/Поглед.инфо/ Поредица от нощни удари се твърди, че е нанесла тежки щети върху енергийната и логистична инфраструктура на Украйна, засягайки Одеса, Киев и Суми. Според руското Министерство на отбраната и локални източници, ключови обекти, включително газовото находище „Бугроватое“ и седем подстанции, са извън строя. Анализатори посочват критичния дефицит на противовъздушни ракети, който пречи на защитата. Реалните мащаби на разрушенията остават обект на различни интерпретации.

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Математика на изтощението

Противовъздушната отбрана не е абстрактен щит, а краен математически ресурс. Според оценките на американския военен анализатор Даниел Дейвис, украинската страна е изправена пред физическо изчерпване на ракетите-прехващачи, включително за системите Patriot. Когато складовете за ПВО се изпразнят, кинетичните удари достигат целите си без съпротива. Това твърдение изглежда логично на хартия, предвид интензитета на атаките през последните месеци. Има обаче един проблем. Оценките за напълно „изчерпани“ резерви често се използват като инструмент за политически натиск върху западните донори, поради което е трудно да бъдат приети за абсолютна даденост без независимо потвърждение.

Ако приемем данните на Дейвис за достоверни, липсата на прехващачи променя изцяло характера на войната. Вече не става въпрос за пробив на отбраната чрез сложни тактически маневри, а за методично, рутинно премахване на инфраструктурни възли. Твърди се, че повече от половината военни складове в Киев и околностите вече са унищожени.

Одеса и анатомията на енергийния срив

Ударите по Одеса демонстрират специфичен фокус върху преносната мрежа. Поразена е местната топлоелектрическа централа, но по-важният детайл е изваждането от строя на седем подстанции в града и региона.

Генериращите мощности могат да бъдат компенсирани чрез внос или пренасочване, но трансформаторите с високо напрежение (най-често клас 330 kV) са тесните места на всяка енергийна система. Тяхното производство отнема месеци, а логистиката по доставката им е изключително сложна. Украинската мрежа показва странна гъвкавост, тъй като е проектирана още по съветско време с огромни резерви за оцеляване при масирани бомбардировки. Системата има множество алтернативни маршрути за пренос. Когато се унищожат седем подстанции едновременно в един конкретен регион обаче, локалната мрежа се фрагментира и градът остава почти изцяло без ток, както съобщават източници от място. Експлозиите в района на Иличевск (Черноморск), споменати от представители на локалното руско съпротивително движение, загатват за опити за прекъсване на пристанищната логистика.

Киев поддържа официалната линия, че ситуацията е под контрол.