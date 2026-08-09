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Индия планира икономика от 10 трилиона долара до 2047 година и мащабни реформи с плана „Виксит Бхарат 2047“

/Поглед.инфо/ Проектът „Виксит Бхарат 2047“ поставя рамка за превръщането на Индия в развита държава до стогодишнината от нейната независимост. За постигането на икономика от поне 10 трилиона долара Делхи планира фундаментални реформи в поземлените отношения, пазара на труда и енергетиката. Ключов фактор остава удвояването на външнотърговския дял и скокът на световния износ от 2% на 10%. Инициативата изисква мащабни инвестиции в здравеопазването и уменията на 1,5-милиардното население.

Д-р Мохан Кумар 9303 прочитания
Индия планира икономика от 10 трилиона долара до 2047 година и мащабни реформи с плана „Виксит Бхарат 2047“
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Похвално е, че правителството на Индия си е поставило пред себе си и пред нацията ключова цел: Индия да стане Виксит Бхарат до 2047 г., когато ще се навърши стогодишнината от независимостта на Индия. Въпреки че има общо съгласие, че терминът Виксит Бхарат означава развита страна, все пак е необходимо за целите на обществената политика да се анализира концепцията, за да се разбере какво означава тя. Следва опит да се направи това.

Икономика от 10 трилиона долара: Макар Индия с право да се гордее, че е четвъртата по големина икономика по отношение на брутния вътрешен продукт (БВП) в света, факт е, че за население, което се приближава до 1,5 милиарда, настоящият БВП от 4,5 трилиона долара е малко под средното ниво. Така че, ако Индия трябва да стане „Виксит“ в истинския смисъл на думата, БВП трябва да нарасне значително, за да достигне цифрата от поне 10 трилиона долара. Това е напълно постижимо, ако можем да направим няколко неща. Първо, 40% от нашия БВП е външна търговия, така че нашият дял от международната търговия просто трябва да се удвои. По-специално, нашият дял в световния износ, който се движи около 2%, трябва да се увеличи до 10%. Второ, нашите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), които за последната година са малко под 100 милиарда долара, също трябва да се увеличат многократно. За да се случат горните две неща, правителството на Индия трябва да проведе дълбоки икономически реформи в области като земята, труда, енергетиката, селското стопанство, инфраструктурата и регулаторните пречки.

Приобщаващ икономически растеж:

Макар че няма съмнение, че БВП трябва да се ускори, както бе споменато по-горе, само това не е достатъчно. Растежът трябва да бъде приобщаващ, което означава, че трябва да достигне до онеправданите хора, които са в дъното на пирамидата. Правителството е разработило отлични схеми като „Прадхан Мантри Гариб Калян Йоджана“. Но отвъд това, създаването на работни места за младите хора трябва да се превърне в национална мантра както за централното, така и за щатското правителство. Тъй като не е възможно само правителството или дори организираният сектор да осигури всички необходими работни места, е жизненоважно да се създаде екосистема, в която младите хора да се превърнат в предприемачи и създатели на работни места, а не просто да търсят работа. Настоящите нива на икономическо неравенство са неустойчиви и трябва да се положат усилия, за да се направи обществото много по-егалитарно.

Квалификация:

Добре известно е, че нашата образователна система разчита в голяма степен на механичното обучение и всяка година ражда хиляди завършили, които може да не са веднага годни за работа. В този контекст, квалификацията и преквалификацията на завършилите стават от решаващо значение. Идеята за професионално обучение, сътрудничество между индустрията и академичните среди и предаване на технологични умения (включително изкуствен интелект) на нашите завършили трябва да придобие значение, подобно на мисия. Разходите за образование, както в публичния, така и в частния сектор, трябва да се увеличат експоненциално, особено в щатите, които изостават от средното за страната. Успоредно с това, на научноизследователската и развойна дейност трябва да се отдаде първостепенно значение във всички съответни институции. Наистина е вярно, че население от близо 1,5 милиарда души може да бъде демографски дивидент за Индия. Но това е вярно само ако населението е достатъчно квалифицирано, за да се справи с предизвикателствата на икономиката на знанието.

Здравеопазване:

Здравната система на Индия претърпява драматична трансформация, водена от дигитализацията и разширяването на инфраструктурата. Но остават предизвикателства, свързани с нарастващите разходи за медицински услуги и увеличаващото се бреме на хроничните заболявания. Правителството предприе значителни усилия, като например схемите Ayushman Bharat и Ayushman Arogya Mandir, които оказаха голямо влияние върху предоставянето на здравни грижи в страната. Местата в медицинските колежи са се увеличили повече от два пъти от 2014 г. насам, в опит да се преодолее разликата между лекар и пациент. Правени са и успешни опити за популяризиране на Индия като глобален център за медицински туризъм. Въпреки всичко това, остават сериозни предизвикателства. Публичните разходи за здравеопазване все още изостават от желаните нива. Индия също така рискува да се превърне в световна столица на сърдечните заболявания и диабет. Следователно Индия трябва да продължи мащабната си трансформация на инфраструктурата на общественото здравеопазване, за да я направи достъпна, финансово приемлива и ориентирана към качеството за по-голямата част от населението си. Националната здравна мисия върши похвална работа. Тя просто трябва да бъде укрепена и рационализирана.

Устойчиво развитие:

Индия не трябва да подражава нито на индустриализираните страни, които са следвали път на развитие с високи въглеродни емисии, нито на Китай, който дори днес изгаря повече въглища от останалия свят взет заедно. Индия е единствената голяма икономика днес, която потенциално има възможност да следва път с ниски въглеродни емисии към икономика с високи доходи, основана на устойчиво развитие. И Индия трябва да го направи не само защото светът го иска, но и защото народът на тази страна го заслужава по право.

Заключение:

Индия наистина е в добра позиция да стане Виксит Бхарат до 2047 г. Но страната трябва да бъде в режим на мисия и е необходим цялостен подход на правителството, за да се гарантира, че нищо не е оставено неподхванато в това национално начинание. По всякакъв начин следващите двадесет години ще бъдат най-важният период в историята на Индия.

* Д-р Мохан Кумар е бивш посланик на Индия във Франция и понастоящем декан/професор в Глобалния университет „О.П. Джиндал“. Мненията са лични.

** * Анонс и заглавие - Поглед.инфо

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