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Европа

Дронът над Лайпциг и капанът на Брюксел: Как Европа търси повод да вкара САЩ във война

/Поглед.инфо/ Историята с мистериозния дрон над летището в Лайпциг се превърна в поредната геополитическа „тема-бонбонче“, използвана умело от европейските стратези за развиване на нови антируски концепции. На фона на острата липса на ресурси и ПВО системи в Украйна, брюкселските политици лансират тезата, че Москва води война срещу целия Запад. Зад тази реторика обаче прозира отчаяният опит да се провокира пряк сблъсък между САЩ и Русия на европейска територия, докато реалните изходи от кризата умишлено се блокират.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 13019 прочитания
Дронът над Лайпциг и капанът на Брюксел: Как Европа търси повод да вкара САЩ във война
ИИ генерирана
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В онова време, когато се прибирах след поредната си командировка откъм другата страна на високата стена, донасях по една торба с материали. Седяхме с моя ръководител и разглеждахме нещата пръснати по цялата маса. Ако сред многото новини се откриваше нещо, което представляваше определено интерес и беше достатъчно перспективно за анализ и изследване, моят човек за пореден път ми казваше доволен: „Ето ти тема-бонбонче. Сега ще има да си я смучеш дълго време.“ Историята с въпросния дрон на летището в Лайпциг точно на това ми заприлича. В началото притеснено и пообъркано, но след това, следвайки публикациите във водещите западни вестници и най-вече появилия се сякаш изсмукан от пръстите супер „професионален“ доклад на ЦРУ, медийното поле беше наводнено с обилни информации за търсачите на любопитни новини, че това по всяка вероятност е руски дрон.

Би могло с това да се приключи историята, но темата за този дрон падна насгода, както викаха в нашия край, за всички заинтересовани да намерят що годе някакъв повод, за да развият поредната си стратегия по отношение на Русия. Стана ясно, че ракетите са на привършване, а ПВО-системите хич ги няма, разбра се, че в Украйна на сериозно са разтревожени от приближаващата есенно-зимна ситуация, видя се, че помощ от никъде не може да дойде. Всичкото това явно е мотивирало брюкселските мислители макар и без желание да изстрелят в пространството си новоизмислената си или по-вероятно от доста време неизречената теза провокирана от дрончето за положението в Украйна. Огласи я, както можеше да се предположи, представител на най-ангажираната в конфликта европейска страна, верният на мерцов войн, Кизеветер – новината, че Русия води война не срещу Украйна, а срещу Запада. Забележете, не срещу НАТО, където е и САЩ, а „само“ със Запада. У нас казват при такива случаи „Добро утро! Сетиха се най-после.“ Защото досега изглежда само брюкселските политици са смятали или са се правили, че си вярват на приказките, че войната се води срещу Украйна, а те просто й помагат. Неоспорима е истината, че още преди 2022 година войната започна именно между Запада и Русия и с това географските координати на процеса оттогава още са точно фиксирани. Вярното е и другото, че Русия не води война срещу САЩ, което пък дразни Брюксел.

Въпросната тема-бонбонче за дни се доразви из медиите и то в непредполагаеми посоки. Вече не е достатъчна формулата за руската агресия - този път срещу Запада, а има нещо друго. Говори се вече, виждате ли, че едва ли Русия ще започне активна пълномащабна война срещу Запада така обедняла от санкциите, но с такива дронове и с други всякакви хибридни средства тя ще провокира постоянно Запада с цел, сега внимавайте, да се разруши вътрешната готовност на Запада да преговаря с нея за мир. Е, това да иска човек, не би могъл да го измисли. Както се вижда, брюкселската кухня може вече да предлага всякакво, дори най-екзотично меню на масовия консуматор. Но и това не е всичко – бонбончето продължават да го смучат. Тезата е, Русия няма да нападне всичките западни страни, а ще избере отначало една от тях, за да реализира собствената си стратегия за разрушаване на единството на Запада. И спасението е да бъдат прехвърлени, колкото се може повече войски на САЩ в Европа. Тук напира логичният въпрос, защо да ги прехвърлят тези войски, след като е ясно, че няма да има пълномащабна война срещу Запада и че няма как САЩ в момента да реши да воюва с Русия? За какво ще се харчат европейците да издържат тези войски? И тук наистина човек трябва да бъде с много отнесено мислене, за да се сети за обяснението, което се е замътило в брюкселските глави. Коварната идея явно на двете врачки – Лайен и Калас вероятно е, че при толкова много войски на САЩ няма как руснаците с някои от техните хибридни закачки да не ударят я американец, я американска база или склад някакъв. Пък ако вземе и да пострада някой, ето ти решението, как САЩ може да бъде принудена да тръгне на въоръжен конфликт с Русия.

Като ги слуша човек тези коментари, засега само в кръга на политическия виц, не може да се отърси от чувството, че общува с, хайде да не са луди, но просто елементарни хора, или хора, които и да не са глупави, просто искат, ама силно желаят нещо такова да се случи, с което да си решат всичките проблеми наведнъж. Истината, за съжаление, се вижда и на бойното поле, и из териториите на двете държави. Нещата ескалират. Ако не е дрон, ще е част от ракета или заблуден снаряд – все нещо ще удари някого или нещо из нашите уж невоюващи страни. Не е редно да ги приказва човек, но се налага впечатлението, че едва ли не в Брюксел се молят на провидението нещо от този вид да се случи. Иначе няма излизане от батака. А дъвката за преговорите вече взе да нагарча. Не може да има преговори, когато няма установена цел, за какво ще се водят те. Да не говорим, когато от двете страни се надлъгват кой повече желае да участва в тях, а еженощно си разменят послания с дронове и балистични ракети.

Току що пристигна вестта от САЩ за поредната тръмпова инициатива. Няма да повярвате. Взел, че забранил перките. Който иска, рекъл, да намери друг начин да си прави ток. Птичките трябва да живеят. Не е ли време и ние да помислим у нас в Европа за птичките, а покрай тях и за хората.

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