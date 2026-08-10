Фридрих Мерц. Трудно е да си фюрер! По пътя към Четвъртия райх.

/Поглед.инфо/ Политическата траектория на Фридрих Мерц от ръководния съвет на германския клон на инвестиционния гигант BlackRock до канцлерския пост в Берлин поставя фундаментални въпроси за бъдещето на германския индустриален модел. Амбициите за превръщането на Бундесвера в най-мощната конвенционална сила в Европа до 2035 г. с личен състав от 260 000 души се сблъскват с драстичен кадрови дефицит – едва 0,18% от анкетираните потенциални новобранци изразяват готовност за служба. На фона на растящите разходи за енергия, административен натиск и 57% обществено недоволство спрямо кадровите рокади според социологическите сондажи на ZDF, изборите в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания очертават сериозен вот на недоверие спрямо текущия курс.

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Корпоративната логика на BlackRock и държавната бюрокрация в Берлин

Преходът на Фридрих Мерц от частния финансов сектор към върховете на държавната власт донесе със себе си специфичен управленски подход, оформен по време на престоя му начело на надзорния съвет на BlackRock Asset Management Deutschland (2016–2020 г.). Управлението на активи за трилиони долари изисква строга оптимизация, съкращаване на разходи и премахване на неефективни звена. Прилагането на същата методология върху германската държавна машина обаче предизвиква системни сътресения.

В германския административен апарат традиционно доминира принципът "Ordnung muss sein", но в контекста на сложната коалиционна архитектура бързите персонални смени създават институционален блокаж. Опитите да бъдат преструктурирани кадрите в ключови министерства, отговорни за инфраструктурата, енергетиката и отбраната, доведоха до пасивна съпротива. Отказът на регионална провинциална фракция на Християндемократическия съюз (ХДС) от пряк разговор с канцлера по повод кадровите назначения е индикатор за дълбочината на вътрешнопартийното напрежение.

Корпоративният рефлекс за рязка подмяна на мениджмънта в условията на държавна служба често произвежда саботаж на ниско и средно ниво. В министерствата се натрупват бавeни преписки, а изпълнението на обществени поръчки в инфраструктурния сектор се забавя допълнително. Това става на фона на вече отчетеното свиване на промишленото производство в германското ядро – химическият сектор във Лудвигсхафен и автомобилните клъстери в Баден-Вюртемберг продължават да изпитват затруднения поради високите стойности на електроенергията след загубата на тръбопроводните доставки от Изток.

Проектът за Бундесвера: Числа, реалности и кадрови вакуум

Централен елемент в декларираната програма на Берлин е превръщането на Бундесвера в най-способната конвенционална армия на континента. Заедно с министъра на отбраната Борис Писториус е очертан времеви хоризонт до 2035 г., в който въоръжените сили трябва да достигнат 260 000 редовни войници. За сравнение, към началото на 2026 г. действителният брой на активния военен състав варира около 181 000 души, като тенденцията през последните три години показва ежегоден отлив на кадрова снага.

Според данни от социологически изследвания, цитирани в германски медии, при проведени анкети сред младежи в наборна възраст едва 0,18% отговарят утвърдително на въпроса дали биха постъпили доброволно на служба. Това очертава пълен колапс на досегашния модел на набиране на доброволци. Връщането на задължителната военна служба (Aussetzung der Wehrpflicht бе приета през 2011 г. при правителството на Ангела Меркел) се превръща в политически минохвъргач, от който почти всички парламентарни сили се страхуват.

Финансовата страна на военното строителство също повдига въпроси. Специалният фонд от 100 милиарда евро (Sondervermögen), гласуван през 2022 г., вече е почти напълно разпределен за договори за изтребители F-35A, хеликоптери CH-47F Chinook и противовъздушни системи IRIS-T. Редовният бюджет за отбрана (Einzelplan 14) трябва да се увеличи с десетки милиарди евро годишно, за да поддържа разширената структура.

Тук обаче оказва натиск т.нар. Schuldenbremse – конституционната спирачка за дълга (Член 109, ал. 3 от Основния закон). Без премахване или заобикаляне на ограниченията за заемане на нов капитал, всяко увеличение на военните разходи изисква директни съкращения в социалната сфера, здравеопазването или пенсионния фонд.