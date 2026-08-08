Операцията от остров Езел: Как съветската морска авиация удари столицата на Райха

/Поглед.инфо/ През август 1941 година, в момент когато Вермахтът стремително напредва към Ленинград и Москва, съветската морска авиация извършва поредица от дръзки нощни удари срещу Берлин. Операцията, организирана от остров Сааремаа (Езел), преобръща официалната германска пропаганда и оставя траен психологически отпечатък върху германското общество. Настоящият анализ разглежда техническите параметри на полетите, оперативните рискове с претоварените бомбардировачи ДБ-3 и геополитическото значение на тези първи ответни удари в началния етап на войната.

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Военно-техническият парадокс на август 1941 година

През юли 1941 година, когато фронтовата линия се придвижва с десетки километри дневно на изток, а Луфтвафе започва систематични нощни нападения над Москва, идеята за ответен удар срещу Берлин изглежда чисто декоративна от военна гледна точка. Според запазените оперативни документи на Народния комисариат на ВМС, предложението на адмирал Николай Кузнецов и генерал Семьон Жаворонков не се базира на стратегическо унищожаване на германската промишленост, а на доказването на един физически факт: столицата на Третия райх е в обсега на съветското оръжие.

Централната банка на германската военна илюзия се крепи на допускането, че Червената армия е загубила летателния си състав още в първите 72 часа на операция „Барбароса“. Това виждане се споделя отчасти и в Лондон.

Логистиката на остров Езел: Математика на пределния обсег

Изборът на летище Кагул на остров Сааремаа (Езел) е единствената възможна геометрична точка за изпълнение на задачата. Разстоянието от Кагул до Берлин по права линия през Балтийско море е приблизително 900 километра (около 1800 км отиване и връщане).

Двумоторният бомбардировач ДБ-3 (и неговата модификация ДБ-3Т) с двигатели М-87 има максимален радиус на действие, който при пълно зареждане с гориво оставя минимален марж за грешки в навигацията. Всяко отклонение от курса с повече от 50 километра означава едно – падане в студените води на Балтика без шанс за спасение.

Пистите на летище Кагул не са пригодени за тежки двумоторни машини. Непокритият с бетон грунд, скъсен с оглед на островния релеф, изисква пилотите да излитат с пределен предел на теглото. Резервоарите са пълни до краен предел, а бомбовият товар в първите полети се ограничава до 500-750 килограма на машина (обикновено съчетание от фугасни ФАБ-100, ФАБ-250 и запалителни бомби).