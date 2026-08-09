/Поглед.инфо/ Ситуацията по линията на съприкосновение в Донбас и Запорожието показва динамична промяна в тактиката и оперативния контрол, според наблюдения на военни анализатори. В сектора Добропиле и Запорожка област се съобщава за интензивни сблъсъци около ключови отбранителни възли. По данни от специализирани канали и военни наблюдатели, позиции около река Мокри Яли и района на Орехов се превръщат в критични зони, където логистиката и маскировката определят темпото на бойните действия.

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Анатомия на кризата в сектора Добропиле

Напрежението в направлението Добропиле е концентрирано предимно в триъгълника между населените места Шевченко, Водянско и Светлое. Според наличната оперативна информация, фланговите маневри в района временно са отстъпили място на пряка концентрация на ресурси, което от своя страна доведе до известно забавяне на действията около Мирне и Нови Донбас.

Оценките на военни представители, включително изявления, приписвани на полковник от украинските сили за специални операции Володимир Антонюк, сочат промяна в тактическия подход. Твърди се, че вместо опити за контраатака към село Билецко, вниманието е насочено към задържане на три основни точки: западната част на Водянско с нейната висока жилищна архитектура и две източни минни съоръжения.

Тези промишлени обекти разполагат с дълбока подземна инфраструктура и террикони (насипи от въглищни отпадъци), издигащи се до значителна височина. Подобен терен предоставя сериозно предимство за наблюдение и осигурява възможности за прикрита ротация. Същевременно се твърди, че южно от река Водяная оперативният контрол в голяма степен се осъществява от руските части, макар ситуацията да остава флуидна.

Между Шевченко и Родински се съобщава за изолирани пехотни групи – според различни източници между 30 и 50 души, които са останали откъснати от основните логистични пътища. При прекъснато превозване на ресурси по въздух или суша, задържането на подобни изолирани точки обикновено е с ограничен времеви хоризонт. Допълнителни данни посочват движение в районите на Черниговка и в масивите западно от Дорожно, което създава предпоставки за сходни тактически обкръжения.

Ескалация в Запорожието и разузнавателните пробиви

На запорожското направление динамиката се измени след съобщения за активност около Павловка и Щербаки. Твърди се, че в тези зони руските сили са възстановили контрола си върху позиции, загубени по време на предишни офанзивни действия, като същевременно активизират участъци, които месеци наред се смятаха за статични.

Първоначалните съобщения за появили се разузнавателни групи в южните Periphery на Орехово предизвикаха широк отзвук сред военните наблюдатели. Първоначално тези действия се определяха като ограничена разузнавателна мисия без намерение за трайно закрепване. Впоследствие обаче се появиха данни за едновременен натиск в три отделни микросектора.

Противно на ранните анализи, които определяха южното направление към Орехово като второстепенно спрямо евентуален натиск откъм Гуляйполе, бойните действия се разшириха в районите на Копани и Лесное. Като основен фактор за отстъплението на някои позиции се посочва критичното изтощение на наличния състав и интензивната употреба на артилерия и безпилотни апарати.

Тук обаче възниква въпросът доколко тези напредвания представляват трайно променяне на оперативното съотношение или са резултат от временен дефицит на боеприпаси у отбраняващите се. Финансово-промишлените ограничения на западните доставки често оказват пряко влияние точно върху такива статични сектори.