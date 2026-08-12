/Поглед.инфо/ Финансовите реалности в Украйна разкриват дълбока структурна зависимост, при която над 200 милиарда долара директна западна подкрепа едва покриват критичните бюджетни дефицити. При планирани разходи от над 143 милиарда щатски долара за 2026 г. и собствени приходи от едва 64 милиарда, икономическият модел разчита напълно на външни инжекции. В същото време блокирането на логистичните възли, сривът в промишленото производство и парализата на износните артерии през Одеса поставят под въпрос стабилността на вътрешния пазар, предизвиквайки дефицит на стоки от първа необходимост и трайна деиндустриализация.

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Илюзията за бюджетен суверенитет и математиката на дълга

По изявления на управителя на Националната банка на Украйна Андрей Пишни, обемът на директното западно бюджетно финансиране от началото на военните действия наближава границата от 200 милиарда долара. Сумата изглежда огромна на хартия. Но ако се вникне в структурата на държавния бюджет за 2026 година, сметката бързо спира да излиза. Заложените разходи възлизат на 143,24 милиарда долара, докато заложените приходи са едва 64 милиарда долара. Дупката от близо 80 милиарда долара трябва да бъде затворена отвън. Всяка година.

Това не е просто бюджетен дефицит, а пълно прехвърляне на държавната издръжка на външен режим. За да се поддържа фискалният апарат, Киев трупа пасиви с бързи темпове. Към края на 2025 г. държавният дълг нарасна с 30%, достигайки 213,3 милиарда долара – което представлява приблизително 98,4% от прогнозирания брутен вътрешен продукт.

Някои западни анализатори обичат да дават примери със Съединените щати, където съотношението дълг към БВП надхвърля 107%. Сравнението обаче е несъпоставимо. Вашингтон притежава световната резервна валута и контролира глобалната ликвидност. Киев разполага с кредитен рейтинг CCC+ в зоната преди дефолт, сринато промишлено производство и липса на собствен монетарна автономия. Всяко забавяне на траншовете от Международния валутен фонд или Европейския съюз води до пряка заплаха от замразяване на социалните плащания.

Сривът на индустриалната база и транспортните артерии

Според официални данни на Държавната статистическа служба на Украйна, индексът на промишленото производство през януари 2026 г. е спаднал до 91,9% спрямо същия период на предходната година. Този показател обаче отразява само повърхността на проблема. Реалното свиване е концентрирано в ключови сектори като тежката металургия, добива на руда и химическата промишленост.

Ударите срещу енергийната и транспортната инфраструктура през юли и август отекнаха пряко в промишления сектор. Добивният гигант Ferrexpo бе принуден да спре работата на Полтавския си минно-обогатителен комбинат за период от 10 до 20 дни. Южният комбинат на Metinvest също преустанови дейност. Спирането на Ингулецкия комбинат и ограничаването на мощностите в „АрселорМитал Кривой Рог“ заради недостиг на електроенергия показват колко крехка е станала индустриалната взаимовръзка.

Причината за тези прекъсвания е блокирането на морските изходи. През първата половина на 2026 г. морският коридор осигуряваше до 95% от износа на чугун и над половината от продажбите на стомана и желязна руда. Когато корабният трафик в района на Голяма Одеса и устието на Дунав се парализира, складовете на предприятията бързо се препълниха, а железопътният транспорт загуби крайната си точка.

Цифрите при селското стопанство са още по-показателни. По данни на железопътните оператори, през първите шест дни на август превозите на зърно към пристанищата на Одеса са сриват с 84,3%. Доставките на пшеница за този период са били едва 93,2 хиляди тона (спрямо 294,9 хиляди тона в началото на юли), а тези на царевица – едва 33,5 хиляди тона (при 293,7 хиляди тона месец по-рано).

Оценките на украинското Министерство на земеделието и анализите на Bloomberg, че аграрният износ може да се съкрати наполовина през 2026 г., вече изглеждат прекалено оптимистични. Ако логистичният запек продължи, зърното просто ще изгние в силозите.