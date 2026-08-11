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Саудитска Арабия, Турция и Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана в Мека

/Поглед.инфо/ Подписването на Споразумението за съвместна отбрана в Мека между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан маркира края на четиридесетгодишната ера на пълна зависимост на Залива от американския военен чадър. В условията на нулев износ на саудитски петрол за САЩ, провал на западните гаранции по време на иранската криза и нарастваща нестабилност около Протока Хормуз, Рияд потърси алтернатива. Новата тристранна конструкция скрепява саудитския финансов ресурс с пакистанския ядрен потенциал и турската военна индустрия. Това обаче не е просто класически пакт, а аварийна архитектура с дълбоки вътрешни противоречия.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 10740 прочитания
Саудитска Арабия, Турция и Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана в Мека
ИИ генерирана
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Сривът на Доктрината „Картър“ и нулирането на петролния транзит към САЩ

Историческият стълб, върху който почиваше целият ред за сигурност в Персийския залив от края на Втората световна война насам, беше негласният пакт, сключен на 14 февруари 1945 г. на борда на крайцера USS Quincy между президента Франклин Рузвелт и крал Абдел Азиз ибн Сауд. Формулата беше елементарна: непрекъсваем саудитски петролен поток за американската икономика срещу безусловни гаранции от Пентагона за оцеляването на династията Ал Сауд. През 1980 г., след ислямската революция в Иран и навлизането на съветските войски в Афганистан, тази сделка бе официално кодифицирана в т.нар. Доктрината „Картър“ – Вашингтон обяви Залива за зона на жизненоважни национални интереси, за чиято защита ще използва всякакви средства, включително военна сила.

Тази геополитическа конструкция вече е мъртва.

По хронологични данни на международните енергийни агенции, през юли бе регистриран прецедент: вносът на саудитски суров петрол в САЩ падна точно до нула барела. Пренасочването на американските рафинерии от Мексиканския залив към местни шистови находища от басейна Permian и възобновените доставки от Венецуела лишиха Саудитска Арабия от статута ѝ на критичен енергиен гарантиращ за Вашингтон. В момента, в който Заливът престана да бъде жизненонеобходим за бензиностанциите в Тексас и Охайо, стратегическият интерес на САЩ да поддържат скъпоструващ военен контингент там се срина.

Провалът на офанзивните действия срещу Техеран и последвалата блокада на Ормузкия проток показаха на арабските монархии, че американските военни бази в региона – включително Пети американски флот в Бахрейн и въздушната база Ал Удейд в Катар – не ги предпазват от икономическа парализа и ракетни удари. Напротив, американското присъствие се превърна в магнитен задвижващ фактор за ескалация, от която най-тежко пострада именно арабската критична инфраструктура.

Институционален обхват и технически клаузи на Споразумението от Мека

Подписаният на 7 август в свещения град Мека тристранен пакт между престолонаследника Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шахбаз Шариф не е просто декларация за намерения. Според разпространените от външното министерство в Рияд параметри, документът поставя началото на трайна военно-политическа структура. Тя включва създаване на постоянен секретариат със седалище в Саудитска Арабия, висш военно-политически комитет за оперативна координация, засилен обмен на разузнавателна информация и съвместно финансиране на проекти в отбранителната индустрия.

Турският външен министър Хакан Фидан, в интервю за Анадолската агенция, направи директен паралел между Споразумението от Мека и Член 5 от Вашингтонския договор за НАТО, като заявява, че от техническа гледна точка механизмът за взаимна защита е идентичен – въоръжено нападение срещу една от трите страни ще се счита за агресия срещу всички.

Това твърдение звучи юридически издържано, но в него има системно разминаване.

Фидан изрично признава, че трите съюзнически държави нямат формално подписан и одобрен списък с общи външни заплахи. В НАТО Член 5 исторически бе изграден срещу Варшавския договор, а впоследствие ориентиран към конкретни държавни и недържавни актьори. В договора от Мека липсва дефиниция кой точно е общият враг. За Анкара основна заплаха са кюрдските формирования в Сирия и геополитическият натиск на Израел в Източното Средиземноморие. За Исламабад екзистенциален съперник е Индия, а за Рияд – регионалната експанзия на Иран и проиранските мрежи в йеменското направление.

Липсата на единно определение за "заплаха" превръща Член 5 от договора в Мека в гъвкав, но и правно мъгляв лост за политическо възпиране.

Тройният алианс: Сухи факти, оръжейни системи и финансови потоци

За да се разбере как функционира този триумвират, е необходима студена дисекция на неговите компоненти. Нито една от трите държави не притежава пълен набор от геополитически ресурси, но събрани заедно, те запълват системните си дефицити.

Саудитска Арабия отделя годишно над 70 милиарда долара за отбрана, поддържайки високотехнологичен арсенал от западен произход: американски изтребители F-15SA, британски Eurofighter Typhoon, зенитно-ракетни комплекси Patriot PAC-3 и противоешелонни системи THAAD. Рияд обаче страда от два фундаментални проблема: липса на собствен военнопромишлен комплекс (над 80% от въоръжението е вносно) и хронична липса на кадрови сухопътен състав с реален боен опит в конвенционални операции.

Пакистан запълва именно човешкия и ядрения дефицит. Исламабад разполага с над 650-хилядна редовна армия, балистични ракетни системи със среден обсег „Шахин-III“ и „Гаури“ и ядрен арсенал, оценяван от Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI) на около 170 оперативни боеглави. Твърди се, че още през септември 2025 г. Рияд и Исламабад са подновили своя двустранен Договор за стратегическа взаимна отбрана. По данни от пакистански военно-аналитични източници, през пролетта Исламабад е дислоцирал на саудитска територия близо 8000 войници, две ескадрили изтребители JF-17 Block III, безпилотни летателни апарати и дивизиони за ПВО.

Сделката между Саудитска Арабия и Пакистан е сурова геоикономика: пакистанска жива сила, оперативен опит и ядрено възпиране срещу саудитски финансови инжекции и евтини петролни доставки за изправената пред фалит икономика в Исламабад.

Турция внася в тази конструкция третия, липсващ елемент – отбранително-промишлената автономия. Турската армия е втората по численост в НАТО, но по-важното е, че турският военнопромишлен комплекс, предвождан от държавни и частни гиганти като TUSAŞ, Baykar и Aselsan, произвежда собствени ударни дронове Bayraktar TB3 и Akinci, балистични ракети с малък обсег „Тайфун“, фрегати по проекта MILGEM и бронетехника. Анкара предлага на Рияд оръжия, които не могат да бъдат блокирани от ембарга на американския Конгрес или германския Бундестаг.

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