Преговорите в Каракас: Как Вашингтон пое пълния контрол върху петрола и златото на Венецуела

/Поглед.инфо/ Зад официалните дипломатически протоколи от закритите преговори в Каракас се очертава пълното преформатиране на венецуелската държавност под прякото опекунство на Вашингтон. След януарската операция по отстраняването на Николас Мадуро, Американското министерство на финансите постепенно пое оперативния контрол върху основните суровинни и финансови потоци на страната. Докато в медийното пространство се лансират декларации за демократични гаранции и национално помирение, зад завесите се извършва разпределение на ресурси за над 13 милиарда долара, съпроводено от мащабно пренареждане на политическите фигури в региона.

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Геополитическата сметка: Как Вашингтон превърна Каракас във финансов протекторат

Зад затворените врати в Каракас миналия четвъртък се състоя среща, която външно повтаряше познатия десетилетен декор на венецуелските вътрешнополитически диалози. Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес и представителката на опозиционните среди Динора Фигера се договориха да продължат работните сесии до 12 август, подписвайки съвместно комюнике с традиционните фрази за „зачитане на суверенитета“, „защита на човешките права“ и подкрепа за пострадалите от силните земетресения. Зад тази формална фасада обаче се крие фундаментално различна институционална реалност: за първи път от 2013 г. насам преговорите не са опит за вътрешно споразумение, а директно организирано от Белия дом мероприятие за административно подреждане на новия властнически формат.

Реалният лост на управлението в момента е позициониран в Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Твърди се, че непосредствено след силовото отстраняване на Николас Мадуро през януари 2026 г., Вашингтон е предложил на управляващия апарат в Каракас юридическа защита срещу съдебни претенции на американски кредитори в замяна на пълно пренасочване на петролните приходи. Механизмът задължава венецуелската държавна компания PDVSA да депозира постъпленията от експорта в банкови сметки, подлежащи на пряко одобрение и одит от американски служители.

Първоначално тези финансови средства са били пренасочвани към транзитна сметка в Катар — схема, разработена с посредничеството на влиятелни катарски кръгове, с които изпълняващата длъжността президент Делси Родригес поддържа дългогодишни контакти. Според публикации в британския вестник The Guardian, през тази сметка са преминали над 500 милиона долара, преди американският министър на енергетиката Крис Райт да обяви закриването ѝ в средата на февруари. Впоследствие Държавният департамент на САЩ нае външни одитори, а държавният секретар Марк Рубио заяви пред Конгреса през юни, че се въвежда постоянен, текущ контрол върху абсолютно всяко плащане от венецуелските суровинни сделки.

Тази счетоводна картина изглежда подредена на хартия, но в нея има сериозно разминаване между официално декларираното и реалните финансови обемни показатели. Венецуелското правителство създаде специализирания портал „Прозрачен суверенитет“, който обаче до момента съдържа данни само за една единична сделка с мазут на стойност 300 милиона долара, извършена през март 2026 г. В същото време изчисления на Financial Times сочат, че по силата на новите регулации от Каракас са изнесени петролни количества за над 13 милиарда долара. Сам президентът Доналд Тръмп потвърди тези мащаби по време на разговор с журналисти на борда на Air Force One, заявявайки, че цифрата вероятно е дори по-висока.

На практика финансовите санкции бележат преход от инструмент за икономически натиск към механизъм за директно стопанско разпореждане. Администрацията във Вашингтон не просто контролира експорта на суров петрол от басейна на река Ориноко, а определя кои чуждестранни компании получават лицензи за работа и как се разпределят наличните валутни ликвидности. Всички призиви за „възстановяване на демократичните институции“ придобиват вторичен характер на фона на фундаменталния въпрос: как една държава упражнява суверенитет, когато централният ѝ бюджет се утвърждава от външно министерство на финансите.

Задкулисието на януарския преврат: Твърдения, мълчание и сурова реалност

Анализът на събитията от 3 януари 2026 г. показва, че силовата операция по залавянето на Николас Мадуро и съпругата му е била възможна благодарение на предварителна координация вътре във венецуелския военно-политически елит. По време на навлизането на американските специални части, ключовите системи за противовъздушна отбрана от руски произход, с които разполагаше Каракас, се оказаха напълно изведени от строя. Редовните въоръжени сили на страната не оказват никаква организирана съпротива, а единственият регистриран сблъсък е на кубинската лична охрана на президента, при който загиват 32 кубински военнослужещи.

Изтичания на информация в латиноамерикански и американски медии разкриват съществуването на тайни преговорни канали, действали месеци преди януарските събития. Според публикация в Ройтерс, министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело — определян като ключова фигура в контрола върху полицията и апарата за сигурност — е провеждал дискретни разговори с представители на САЩ. Паралелно с това The Guardian твърди, че Делси Родригес и брат ѝ Хорхе са изпратили още през ноември 2025 г. сигнали до Вашингтон през катарски посредници, заявявайки, че са готови да сътрудничат при евентуално отстраняване на Мадуро от властта.

Звучи като класически сюжет за висше предателство, но тук фактите изискват по-внимателен анализ. Австралийският политически анализатор Джо Сиракуза отбелязва пред Sky News Australia, че предателството вътре от редиците на чависткото ръководство е било единственият начин за висшия апарат да договори собственото си оцеляване. Вярна ли е обаче хипотезата, че става дума за предварително написан сценарий, в който всеки участник е знаел ролята си? Твърди се, че в първите часове след акцията Марк Рубио е проведело директен телефонен разговор на испански език с Делси Родригес, поставяйки ѝ ултиматум: или незабавно сътрудничество и скъсване с външнополитическите партньори от БРИКС, или разширяване на ударите върху критичната инфраструктура на страната.

Ако това събитие се разгледа през реакцията на венецуелското командване, се вижда ясна последователност от отстъпки. След съгласието на Родригес да оглави временното правителство, антиимпериалистическата реторика, градена в продължение на четвърт век от Уго Чавес и Мадуро, бе изчистена от държавните канали за броени дни. Чавистките лидери, които години наред наричаха Белия дом „агресор“, започнаха да използват прагматичен тон спрямо Доналд Тръмп, докато американските служители оттеглиха обвиненията за „наркотероризъм“ срещу новите си партньори в Каракас.

Зад тази бърза метаморфоза обаче остава неотговорен въпросът за въоръжените сили. Според информация от военни източници, офицерският корпус на венецуелската армия е запазен в почти пълен състав, но под прекия контрол на съвместни екипи за сигурност. Това създава специфичен двоен център на властта, при който цивилното правителство разчита на американски лицензи за оцеляването си, а военните запазват контрола върху вътрешните сиви икономически мрежи.