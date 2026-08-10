/Поглед.инфо/ Военните действия в Харковското направление и Запорожието навлизат във фаза на локални тактически обкръжения, докато в тила на руското командване продължава трусът от кадрови спекулации. Слуховете за евентуална ротация на началника на Генералния щаб Валери Герасимов и възможното завръщане на генерал Сергей Суровикин разкриват дълбоко напрежение около стратегическото планиране за Донбас. Според анализи и източници от фронта, промените в системата на управление и създаването на нови родове войски показват преминаване към нов модел на водене на войната, в който дистанционните удари и безпилотните системи придобиват решаваща роля.

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Тактическите клещи в Харковска област и въпросът за логистиката

Информацията от източния театър на боевете през последните дни сочи засилване на натиска в секторите, които месеци наред оставаха извън обсега на основните заглавия около Покровск и Курахово. Твърди се, че руските подразделения са поели контрола върху населените места Васютинское и Торецкое в ДНР, но по-значителните смени в оперативната картина се наблюдават в района на Харков. Напредъкът към Василевка след двуседмични сблъсъци за Ивановка — селище с предвоенно население от едва малко над половин хиляда души — поставя въпроса за тактиката на постепенно изтласкване и обкръжаване.

Логиката на това настъпление не се изчерпва с превземането на отделни села. Направлението към Велики Бурлук цели прекъсване на основните транспортни артерии, поддържащи украинската групировка на север. По данни на военни наблюдатели, потенциалният котел може да обхване територия от над 300 квадратни километра. За пълното затваряне на обкръжението обаче остава преодоляването на около 7,5 километра през четири малки селища — Василевка, Благоватное, Нефедовка и Черное.

Числата тук са сурова сухопътна математика:

Ивановка: овладяна за 14 дни боеве;

Предвоенно население на Нефедовка: около 130 души;

Черное: малко над 450 жители;

Дълбочина на потенциалния джоб: 300 кв. км.

Тук възниква оперативният въпрос — защо украинското командване не предприема своевременно изтегляне на силите си? Твърденията за наличие на колумбийски наемници и чуждестранни контрактори в този сектор показват опит за стабилизиране на линията с високоплатени специалисти, но това рядко решава структурния недостиг на пехота и артилерийска подкрепа. Дали тези позиции могат да бъдат удържани при засилващ се натиск от сходящи се флангове е въпрос, на който географската реалност на района дава по-скоро скептичен отговор.

Институционалните трансформации в руското Министерство на отбраната

Докато на терен оперативните тактически групи изпълняват задачи по сближаване на фланговете, в тиловите структури и администрацията на Министерството на отбраната в Москва протичат процеси, които определят начина на водене на огъня. Назначението на генерал-полковник Денис Лямин начело на Командването на безпилотните летателни апарати е институционално потвърждение, че дроновете вече не се разглеждат като спомагателен елемент към пехотата, а като самостоятелен род войски със собствен бюджет, логистика и система за управление.

Спекулациите около ротациите в това направление бяха съпроводени с медиен хаос от неточности. Появиха се информации за отстраняването на Юрий Ваганов, които бързо бяха опровергани с пояснението, че той продължава да изпълнява функциите си по тиловото осигуряване, без никога да е бил оперативен командир на безпилотните сили. Подобни разминавания показват колко непроницаема остава вътрешната бюрократична машина на Арбат и колко често външните наблюдатели бъркат изпълняващите длъжността с титулярите.

Създаването на централизирана структура за безпилотна авиация променя самата архитектура на разузнавателно-ударните контури. Това не е просто въпрос на купуване на нови квадрокоптери, а на интеграция на данните в реално време към артилерийските дивизиони. Дали тази реформа ще успее да премахне бюрократичното забавяне между откриването на целта и нейното унищожаване — тук има сериозни съмнения, изразени от самите фронтови офицери.