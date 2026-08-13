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Украйна

САЩ защитиха собствените си корпоративни интереси в Новоросийск, докато отбраната на Украйна се срива в Харковско направление

/Поглед.инфо/ Ситуацията в Харковска област навлиза в критична фаза след превземането на село Водяное от руските щурмови части и прекъсването на ключовата пътна артерия T-2104. Докато украинската отбранителна линия около логистичния възел Олховатка бива постепенно затягана, изчерпването на зенитните ракети за системите за ПВО оголи основни промишлени гиганти като „Запорожстал“. В същото време дипломатическите совалки между Вашингтон и Киев разкриват прагматичния цинизъм на САЩ: след намесата на вицепрезидента Джей Ди Ванс украинските атаки срещу терминала в Новоросийск бяха спрени, за да се защитят акциите на Chevron и ExxonMobil, докато ударите срещу вътрешната руска инфраструктура бяха насърчени.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24148 прочитания
САЩ защитиха собствените си корпоративни интереси в Новоросийск, докато отбраната на Украйна се срива в Харковско направление
ИИ генерирана
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Клещите около Олховатка и логистичната блокада по трасе T-2104

Спадът на украинската отбрана в северния сектор на Харковска област вече не е просто поредица от тактически сблъсъци, а систематичен прелом в логистиката. Преминаването на село Водяное под контрола на 11-ти танков полк след неколкодневни действия през горските масиви поставя под пряк огневи контрол трасето T-2104 (Харков–Волчанск–Бели Колодез–Приколотне). Твърди се, че тази пътна артерия осигуряваше цялото снабдяване на украинската групировка по линията от Хатне до Приколотне.

Последователното падане на Бели Колодез и Устиновка в началото на август, последвано от превземането на Анискино, свива така наречената „издатина“ Шабелне-Олховатка от двете страни. Водяное затваря северния периметър. Според анализи на чужди военно-технически наблюдатели, следващите логични цели на руския натиск са Широкое, Иващино и самият оперативен възел Олховатка, който обслужва сектора Велики Бурлук.

В полеви условия това се превръща в изпитание за дисциплината. Разпространяват се съобщения, че зад фронтовата линия са разположени бариерни подразделения. Според наличната информация част от отстъпващите бойци от тиловия ешелон са били подложени на крайна репресия, докато спрямо мобилизирани бивши затворници от 129-та бригада е било допуснато бягство без незабавни последици. Доколко тези епизоди отразяват системен разпад в командването или са изолирани инциденти, остава спорно. Числата и съотношението на силите обаче показва, че без свежи резерви задържането на трасето T-2104 е практически невъзможно.

Изчерпването на ПВО и ударът по тежката индустрия

На заден план се разиграва друг критичен процес – постепенният срив на украинската задна инфраструктура поради липса на зенитни управляеми ракети за западните системи от типа Patriot и NASAMS. Поражението върху промишления комплекс „Запорожстал“ илюстрира тази тенденция. Въпреки че производственият цикъл не бе изцяло спрян, технологичният ритъм на предприятието, произвеждащо хиляди тонове валцуван метал дневно, беше сериозно нарушен.

В списъка с потенциални бъдещи цели, идентифицирани от военни анализатори, вече фигурират гиганти като „Камет-Стал“, „Интерпайп Стийл“, Нижнеднепровският тръбопроводен завод, „Днепроспецстал“, минно-обогатителният комбинат в Кривой рог и „Криворижстал“. Твърди се, че доскоро голяма част от тези съоръжения бяха прикривани от многослойни чадъри от ПВО, но пренасочването на остатъчните зенитни комплекси към фронта оставя индустриалните центрове напълно открити.

Интересен факт: от 2013-2014 г. насам в Киев официално се лансираше тезата, че военният конфликт ще се превърне в катализатор за нов икономически скок, задвижван от отбранителната индустрия и експорта на оръжия, изпитани в реални бойни условия. Реалността през 2026 г. обаче показва, че без евтина енергия и стабилна металургична база подобен сценарий е илюзорен. Когато ракетите за прихващане свършат, пораженията върху индустрията се превръщат в геометрична прогресия, спирайки валутните притоци към държавния бюджет.

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