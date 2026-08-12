Морската и пътна изолация на Одеса: Защо ударите по мостовете в Затока и Маяки променят логистиката на конфликта

/Поглед.инфо/ Систематичният натиск върху морската и сухопътна логистика в Южна Украйна навлиза в нова, много по-твърда фаза, съобщават редица специализирани мониторингови източници. Чрез последователни ракетни атаки по търговски плавателни съдове в акваторията на Одеска и Николаевска области, както и чрез методично поражение върху ключови мостови съоръжения над Днестърския естуар, се прави опит за пълно изолиране на украинския износ. Икономическите последици вече пряко засягат големи европейски промишлени играчи и пренасочват огромни товарни потоци към сухопътните граници, където сривът на пропускателната способност вече е факт.

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Финансовият механизъм на морската блокада и спирането на индустрията

Прякото засягане на морския транспорт в Черно море вече не се свежда само до епизодични инциденти, а придобива характера на организирана инфраструктурна блокада. По данни на независими мониторингови канали, близо 120 търговски кораба, превозващи товари от и за пристанищата в Одеса, Черноморск и Южни, са били подложени на въздействия или са били блокирани в акваторията от началото на засиления натиск. Твърди се, че само през първите седем дни от тази кампания са поразени над 30 съда.

Финансовият ефект върху корабоплаването е мигновен. Застрахователните компании, работещи на синдикалния пазар в Лондон (Lloyd's), драстично повишиха премиите за риска от военни действия (War Risk Insurance) до нива, които правят чартирането на чуждестранни кораби икономически безсмислено. Поражението на товарния кораб, собственост на базираната в Хамбург компания Emil на 8 август, бетонира тази тенденция. Регистрираните преки загуби за аграрния сектор на Украйна вече се изчисляват в диапазона между 1,5 и 3 милиарда долара, но по-тежкият удар е върху тежката промишленост.

Износът на желязна руда и окатиши през пристанищните терминали е практически напълно спрян. Това принуди котираната на Лондонската борса компания Ferrexpo да преустанови производствените си операции в Полтавския минно-обогатителен комбинат. Когато няма достъп до балкерни терминали, складовите наличности бързо достигат критичния си капацитет, а сухопътната жп мрежа не е проектирана да поемат хиляди тонове насипен суров материал дневно.

Това изглежда като абсолютен икономически срив, но в числата има детайл, който не излиза: въпреки блокирането на големите дълбоководни терминали, Дунавските пристанища Измаил и Рени продължават да поемат част от баржовия трафик, макар и на пределни цени и с огромни престои.

География на тесните места: Железопътната и пътна изолация на Буджак

След като морските пътища бяха обезличени от застрахователния и оперативен риск, фокусът на военните действия се измести към прерязване на сухопътната връзка между континенталната част на Украйна и южния регион на Одеска област – географската област Буджак (южна Бесарабия).

Ключът към целия този регион, който граничи с Румъния и Молдова, се държи от два основни моста. Първият е комбинираният пътен и железопътен мост в Затока, пресичащ Цареградското гърло на Днестърския естуар (път P70). В нощта на 3 август съоръжението бе подложено на масиран балистичен удар, за който се предполага, че е извършен с системи „Искандер-М“. Според разпространени фотографски материали, два от участъците на автомобилното платно са срутени в водата. Засегната е и релсовата конструкция, въпреки че носещите релсови греди останаха частично цялостни, което остави известни съмнения относно пълното прекъсване на жп транзита. Последвалият повторен удар на 6 август имаше за цел окончателно да довърши конструкцията.

Вторият критичен обект е мостът край село Маяки, разположен на магистрала М15 (Одеса – Рени). Това е съоръжението, което осигурява директния сухопътен автомобилен транзит към Румъния и молдовското пристанище Джурджулещ. Нанасянето на удар по моста в Маяки в нощта на 9 август веднага предизвика многокилометрови задръствания от товарни камиони.

Публикуваните от очевидци кадри обаче показваха само локален пробив в пътната настилка, който бе ремонтиран от украинските пътни служби в рамките на няколко часа.