Натискът в Харковско и Сумско се засилва: Украинската отбрана е изправена пред логистична криза

/Поглед.инфо/ Напрежението по североизточния фронт навлиза в нова оперативна фаза, при която едновременното руско офанзивно движение в три ключови сектора на Харковска област заплашва да разкъса логистичните връзки на украинските въоръжени сили между Купянск и Вовчанск. С навлизането на FPV дронове с повишен обсег в градската зона на Суми и появата на информация за разполагане на севернокорейски балистични системи с обсег до 700 километра, украинската противовъздушна отбрана е подложена на системен натиск. В същото време западната военна аналитика отчита, че стратегията за изтощаване на руските тилови линии не дава очаквания резултат, докато Москва подготвя мащабни технологични решения за защитата на своето въздушно пространство преди есенно-зимния период.

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Оперативният натиск в Харковско и свиването на украинския отбранителен периметър

Според съобщения от оперативните сводки, обстановка в североизточната част на Харковска област се характеризира с едновременно активизиране на бойните действия в три изолирани, но взаимнозависими направления. В граничната полоса край селищата Щербаковка, Кудиевка и Гоптивка се отчитат непрекъснати сблъсъци, чиято цел по всяка вероятност е свързване на тактическите полоси и принуждаване на украинското командване да държи значителни сили за сигурност на самата граница.

По-наизток, в сектора Вовчанск-Шевченковка, продължават сблъсъците за контрол над Ивановка и подстъпите към Шевченково. Горските масиви във Вовчански район се превърнаха в зона на затягащи се позиционни walk-over операции. Особено внимание обаче привлича секторът Велико Бурлук. Данните показват напредване западно от Петро-Ивановка и в района на Анищино.

Губейки контрола върху Вовчанск като транспортен и логистичен възел, украинското групиране северно от Приколотне постепенно губи оперативната си дълбочина. Тук обаче има един важен детайл, който често се изпуска от повърхностния анализ. Потенциалният "котел" в района на Приколотне не е просто въпрос на обкръжение на няколко батальона. Ако руските сили успеят да затвърдят позициите си в Анищино и Петро-Ивановка, това ще прекъсне рокадните пътища, свързващи Вовчанското направление с отбранителната линия на Купянск по река Оскол.

Украинският генерален щаб е принуден да разхвърля оскъдните си оперативни резерви на широк фронт. Всяка бригадна група, изпратена да запушва пробива при Велико Бурлук, е отнякъде отнета – най-често от Покровското или Часовярското направление, където натискът е не по-малко интензивен.

Новата тактическа реалност край Суми: Технологична еволюция на безпилотните системи

Информацията за появата на руски FPV дронове директно в градската зона на Суми показва съществена промяна в тактиката на използване на безпилотната авиация. Стандартните 7 до 10-инчови FPV квадрокоптери разполагат с боен радиус от порядъка на 10 до 15 километра поради ограниченията в капацитета на батериите и обсега на видеосигнала. Появата на подобни апарати над Суми, който се намира на над 25-30 километра от фронтовата линия, показва внедряването на няколко нови технологични решения.

Според специализирани източници става дума за използването на по-тежки рамки (13-15 инча) с оптимизирана аеродинамика, безпилотни апарати от типа "самолетно крило" или хибридни VTOL системи, както и ретранслатори, инсталирани на по-голяма височина. Алтернативното обяснение – наличието на диверсионно-разузнавателни групи, изстрелващи дронове от непосредствена близост до града – също не може да бъде напълно изключено, макар че мащабът на атаките сочи по-скоро към системни въздушни операции от разстояние.

Това означава, че създаването на т.нар. "буферна зона" от украинска страна губи смисъл, тъй като технологичният обсег на руските средства за поразяване преборва географското разстояние. Градовете в близкия тил вече не са защитени от факта, че се намират извън обсега на стволовата артилерия.