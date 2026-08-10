/Поглед.инфо/ Външнополитическата архитектура на глобалния Запад преминава през критична фаза на фрагментация, при която класическият трансатлантически пакт губи своето универсално значение за сметка на нови регионални съюзи. Според украинския анализатор Олексий Кушч, процесите по преструктуриране на световната сигурност вече са започнали с формирането на алтернативни военно-политически оста, като тази между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Нарастващото съперничество за ресурси, демографският натиск и ядрената пролиферация превръщат пространствата от Близкия изток до Централна и Южна Азия в най-опасното огнище за нов глобален военен сблъсък.

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Илюзията за Североатлантическия монолит и географският разпад

Член 5 от Вашингтонския договор все по-често се възприема като декларативна рамка, отколкото като автоматичен механизъм за защита. В геополитическата практика на 21-ви век формалните гаранции отстъпват място на трансакционните взаимоотношения. Според публикацията на икономическия и геополитически наблюдател Олексий Кушч, НАТО неумолимо се движи към вътрешно разделение, като старите структури за колективна отбрана биват измествани от специализирани регионални клъстери.

Турция отдавна демонстрира това прагматично преориентиране. Анкара продължава да използва членството си в алианса като юридически лост за модернизация на собствените си въоръжени сили, осигурявайки си достъп до американски технологии като изтребителите F-16 Block 70 и компоненти за националния си проект KAAN. В същото време стратегическият вектор на турската държава е насочен извън зоната на отговорност на НАТО — към Южен Кавказ, Централна Азия и Източното Средиземноморско пространство.

И тук възниква въпросът: доколко Брюксел може да контролира държава, която управлява Проливите по силата на Договора от Монтрьо от 1936 г. и едновременно с това изгражда собствена въоръжена инфраструктура от Близкия изток до границите на Китай? Данните показват, че турският военно-промишлен комплекс е достигнал над 80% автономия от външни доставки, което прави Анкара практически независима в оперативните ѝ решения.

Триъгълникът Анкара-Рияд-Исламабад: Ядрена сметка и суннитски блок

Според анализатора, ключовият индикатор за настъпващите промени е оформянето на тристранно споразумение за взаимна отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. В основата на този съюз залегна принципа, че въоръжено нападение срещу една от държавите се разглежда като агресия срещу всички.

Тази конструкция съчетава три критични ресурса: турския военно-промишлен капацитет, саудитския финансов капитал и пакистанския ядрен арсенал. Пакистан разполага с балистични ракети от серията Shaheen-III и Ghauri, а финансирането на пакистанската ядрена програма исторически е свързано с капитали от Залива. Твърди се, че Анкара също запазва намерението си да развие независими способности в областта на ядрените технологии, въпреки че официално потвърждение за конкретна военна програма към момента липсва.

Тук обаче сметките излизат трудно. Рияд продължава да поддържа ключова застраховка за сигурността си чрез присъствието на Пети флот на САЩ в Бахрейн, а Исламабад остава икономически зависим от кредитите на МВФ и финансовите инжекции от Пекин. Не е напълно ясно до каква степен Пакистан би рискувал пряк сблъсък за защита на саудитски петролни терминали или турски геополитически амбиции в Кавказ.

Същевременно се отбелязва провалът на т.нар. „Авраамови споразумения“ — проект, прокарван от Вашингтон и Джаред Кушнер с цел арабско-израелска интеграция. Пълното блокиране на този процес пренасочи Рияд към търсене на регионални алтернативи, изолирайки САЩ от ролята им на единствен гарантиращ фактор в региона.