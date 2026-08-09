Проф. Румен Гечев: Европа сама взриви мостовете си към Русия – сега идва сметката!

/Поглед.инфо/ Европа прекъсна евтините руски енергийни доставки, заложи на алтернативи от Близкия изток и САЩ и днес се изправя пред опасна комбинация от енергийна несигурност, скъпо производство и загуба на конкурентоспособност. Във втората част от разговора ми с проф. Румен Гечев поставяме въпроса, който Брюксел все по-трудно може да избегне: кой ще плати цената на тази политика? Говорим за кризата на германската автомобилна индустрия, възхода на Китай, санкциите срещу Русия, променения световен баланс и невъзможността според проф. Гечев Русия да бъде разглеждана отделно от Китай. И най-важното за нас: защо България продължава да плаща за решения, върху които почти не влияе, и защо националният ни интерес остава слабо защитен както в ЕС, така и в НАТО?