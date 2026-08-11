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Свят

МВФ прогнозира икономически растеж чрез изкуствен интелект, съпроводен със срив на доходите от труд

/Поглед.инфо/ Специалната аналитична бележка на Международния валутен фонд IMF Note 2026/002 за глобалните последици от навлизането на изкуствения интелект очертава драматичен парадокс пред световната икономика: ускоряването на растежа на брутния вътрешен продукт ще бъде съпроводено с масово обезценяване на човешкия труд и задълбочаване на глобалното неравенство. Данните от затворения семинар с участието на експерти от Федералния резерв, DeepMind и MIT показват, че общият изкуствен интелект (AGI) застрашава над 40% от работните места в световен мащаб, трансформирайки средната класа в нископлатена приставка към алгоритмите. Вместо демократизиране на прогреса, процесът заплашва да монополизира глобалните богатства в ръцете на шепа корпорации от САЩ и Китай, тласкайки развиващите се страни и държавите-потребители към технологична зависимост, структурна дефлация и социален срив.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 16583 прочитания
МВФ прогнозира икономически растеж чрез изкуствен интелект, съпроводен със срив на доходите от труд
ИИ генерирана
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По публикации в чужди издания и доклада IMF Note 2026/002. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на IMF Note 2026/002 и секретната лаборатория във Вашингтон

Аналитичният документ на Международния валутен фонд, носещ официалното наименование IMF Note 2026/002 и заглавие „Глобални икономически и финансови последици от изкуствения интелект: Поуки от упражнение за планиране на сценарии“, публикуван на 3 април 2026 г., не възникна в институционален вакуум. Публикацията е пряк резултат от закрит тридневен семинар под формата на интензивен брейнсторминг, проведен в края на миналата година в централата на Фонда във Вашингтон. На масата за преговори се събраха около 50 души – тесен кръг от старши икономисти на МВФ, висши представители на Федералния резерв на САЩ, ключови изследователи от звеното за изкуствен интелект DeepMind на Google, анализатори от Масачузетския технологичен институт (MIT) и представители на Световната банка. Намерението бе ясно: да се излезе от стандартните иконометрични модели и да се симулира шок, сравним единствено с Индустриалната революция от XVIII век, но протичащ със сгъстена експоненциална скорост.

Още в началото на 2024 г. управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева публикува концептуален рамков документ, в който официално декларира, че изкуственият интелект ще трансформира източната и западната икономически системи. В новата си бележка обаче МВФ отива много по-далеч. Институцията използва данни за бързото намаляване на относителните разходи за изчислителни операции (FLOPs) и масираното наливане на капиталови инвестиции в суперкомпютърни клъстери и центрове за данни. Моделите, използвани по време на брейнсторминга, стъпват върху допускането, че постигането на т.нар. Изкуствен общ интелект (AGI — Artificial General Intelligence) вече не е научнофантастична хипотеза, а въпрос на близките няколко години. Според експертите нивото на AGI — при което машината изпълнява всяка когнитивна задача на човешко ниво, учи се самостоятелно и се адаптира към непозната среда — ще бъде достигнато най-късно в началото на следващото десетилетие.

Това накара Фонда да коригира нагоре прогнозите си за глобалния икономически растеж за периода 2026–2027 г., залагайки на скок в производителността на труда в редица индустрии. В статистическите графики това изглежда като нов икономически бум. Но тук идва фундаменталният въпрос, който икономистите във Вашингтон се опитват да заобиколят с предпазливи формулировки: каква е стойността на растежа на БВП, ако той се генерира от алгоритми, докато реалните доходи на населението сриват своето съотношение спрямо брутния продукт?

Някои коментатори твърдят, че МВФ за първи път признава системния риск за суверенните дългове. Когато данъчната основа, базирана върху доходите от труд, започне да се свива, държавните бюджети ще се сблъскат с невъзможност да обслужват задълженията си към същите тези международни финансови институции.

Геополитическият монопол върху алгоритмичния капитал

Докладът на МВФ разкрива дълбока геоикономическа пропаст, която заплашва да разкъса глобалната финансова система. В момента САЩ и Китай генерират приблизително една трета от световния БВП. Но когато се анализират критичните показатели за индустрията на изкуствения интелект — като притежаван изчислителен капацитет, патенти за невронни мрежи, производство на специализирани полупроводници и контрол върху масивите от данни — техният съвместен дял скача на застрашителните 80–90%. Това означава, че надпреварата за ИИ не просто повтори старите модели на колониално разпределение, а създаде нов тип технологичен империализъм.

Развиващите се страни от Глобалния юг, както и редица европейски държави, попадат в капана на т.нар. „алгоритмична зависимост“. В момента американските компании за изкуствен интелект предлагат базовите си услуги на изключително ниски цени, а китайските им конкуренти разпространяват чатботове и аналитични модули почти безплатно. По оценка на авторите на доклада това представлява класически „дъмпинг на изкуствен интелект“. Целта е елементарна и изпитана в корпоративната история: пълно пристрастяване на чуждите икономики, държавни администрации и образователни системи към външна технологична инфраструктура.

Когато дъмпинговият период приключи и пазарът бъде напълно затворен, доставчиците ще започнат да събират огромна технологична рента. Държавите-потребители, които не са изградили собствен изчислителен капацитет и собствени фундаментални модели, ще трябва да плащат космически суми за лицензи, превръщайки се в икономически васали.

Тази динамика засяга директно и Европейския съюз. Докато Брюксел се фокусира върху бюрократичното регулиране чрез закони като AI Act, американските и китайските гиганти консолидират контрола си върху цялата верига на стойността — от литографските машини на ASML и леярните на TSMC в Тайван до облачните сървъри в Северна Вирджиния и Шънчжън. Без собствен хардуер европейската реторика за „цифров суверенитет“ остава просто куха декларация.

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