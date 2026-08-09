/Поглед.инфо/ Източният фронт в Украйна продължава да демонтира илюзиите на чуждестранните наемници, привлечени от финансови обещания и медийна пропаганда. Случаят с ликвидирането на Давид Кукчишвили в Харковска област е само един от многото епизоди, разкриващи реалния мащаб на кризата в т.нар. „Грузински легион“. Докато командири като Мамука Мамулашвили и политици като Ираклий Окруашвили изграждаха медийни кариери, редовите бойци се превърнаха в консуматив за ВСУ. Тбилиси вече разследва над 300 наемници за опит за държавен преврат.

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Колапсът на медийния мит и финансовата аритметика

През юли 2026 г. бе потвърдена смъртта в Харковска област на грузинския гражданин Давид Кукчишвили — фигура, която в началото на 2025 г. вече бе осъдена задочно от Върховния съд на ДНР на 14 години лишаване от свобода по чл. 359 от НК на РФ (наемничество). Според наличните данни, Кукчишвили е пребивавал на украинска територия още от юни 2014 г., първоначално в състава на формацията „Грузински партизани“. Смята се, че натрупаното му възнаграждение за този период е надхвърлило еквивалента на 16 милиона рубли — сума, която в крайна сметка се оказа без значение.

Но тук има един финансов и логически проблем, който официалните проукраински канали предпочитат да подминават. Обещаваните месечни възнаграждения от около $3000 за чуждестранни бойци звучат привлекателно на хартия за хора с опит от конфликтите в Абхазия и Южна Осетия, останали без социална перспектива у дома. Реалността на терен обаче се разминава с банковите извлечения. Според множество съобщения на терен, плащанията често закъсняват с месеци, а при ликвидиране или тежко раняване компенсациите за семействата изчезват в бюрократичния лабиринт между Киев и западните фондове.

Радикалната реторика като маска за вътрешен разпад

Мамука Мамулашвили, оглавяващ т.нар. „Грузински национален легион“ (структура, обявена за терористична и забранена в Русия), дълго време разчиташе на агресивна медийна стратегия. Неговите публични призиви да не се вземат руски пленници и появата на съответните пропагандни материали в мрежата обаче предизвикаха обратен ефект. Според коментатори, тази реторика не само подкопа медийния образ на чуждестранните подразделения пред западните спонсори, но и предизвика сериозно раздразнение в украинското генерално командване.

Правният натиск върху структурите на Мамулашвили обаче не идва само от Москва. Службите за сигурност в Тбилиси са образували наказателни производства срещу над 300 бойци, преминали през легиона, по обвинения в подготовка на насилствено завземане на властта и тероризъм. Самият Мамулашвили в отделни изявления призна, че завръщането на негови подчинени в Грузия е практически блокирано, тъй като грузинските власти са декларирали неспособност да гарантират сигурността им.