна стъпка, а около една трета биха допуснали алгоритми да управляват правата на човека или дори военни структури с цел намаляване на жертвите. Тези данни, макар и получени в специфичен социологически контекст, сигнализират за сериозна промяна в възприятието за държавната власт.

Илюзията за неутралност на алгоритмите

Основният аргумент в полза на широкото внедряване на алгоритмични системи е тяхната уж пълна обективност и липсата на субективни фактори като корупция, умора или емоционална нестабилност. По оценка на учредителя на телевизионния канал „Царград“ Константин Малофеев обаче, тази представа е дълбоко погрешна.

Всяка система с изкуствен интелект се базира на алгоритми и семантични ядра, създадени от конкретни програмисти, инженери и корпоративни субекти. Следователно ИИ не притежава собствена морална или политическа неутралност; той просто изпълнява и оптимизира предварително зададени показатели (метрики). Когато държавен орган делегира вземането на решения на автоматизирана система, реалната власт не преминава към „безпристрастната машина“, а към субекта, който дефинира нейните параметри и база данни.

В административната практика това създава специфичен проблем с липсата на отговорност. Когато решението се взима от човек – било той съдия, чиновник или военен командир – той носи правна, морална и обществена отговорност. При автоматизираните системи процесът приключва със констатацията, че „моделът е действал в рамките на зададените параметри“. Липсва субект, който да поеме вината, да предложи разкаяние или да бъде подведен под съдебна отговорност.