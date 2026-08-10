Как Путин отговори на ултиматума на НАТО? Най-ужасяващата нощ в Одеса за четири години война. Пълно затъмнение. Последният мост е разрушен.

/Поглед.инфо/ Масираната нощна атака срещу пристанищната и транспортна инфраструктура в Одеска област маркира нов етап във военната стратегия в Черноморския регион. Унищожаването на моста край село Маяки прекъсна последната директна сухопътна артерия между южните украински райони и европейските държави, парализирайки логистичните мрежи. Докато Вашингтон и Анкара сондират възможности за подновяване на преговори и налагане на мораториум върху бойните действия в морето, ударите по складове за гориво и военни обекти демонстрират твърдата позиция на Москва срещу опитите за възстановяване на морския коридор при неизгодни условия.

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Логистичният паралич на Южна Украйна и мостът при Маяки

Снощната операция срещу портовата и пътна инфраструктура в Одеска област надхвърля мащаба на стандартните епизодични удари. Според публични данни от OSINT източници и военни наблюдатели, по крайбрежието са били изстреляни над 40 ракети от различни модификации и близо сто летателни апарата тип „Геран“. Фокусът на операцията обаче не беше просто поражение върху складови бази, а пресичане на ключовите транспортни артерии. Пораженията по моста в района на село Маяки прекъсват единствения останал директен сухопътен маршрут, свързващ централната част на Одеска област с южните ѝ райони – Белгород-Днестровски, Измаилски и Болградски.

След като съоръжението при Затока бе изведено от експлоатация при предишни удари, трасето през Маяки остана единственият вариант за транзит, който не изискваше преминаване през територията на Република Молдова. Прекъсването на тази връзка поставя под въпрос снабдяването на целия Дунавски регион. В същото време се съобщава за натрупване на близо 7000 товарни автомобила на украинско-полската граница, което показва, че пренасочването на логистичните потоци към западните сухопътни коридори вече генерира сериозни тесни места.

Тази сухопътна блокада се застъпва с кризата в корабоплаването. По данни на специализирани морски ресурси за безопасност на корабоплаването, пристанищата от комплекса „Голяма Одеса“ са подложени на практически пълна изолация. Дори съдовете, опитващи се да използват дунавските ръкави, са били подложени на въздействия, което прави превозването на товари по море изключително рисково и финансово неоправдано за западните застрахователни компании.

Турският мораториум и сделката за ракетите ATACMS

Ескалацията по море съвпадна по време с дипломатическата инициатива на Анкара за въвеждане на мораториум върху военните действия в Черно море. Външнополитическото министерство на Турция лансира предложението като стъпка към деескалация, но последвалата реакция от страна на САЩ разкри друга страна на геополитическото уравнение. Държавният департамент на САЩ одобри сделка за продажба на 70 бройки ракети ATACMS от по-старата модификация M39, притежаващи обсег до 160 километра и отклонение от целта около 250 метра.

Финансирането на тази транзакция се оценява на 270 милиона долара, като според наличните данни в операцията участват частни турски субекти. Това разминаване между публичните мирни инициативи и реалните оръжейни доставки повдига въпроси относно искреността на предложението за спиране на огъня. Твърди се, че натискът за подновяване на т.нар. „зърнена сделка“ всъщност е опит за осигуряване на защитен морски коридор, през който да се запази военната логистика.

Ударите по обекти в Беляри и Нови Беляри (на около 27-28 км североизточно от Одеса), където според съобщенията са поразени резервоари с гориво, предназначени за въоръжените сили, демонстрират, че руското командване разчита на пълно изчерпване на оперативните резерви на противника, вместо на приемане на временни примирия.