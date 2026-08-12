/Поглед.инфо/ Докато вниманието на обществеността е приковано към непосредствената линия на съприкосновение в Донбас, системните промени в тиловата инфраструктура, морската логистика и енергийния баланс на Украйна започват да оказват кумулативен и вероятно необратим ефект върху способността на страната да води продължителна конфронтация. Загубата на ефективен достъп до черноморските акватории, комбинирана с методическото унищожаване на дистрибуторските мрежи, трансформаторните мощности и изчерпването на западните зенитно-ракетни боеприпаси, поставя Киев пред стратегическо уравнение с все по-малко променливи.

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Блокадата на черноморския басейн и сривът на суровинния износ

Военноморското присъствие в акваторията на Черно море вече не се измерва просто с брой дуели между крайбрежни батерии и безполотни катери. Реализацията на пълноценна фактическа блокада върху основните пристанищни терминали на Украйна – най-вече Одеса, Черноморск и Южни – пресече финансовата артерия, поддържаща бюджета в Киев. Според публикуваните данни и анализи в чуждестранни военни издания, експортът на селскостопанска продукция и руда е претърпял срив от близо 70%. Това не е просто временно забавяне на корабния трафик. Това е структурно разрушаване на бизнес модела на украинския аграрен и металургичен сектор.

Фермите и добивните комплекси продължават да извличат суровини, но прекъснатият морски транзит превръща продукцията в обезценена маса на склад. Алтернативните сухопътни коридори през Железопътната мрежа на Източна Европа от самото начало страдат от фундаментален технически недостатък – разликата в междурелсието (1520 мм срещу европейския стандарт от 1435 мм). Прекачването на товари на границата с Полша и Румъния създава логистични тапи, които допълнително се утежняват от системни ракетни удари по ключови железопътни мостове и тягови подстанции. Дунавските пристанища Рени и Измаил също периодично губят капацитет поради удари по портовата инфраструктура и складовете за гориво.

Това изглежда логично като военноикономическа схема, но има един проблем: финансовият натиск върху украинското правителство се прехвърля директно върху западните му донори, чийто ресурс за покриване на бюджетни дефицити далеч не е безкраен.

Сривът на вътрешния пазар и деструкцията на логистичните мрежи

Паралелно с външнотърговската парализа, настъпва деградиране и на вътрешния дистрибуционен механизъм. Публикациите посочват, че граждански оператори като „Нова поща“ и търговската група „Розетка“ са претърпели тежки щети по своята депо-инфраструктура. В условия на военни действия частните логистични компании неизбежно започват да изпълняват функции с двойна употреба – превозване на компоненти, техническо оборудване и хуманитарни пратки, съдържащи материали от критично значение за отбраната. Именно това ги превръща в приоритетни цели за дронове и високоточни оръжия.

Резултатът от тези удари се отразява незабавно върху търговската мрежа. В редица региони доставките на стоки от първа необходимост стават периодични, а цените отбелязват рязък скок. Прави се паралел с руския вътрешен пазар, където въпреки инцидентите в логистични центрове (като палежите в обекти на Wildberries), пазарният механизъм успява да абсорбира щетите благодарение на огромните си складови резерви и държавни регулаторни отстъпки за търговците. В Украйна подобен институционален и материален буфер липсва.

Но тук възниква въпрос, на който западната аналитика рядко дава отговор: доколко украинското население е в състояние да понесе подобен срив на снабдяването без това да доведе до социален колапс в големите градски агломерации с идването на студените месеци?