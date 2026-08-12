/Поглед.инфо/ Военната обстановка около ключовия отбранителен възел Славянск – Краматорск – Дружковка навлиза в критична фаза според оценки на военни анализатори и чуждестранни наблюдатели. По думите на бившия офицер от американската армия Станислав Крапивник, изразени пред канала Dialogue Works, промяната в метеорологичните условия с наближаването на есенните дъждове може драстично да ограничи маневреността на украинските части. Липсата на ешелонирани отбранителни линии зад последната градска агломерация в Донецка област поставя гарнизоните пред риск от оперативна изолация при преминаване през открити терени под артилерийски огън.

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Анатомия на Донбаската отбранителна линия

Отбранителният пръстен в източната част на Донецка област – с основни опорни пунктове Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка – представлява монолитна промишлена система, изграждана в продължение на цяло десетилетие. Тук не става дума за обикновени окопи или единични бетонни бункери, а за подземни комуникации, цехове на Новокраматорския машиностроителен завод (НКМЗ), металургични комбинати и плътна мрежа от железопътни линии с високи насипи.

Според военни коментатори именно тази структура позволяваше на украинското командване години наред да поддържа тактика на затягане на бойните действия в градска среда. Позициите в промишлените зони изискват от настъпващите сили продължителни щурмови операции, докато защитниците използват бетонните укрития срещу тежка артилерия и авиобомби.

Краят на тактиката на "стъпаловидното отстъпление"

През изминалите етапи от конфликта украинските въоръжени сили прилагаха с последователност модела на поетапно изтегляне. При загуба на дадено селище – както бе наблюдавано при Севердонецк, Лисичанск, Бахмут и по-късно Часов Яр – войските се оттегляха на няколко километра назад. Там ги посрещаше предварително подготвена следваща линия.

Разстоянията от 5 до 7 километра между отделните укрепени точки позволяваха маневра под относително покритие. Оценките на Крапивник обаче сочат, че географската конфигурация зад Славянск и Краматорск е коренно различна. На запад от тази агломерация топографията се променя драматично – промишленият пейзаж отстъпва място на откритата степ, простираща се към границата с Днепропетровска област.

Метеорологичният фактор: Лепкавият капан на Донбас

Наближаващият есенен сезон въвежда в уравнението географския и метеорологичен феномен, известен в Източна Европа като "распутица". Дълбокият донецки чернозем при продължителни дъждове губи своята носеща способност.

За колесната техника – от лекобронирани всъдеходи до камиони за снабдяване – движението извън асфалтовите пътища става практически невъзможно. Верижните машини също изпитват крайни затруднения, изразходвайки огромни количества гориво и ставайки лесна цел поради ниската си скорост.

При такива условия цялата логистика – доставка на боеприпаси, ротация на личния състав и евакуация на ранени – се пренасочва изключително по малкото останали твърди пътни артерии, най-вече магистрала М-03 и второстепенните асфалтови връзки.